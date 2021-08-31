Суд продовжив арешт фігурантам справи "Кузні на Рибальському" Павловському і Шандрі. ВІДЕО

Суд продовжив арешт фігурантам справи "Кузні на Рибальському", в тому числі бойовому генералу та екс-заступнику міністра оборони Ігореві Павловському, а також голові правління заводу Валерію Шандрі до 28 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

"Документами з виконання контракту на будівництво десантно-штурмових катерів "Кентаври" підтверджується обізнаність підозрюваного щодо обставин укладення та підготовки контрактів, участь у формуванні державного оборонного замовлення. Платіжними документами, вилученими в державній казначейській службі України, які підписані підозрюваним", - зазначає прокурор Офісу генерального прокурора Олександр Якимчук.

Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

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Зазначимо, що суддя у справі - Світлана Волкова - тільки в жовтні 2019 року відновилася на посаді. У 2016 році її звільнила Верховна Рада за порушення присяги. У 2014 році Волкова змінила запобіжний захід командиру "чорної роти" спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садівникові, відпустивши його з-під варти, після чого він втік до Росії.

У січні 2020 року Волкова задовольнила вимогу заступник голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про те, що він нібито безперервно проживав в Україні протягом останніх п'яти років.

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Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генерал-лейтенанту Ігореві Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн.

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