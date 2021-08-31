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Суд продовжив арешт фігурантам справи "Кузні на Рибальському" Павловському і Шандрі. ВІДЕО

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Суд продовжив арешт фігурантам справи "Кузні на Рибальському", в тому числі бойовому генералу та екс-заступнику міністра оборони Ігореві Павловському, а також голові правління заводу Валерію Шандрі до 28 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

"Документами з виконання контракту на будівництво десантно-штурмових катерів "Кентаври" підтверджується обізнаність підозрюваного щодо обставин укладення та підготовки контрактів, участь у формуванні державного оборонного замовлення. Платіжними документами, вилученими в державній казначейській службі України, які підписані підозрюваним", - зазначає прокурор Офісу генерального прокурора Олександр Якимчук.

Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському"

Зазначимо, що суддя у справі - Світлана Волкова - тільки в жовтні 2019 року відновилася на посаді. У 2016 році її звільнила Верховна Рада за порушення присяги. У 2014 році Волкова змінила запобіжний захід командиру "чорної роти" спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садівникові, відпустивши його з-під варти, після чого він втік до Росії.

У січні 2020 року Волкова задовольнила вимогу заступник голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про те, що він нібито безперервно проживав в Україні протягом останніх п'яти років.

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Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генерал-лейтенанту Ігореві Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн.

Також дивіться: Ветеран АТО Петров про справу генерала Павловського: Нам знімають відосікі про патріотизм президента, а паралельно фактично знищують бойових генералів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+20
Прокурори: "Слідство підозрює, що керівник суднобудівного заводу Валерій Шандра підбурив колишнього ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського купити військові катери саме на його підприємстві" - !?!?
А на якому ще можна зробити ці катери!?? Яке підприємство було зацікавлене зробити їх? За що тоді сидить Шандра?
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31.08.2021 22:28
+18
Арест за катера - "Кузне на Рыбальском".

Пиар на тех же катерах "Кузни на Рыбальском" - ЗЕ.
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31.08.2021 22:26
+17
Судьям не нужна никакая Европа. Им и так хорошо. А "русском мире" было бы ещё лучше.
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31.08.2021 22:29
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Арест за катера - "Кузне на Рыбальском".

Пиар на тех же катерах "Кузни на Рыбальском" - ЗЕ.
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31.08.2021 22:26 Відповісти
Прокурори: "Слідство підозрює, що керівник суднобудівного заводу Валерій Шандра підбурив колишнього ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського купити військові катери саме на його підприємстві" - !?!?
А на якому ще можна зробити ці катери!?? Яке підприємство було зацікавлене зробити їх? За що тоді сидить Шандра?
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31.08.2021 22:28 Відповісти
Судьям не нужна никакая Европа. Им и так хорошо. А "русском мире" было бы ещё лучше.
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31.08.2021 22:29 Відповісти
блеяння прокурорів на відео: "Встановлені процедури, які були порушенні при їх укладенні. Є документи, що підтверджують виявлені порушення під час вищевказаних державних контрактів, а також висновки військового майна та судово-медичних експертиз, якими підтверджені заподіяні збитки", - повідомив прокурор Офісу Генерального прокурора Олександр Якимчук.

Документи є, але не для суду. Судді Волковій, яку Зе і Портнов повернули "в справу" - вони не потрібні.
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31.08.2021 22:31 Відповісти
Большего бреда и не придумать...
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31.08.2021 22:32 Відповісти
А які претензії по катерам? Наскільки я знаю, то ще одне підприємство могло зробити такі катера. Проте там така заборгованість по з/п, що перераховані кошти за катера пішли б на покриття заборгованості.
Питання по ТТХ? Так катера ще навіть не пройшли заводські випробування (і у терміни вкладаються). Зєля з'їхав з глузду. Повністю.
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31.08.2021 22:36 Відповісти
Так більше грошей не виділялося. тільки на малі катери. На Кузні були зроблені корвети Луцк и Тернопіль. Все упирається у фінансування, як і зараз. Зараз совсім нічого не робиться для флоту нового в Україні. Будем платити свою валюту іноземцям за кораблі, а свої підприємства ніщити.
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31.08.2021 23:01 Відповісти
і це буде до тих пір, поки перший суддя не гойдатиметься на ліхтарі !
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31.08.2021 22:37 Відповісти
Да, Портянку неплохо бы просушить...
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31.08.2021 22:47 Відповісти
і не тільки його одного ! а де той одеський суддя , що відстрілювався від НАБУ ? працює чи по Молдові в трусах ходить ?
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31.08.2021 23:16 Відповісти
Скльки відсиділа дитячий хірург Юлія Кузьменко в СІЗО? 240 днів? А бард Андрій Антоненко - 500 днів? Щось довели?
От така буде доля і цієї фальсифікації слідчих по виклику.
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31.08.2021 22:39 Відповісти
Зеля , психічнохворе , наркозалежне чмо , якому Порох не дає спокійно жити і перетворювати нашу країну в
руїни , як того бажає ху@ ло !
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31.08.2021 22:47 Відповісти
Зеленский, чтоб ты сдох, урод! Бойся!
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31.08.2021 22:55 Відповісти
Ну, и что кому что сделает? Вы будете мне про диктатуру Лукашенко рассказывать? Стадо молчит.
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31.08.2021 23:10 Відповісти
прездобол Зеля Капоне собирает обменный фонд заложников-патриотов..
73%ные зебилы-протрироты должны быть счастливы..(
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31.08.2021 23:39 Відповісти
Одіозна суддя Печерського суду Світлана Волкова, яка продовжила ще на місяць тримання під вартою бойового генерала Ігоря Павловського, у 2014 році випустила на волю командира так званої чорної роти «Беркуту» Дмитра Садовника.
Згодом він втік з України.
Це все про що потрібно знати про правосуддя по - зеленськи 😡
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31.08.2021 23:45 Відповісти
Завдання, яке ***** поставило перед ВАЗеленським- дерьмаом- портновим, посадити всії, хто завадив йому захопити Україну.
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31.08.2021 23:45 Відповісти
 
 