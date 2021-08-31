Проєкт "Без цензури": Чарівні пенделі та лагідна українізація. Як наші спортсмени стали патріотами? ВIДЕО

Нас довго переконували, що спорт – поза політикою, а спортсмени – то божі кульбабки, на яких не поширюються правила публічної поведінки для решти громадян. Проте після публічних чарівних пенделів лагідна українізація вітчизняного спорту пришвидшилася. І це не може не радувати.

Як українські спортсмени стають патріотами і чому це правильна й здорова тенденція? Марина Данилюк-Ярмолаєва дотепно розкладає по поличках у свіжому оптимістичному "Без цензури".

Що робити, якщо росіяни хочуть із тобою сфотографуватися? Відсунутися подалі, як Ігор Цвєтов. Бігун просто відмовився від спільного фото з росіянами.

В.о. тренера збірної з футболу Олександр Петраков дав чітко зрозуміти, що ніяких запрошень у збірну тим, хто заробляє гроші в "Зеніті" чи "Спартаку" не буде.

Футболіст Роман Яремчук відмовився давати інтерв'ю росіянам. Ну і як ми вже розповідали, Олександр Усик заговорив українською і навіть зачитав вірш.

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