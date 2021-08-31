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Новини Відео Події П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4211) Ляшко (976) педофіл (153) цензура (325) Трухін (153)

"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Влада в особі партії "Слуга народу" нині намагається зробити все, щоб відмазати народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") від відповідальності за скоєну ним ДТП у п'яному вигляді на Бориспільській трасі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук ексдепутат Олег Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Партія слуг - це партія наркоманів і вбивць!", - зазначив він.

"Влада намагається зам'яти справу з ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, в якій постраждали 6 осіб. Зараз правоохоронні органи по команді влади намагаються максимально зробити все, щоб погасити скандал. Уже придумують, що за кермом був не Трухін, а хтось інший", - зазначає Ляшко.

За його словами, влада, щоб виправдати свого депутата, намагається сфальсифікувати матеріали з цього ДТП.

"Як тільки ці зелені, партія вбивць і наркоманів, прийшли до влади, перше що вони зробили - скасували наш законопроект про 15 років в'язниці і довічне позбавлення прав для п'яних за кермом. П'яний за кермом - це вбивця", - зазначив лідер "Радикальної партії".

"Вони скасували наш закон про відповідальність п'яних за кермом і закон про кастрацію педофілів. Чому вони це зробили? Тому що це партія вбивць, наркоманів і педофілів. Вони скасували ці законопроєкти, щоб не нести відповідальність за наркоманію, за педофілію і за пияцтво за кермом", - додав він.

Ляшко також нагадав про інші гучні дорожні пригоди за участю нардепів від "Слуги народу".

Також читайте: Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
даже Ляшко по сравнению с сревантами выглядит верхом адекватности и образцом морали "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 5941
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31.08.2021 15:09
+34
По сравнению с ним сцуки урода -убийцы,наркоманы и педофилы
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31.08.2021 15:10
+22
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 789
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31.08.2021 15:33
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заднедуповый на пиаре..соска присоска
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31.08.2021 15:07 Відповісти
По сравнению с ним сцуки урода -убийцы,наркоманы и педофилы
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31.08.2021 15:10 Відповісти
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 4524
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31.08.2021 15:29 Відповісти
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 6956
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31.08.2021 15:31 Відповісти
Это русский фейк.
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31.08.2021 16:42 Відповісти
даже Ляшко по сравнению с сревантами выглядит верхом адекватности и образцом морали "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 5941
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31.08.2021 15:09 Відповісти
А мне кажется, что Ляшко очень органично вписался бы в эту партию.
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31.08.2021 15:23 Відповісти
само собою. Тільки тоді рижа мразь припинила би фінансування йому. Тому й невигідно...
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31.08.2021 15:26 Відповісти
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 5695
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31.08.2021 15:32 Відповісти
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 789
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31.08.2021 15:33 Відповісти
А ще, органічніше чи оргазмістичніше... у ОПушку препіЗе!дента. Кружок его члена или членьі его кружка? "Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 3227
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31.08.2021 15:48 Відповісти
та это ничо еще - было в ток шоу - пришли 2 сестры - грят - мы на двоих обслужили 100000 клиентов. вроде украинское шоу было то
с Голландии или с Нидерландов бабушки
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31.08.2021 15:17 Відповісти
О и живого трупа из небытия реанимируют.Любимый спикер Савика!
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31.08.2021 15:10 Відповісти
На РАБссии самолетопад в августе упало 10 самолетов....,в Украине ДТП больше чем Шумахеров и машин на каждого водилу...август всегда тяжелый месяц....
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31.08.2021 15:11 Відповісти
І це каже Ляшко, депутат облради від партії якого збив дитину. Чия б корова мичала.
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31.08.2021 15:11 Відповісти
та сбить любой может - главное что сказала партия на это
а за Ляшко - на раио звонила баба, грит, после съемки с сельчанами, Ляшко их тупо пинками растолкал и свалил - во я думаю - как Якубович писало с детьми снимался(я думаю) - снято? = пинок иди на.
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31.08.2021 15:19 Відповісти
Саме так пане Олеже!
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31.08.2021 15:11 Відповісти
вы у нас сильная политическая машина, только мы не поймем переднеприводная или заднеприводная
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31.08.2021 15:12 Відповісти
она с веркой сердючкой и кроликами ? если так то она бмп95й квартал "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 5076
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31.08.2021 15:17 Відповісти
Ворюга шлюшко сделал все возможное, чтобы партия педофилов, наркоманов и убийц пришла к власти.
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31.08.2021 15:13 Відповісти
"Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 2290 "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 5239
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31.08.2021 15:14 Відповісти
Я надеюсь шо Ляшко в машине в автосервисе, где трясут машину на предмет петухов(и тут сирену выключили)
Так ты сам едешь и нарушаешь. со стримом то.
ты подвергаешь других участников ПДД и даже Кличко.
и блаблабла.... смешно оправдание Ляшко что там он с мусорами делал "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 458 или с кем там. руки не подавайте, ибо оправдание настолько смешное, что типо Человек-паук не давал что-то липкое человеку-на-глайдере прямо в руку вроде, но давал что то.
не, ну реально, "набирает баллы" любитель коровушек
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31.08.2021 15:14 Відповісти
Какой хаос у тебя в голове.
Сам хоть понял, что хотел выразить?
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31.08.2021 15:17 Відповісти
ясно дело, ему -штраф, тебе - спать
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31.08.2021 15:20 Відповісти
"Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 3467 "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 9772 "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 9772
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31.08.2021 15:16 Відповісти
А якже нам називати тих хто під наркотою іде управляти цілою країною і яка за це має бути відповідальність?
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31.08.2021 15:17 Відповісти
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 8409
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31.08.2021 15:35 Відповісти
Гнида про гнид.
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31.08.2021 15:17 Відповісти
Трое Судей Верховного Суда подали в отставку....,что это означает догадайтесь с 1 раза...
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31.08.2021 15:18 Відповісти
у відставку судді подають по досягненню віку. Хоча - можуть ще на 5 років попроситись попрацювати після досягнення законо-критичного. Тому мають писати заяву, чого вони бажають.
Інша справа, якщо звільняються за власним бажанням, як ото зробив "СЛУГА НАРОДУ" ДЕНИС МАСЛОВ
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31.08.2021 16:00 Відповісти
свежий запах нафталина политического
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31.08.2021 15:20 Відповісти
гомопопуліст шкварить популістів-конкурентів на одному електоральному полі...
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31.08.2021 15:24 Відповісти
готвится к выборам "Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 6973
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31.08.2021 15:28 Відповісти
Звичайна річ - вчорашнє бидло стало барином
з легкої руки необтяжених інтелектом
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31.08.2021 15:29 Відповісти
даже ляшко прозрел от зеленых "Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 9305
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31.08.2021 15:44 Відповісти
А цей ігроман отримав покарання за не достовірне внесення коштів в декларацію які нібито виграв в лотерею ?
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31.08.2021 15:53 Відповісти
Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов,

