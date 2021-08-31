"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна. ВIДЕО
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Влада в особі партії "Слуга народу" нині намагається зробити все, щоб відмазати народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") від відповідальності за скоєну ним ДТП у п'яному вигляді на Бориспільській трасі.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук ексдепутат Олег Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Партія слуг - це партія наркоманів і вбивць!", - зазначив він.
"Влада намагається зам'яти справу з ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, в якій постраждали 6 осіб. Зараз правоохоронні органи по команді влади намагаються максимально зробити все, щоб погасити скандал. Уже придумують, що за кермом був не Трухін, а хтось інший", - зазначає Ляшко.
За його словами, влада, щоб виправдати свого депутата, намагається сфальсифікувати матеріали з цього ДТП.
"Як тільки ці зелені, партія вбивць і наркоманів, прийшли до влади, перше що вони зробили - скасували наш законопроект про 15 років в'язниці і довічне позбавлення прав для п'яних за кермом. П'яний за кермом - це вбивця", - зазначив лідер "Радикальної партії".
"Вони скасували наш закон про відповідальність п'яних за кермом і закон про кастрацію педофілів. Чому вони це зробили? Тому що це партія вбивць, наркоманів і педофілів. Вони скасували ці законопроєкти, щоб не нести відповідальність за наркоманію, за педофілію і за пияцтво за кермом", - додав він.
Ляшко також нагадав про інші гучні дорожні пригоди за участю нардепів від "Слуги народу".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.
Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".
Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".
Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
Будь ласка, зачекайте...
с Голландии или с Нидерландов бабушки
а за Ляшко - на раио звонила баба, грит, после съемки с сельчанами, Ляшко их тупо пинками растолкал и свалил - во я думаю - как Якубович писало с детьми снимался(я думаю) - снято? = пинок иди на.
Так ты сам едешь и нарушаешь. со стримом то.
ты подвергаешь других участников ПДД и даже Кличко.
и блаблабла.... смешно оправдание Ляшко что там он с мусорами делал или с кем там. руки не подавайте, ибо оправдание настолько смешное, что типо Человек-паук не давал что-то липкое человеку-на-глайдере прямо в руку вроде, но давал что то.
не, ну реально, "набирает баллы" любитель коровушек
Сам хоть понял, что хотел выразить?
Інша справа, якщо звільняються за власним бажанням, як ото зробив "СЛУГА НАРОДУ" ДЕНИС МАСЛОВ
з легкої руки необтяжених інтелектом
-А вам то шо Олег?!Вы же не с ними.
-Вот именно!Чем я хуже?!Нет я вас спрашиваю?!Я тоже хочу принимать в этом участие
"Я сприймаю це як погрозу. Наприклад, погрозу спалити автомобіль, і подам з цього приводу заяву про злочин у поліцію", - говорить Дмитро Лиховій.
Напередодні, 30 серпня, Лиховій повідомив у фейсбуці, що редакція "Новинарні" отримала листа від невідомого адресанта, підписаного як "Ігор Хоменко". Той представився як "політичний консультант і гуру управління репутацією", уповноважений неназваним клієнтом для зачистки інтернету від негативної інформації про Юрія Арістова, голови Бюджетного комітету Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), та його сина Артема.
"Відносно мого клієнта ведеться чорна негативна інформаційна компанія, замовлена непатріотичними силами з-за кордону. Цифровий слід веде в Росію. Дії вимагають жорсткої відповіді. Тому нас цікавить купівля блоку негативу (непублікації будь-яких негативних матеріалів) щодо Юрія Арістова та Артема Арістова до кінця 2021 року. А також вилучення будь-яких негативних матеріалів, опублікованих після 2019 року", - ідеться в листі.
так трухин 2015-2019 был в БПП.