"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна. ВIДЕО

Влада в особі партії "Слуга народу" нині намагається зробити все, щоб відмазати народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") від відповідальності за скоєну ним ДТП у п'яному вигляді на Бориспільській трасі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук ексдепутат Олег Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Партія слуг - це партія наркоманів і вбивць!", - зазначив він.

"Влада намагається зам'яти справу з ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, в якій постраждали 6 осіб. Зараз правоохоронні органи по команді влади намагаються максимально зробити все, щоб погасити скандал. Уже придумують, що за кермом був не Трухін, а хтось інший", - зазначає Ляшко.

За його словами, влада, щоб виправдати свого депутата, намагається сфальсифікувати матеріали з цього ДТП.

"Як тільки ці зелені, партія вбивць і наркоманів, прийшли до влади, перше що вони зробили - скасували наш законопроект про 15 років в'язниці і довічне позбавлення прав для п'яних за кермом. П'яний за кермом - це вбивця", - зазначив лідер "Радикальної партії".

"Вони скасували наш закон про відповідальність п'яних за кермом і закон про кастрацію педофілів. Чому вони це зробили? Тому що це партія вбивць, наркоманів і педофілів. Вони скасували ці законопроєкти, щоб не нести відповідальність за наркоманію, за педофілію і за пияцтво за кермом", - додав він.

Ляшко також нагадав про інші гучні дорожні пригоди за участю нардепів від "Слуги народу".

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.