-А вам то шо Олег?!Вы же не с ними.
-Вот именно!Чем я хуже?!Нет я вас спрашиваю?!Я тоже хочу принимать в этом участие
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 2878 "Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 7437
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31.08.2021 15:54 Відповісти
Головний редактор "Новинарні" Дмитро Лиховій отримав погрози після оприлюднення листа від "політичного консультанта", який нібито пропонував оплатити не-публікацію негативної інформації щодо народного депутата від "Слуги народу" та зачистку вже опублікованого негативу. У наступному листі "політконсультант" натякнув журналістові, що його "могли б і в багажнику покатати", та що Лиховію "доведеться їздити в маршрутці".
"Я сприймаю це як погрозу. Наприклад, погрозу спалити автомобіль, і подам з цього приводу заяву про злочин у поліцію", - говорить Дмитро Лиховій.
Напередодні, 30 серпня, Лиховій повідомив у фейсбуці, що редакція "Новинарні" отримала листа від невідомого адресанта, підписаного як "Ігор Хоменко". Той представився як "політичний консультант і гуру управління репутацією", уповноважений неназваним клієнтом для зачистки інтернету від негативної інформації про Юрія Арістова, голови Бюджетного комітету Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), та його сина Артема.
"Відносно мого клієнта ведеться чорна негативна інформаційна компанія, замовлена ​​непатріотичними силами з-за кордону. Цифровий слід веде в Росію. Дії вимагають жорсткої відповіді. Тому нас цікавить купівля блоку негативу (непублікації будь-яких негативних матеріалів) щодо Юрія Арістова та Артема Арістова до кінця 2021 року. А також вилучення будь-яких негативних матеріалів, опублікованих після 2019 року", - ідеться в листі.
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31.08.2021 15:58 Відповісти
Заяву треба в поліцію писати, просити охорону.
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31.08.2021 16:16 Відповісти
В такій раді він би був не зайвий.
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31.08.2021 16:21 Відповісти
Люто плюсую Олежика. Некому на изнанку выворачивать сцаных слуг народа, всех их вешать! Это те же рыгоаналы, перекрашенные.
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31.08.2021 16:50 Відповісти
ВСЕ ТОЧНО 100%!! ПРОСТО СМІТТЯ !!
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31.08.2021 17:21 Відповісти
ох уж этот СТРАШКО..... жаба давит что не в раде ......корупционер. миллионер....владыка ДЖЕКПОТОВ....))
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31.08.2021 17:26 Відповісти
о, вылез гом и трижды выигрыватель в лотерею.
так трухин 2015-2019 был в БПП.
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31.08.2021 18:11 Відповісти
Оце такої! Гомік взявся за педофілів.
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31.08.2021 18:27 Відповісти
Олеже, пам'ятаєш 1993 рік? > Ляшко признаётся в гомосексуализме
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31.08.2021 18:32 Відповісти
В цьому питанні згоден з Олежкою.
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31.08.2021 21:16 Відповісти
Даже Олежку уже подкдючили.
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31.08.2021 23:01 Відповісти
 
 