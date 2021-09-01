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Український плавець Крипак зі ще одним світовим рекордом виборов друге золото Паралімпіади-2020. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Український плавець Максим Крипак завоював другу золоту медаль Паралімпіади-2020 на Токіо. Він був швидше за всіх на 100-метрівці батерфляєм, до того ж встановивши новий світовий рекорд.

26-річний український плавець Максим Крипак виграв свою четверту медаль на Паралімпіаді в Токіо (Японія). Харків'янин завоював золото на дистанції 100 метрів батерфляєм, встановивши світовий паралімпійський рекорд - 54,15 секунди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

До цього Крипак став володарем золотої нагороди на 100-метрівці вільним стилем, срібла на дистанції 50 метрів вільним стилем і бронзи в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

Золото Крипака стало 62-ю нагородою українців на Іграх-2020 (14 золотих, 30 срібних і 18 бронзових). Таким чином, Україна посідає п'яте місце в медальному заліку, і четверте місце за сумарною кількістю медалей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український плавець Трусов завоював ще одну золоту медаль Паралімпіади в Токіо, бронзовим призером у запливі на 50 метрів став Богодайко. ВIДЕО

Український плавець Крипак зі ще одним світовим рекордом виборов друге золото Паралімпіади-2020 01

Автор: Анастасія Потіха
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Украинский пловец Крипак с еще одним мировым рекордом завоевал второе золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 5818
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31.08.2021 13:29 Відповісти
супер! поздравляем! Украинский пловец Крипак с еще одним мировым рекордом завоевал второе золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 765
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31.08.2021 13:35 Відповісти
Оце так "розкріпачився" Кріпак!
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31.08.2021 13:42 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Український плавець Кріпак зі ще одним світовим рекордом виборов друге золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 3703

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31.08.2021 14:07 Відповісти
 
 