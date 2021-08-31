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Проєкт "Без цензури": Чарівні пенделі та лагідна українізація. Як наші спортсмени стали патріотами? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нас довго переконували, що спорт – поза політикою, а спортсмени – то божі кульбабки, на яких не поширюються правила публічної поведінки для решти громадян. Проте після публічних чарівних пенделів лагідна українізація вітчизняного спорту пришвидшилася. І це не може не радувати.

Як українські спортсмени стають патріотами і чому це правильна й здорова тенденція? Марина Данилюк-Ярмолаєва дотепно розкладає по поличках у свіжому оптимістичному "Без цензури".

Що робити, якщо росіяни хочуть із тобою сфотографуватися? Відсунутися подалі, як Ігор Цвєтов. Бігун просто відмовився від спільного фото з росіянами.

В.о. тренера збірної з футболу Олександр Петраков дав чітко зрозуміти, що ніяких запрошень у збірну тим, хто заробляє гроші в "Зеніті" чи "Спартаку" не буде.

Футболіст Роман Яремчук відмовився давати інтерв'ю росіянам. Ну і як ми вже розповідали, Олександр Усик заговорив українською і навіть зачитав вірш.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Причем тут *патриотами*? Им просто объяснили- веди себя там так то, так то -иначе будут проблемы да и все.
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31.08.2021 16:29
+3
Обьективно, многие украинские спортсмены и артисты дружат с русскими коллегами....... На камеру они эту дружбу будут бояться показывать, боясь попасть в опалу, но в неформальной обстановке Я уверен, что как общались так и будут общаться......Возьмем даже того же Зеленского, он много снимался в Кацапстане, помните фильм "Любовь в большом городе", Я уверен что если тот же Чадов,Киркоров, Ходотченкова или Галустян позвонят - он с радостью возьмет трубку...........
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31.08.2021 16:39
+2
Боти горять, зарево наче в сибіру.
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31.08.2021 21:03
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Весьма примечательная сопроводиловка видео от Ермолаевой - Something went wrong... с обезьянкой.

Что-то а єтой "аналитичики" пошло( в смысле пошлО, а не пОшло )))) не так
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31.08.2021 16:09 Відповісти
Причем тут *патриотами*? Им просто объяснили- веди себя там так то, так то -иначе будут проблемы да и все.
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31.08.2021 16:29 Відповісти
Обьективно, многие украинские спортсмены и артисты дружат с русскими коллегами....... На камеру они эту дружбу будут бояться показывать, боясь попасть в опалу, но в неформальной обстановке Я уверен, что как общались так и будут общаться......Возьмем даже того же Зеленского, он много снимался в Кацапстане, помните фильм "Любовь в большом городе", Я уверен что если тот же Чадов,Киркоров, Ходотченкова или Галустян позвонят - он с радостью возьмет трубку...........
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31.08.2021 16:39 Відповісти
Может просто разозлился из-за того что проиграл, а его в патриоты записали.
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31.08.2021 17:43 Відповісти
Краще піздно,ніж ніколи! Молодець хлопець! С кацапськими свинособаками навіть рядом стояти противно...Так само,як біля лайна
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31.08.2021 19:20 Відповісти
пффф.. выгоду почувствует так еще не с такими рядом постоит Проєкт "Без цензури": Чарівні пенделі та лагідна українізація. Як наші спортсмени стали патріотами? - Цензор.НЕТ 5257 вы разве не поняли что он просто запуганный приспособленец.
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31.08.2021 19:24 Відповісти
То есть *Цветов* .. извиняюсь ошибся в фамилии.
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31.08.2021 17:03 Відповісти
Интересно, война всем надоела, кроме диванных патриотов? Эти готовы сражаться до последнего!
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31.08.2021 17:04 Відповісти
Це ви судячі по собі?)Дарма)) В чьому користь? Питання ріторичне.
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31.08.2021 19:30 Відповісти
Боти горять, зарево наче в сибіру.
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31.08.2021 21:03 Відповісти
Яремчук і раніше рашу тролив, насміхався з заяв їхнього тренера про те що вони виграють євро 2020☺️
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31.08.2021 21:11 Відповісти
Петраков - это символ чемпионства... не шевченко, никакой другой - именно Петраков, который привел сборную Украины к золотым медалям...
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31.08.2021 21:47 Відповісти
 
 