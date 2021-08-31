Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень. ВІДЕО камер спостереження

У Рівному на вулиці Чорновола двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку, яка йшла по вулиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, один із підлітків тричі вдарив жінку ножем у спину. Поліцейські затримали нападників. Жінку доставили в лікарню.

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