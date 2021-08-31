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Афганістан (450) громадянство (912) Зеленський (17459) евакуація (1928)

Громадяни України звернулися до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Уродженці Афганістану з громадянством України записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням евакуювати їх із сім'ями.

Відеозапис оприлюднило видання "Заборона", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо в Кабулі в дуже небезпечній ситуації. Подивіться - навколо мене багато людей, вони дійсно не могли потрапити на евакуацію, тому що перебувають у різних районах", - зазначив 28-річний одесит Сафі Замарі.

За його словами, в день останньої евакуації, яка проводилася 28 серпня, було багато попереджень про можливий теракт.

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"Тому ми не могли потрапити в аеропорт. Нам дали 50 або 30 хвилин, потрапити за цей час було неможливо", - наголосив Замарі.

Тому громадяни України просять Зеленського організувати їх евакуацію.

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"Ми просимо пана президента Володимира Зеленського, щоб нам якось допомогли, щоб виїхати звідси. Будь ласка, у нас також є сім'ї", - додав він.

Сафі Замарі додав, що представники "Талібану" кілька разів зупиняли й обшукували українців. За його словами, зараз на евакуацію очікують близько 30 осіб.
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Топ коментарі
+24
осталось выяснить - откуда у них паспорта Украины
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31.08.2021 23:35
+18
Вимкніть лямпу, вони на світло лізуть.
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31.08.2021 23:30
+16
Свинособачої не розумію , так що с початку тест на знання української , а після пашпорт ...
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31.08.2021 23:33
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Отличная возможность для дешевого пиара!
Ну как тут можно отказать!
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31.08.2021 23:24 Відповісти
Одессит Сафи Замари
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31.08.2021 23:26 Відповісти
Ну був би не він,а вона,якась-там Софа Земарман,то може й повірив би,що із Одеси.А так...
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01.09.2021 00:40 Відповісти
Не надо нам сюда этих. И так кацапов хватает, а ещё муслимы наприлазят...
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31.08.2021 23:26 Відповісти
Это что все Мыколы?
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31.08.2021 23:26 Відповісти
в пілотів також є сім'ї ...
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31.08.2021 23:29 Відповісти
Пілоти в цих балахонах?
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31.08.2021 23:31 Відповісти
ні, чому українські пілоти повинні ризикувати своїм життя при евакуації ?
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31.08.2021 23:34 Відповісти
Чому українські хлопці-спецназівці знову мають ризикувати життям,спасаючи невідомо кого? Мало на сході України їх загинуло? Що ото за люди і де вони були упродовж 2-х тижнів?
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01.09.2021 00:36 Відповісти
Вимкніть лямпу, вони на світло лізуть.
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31.08.2021 23:30 Відповісти
Отої з собачкою на відео нема?
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31.08.2021 23:33 Відповісти
Свинособачої не розумію , так що с початку тест на знання української , а після пашпорт ...
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31.08.2021 23:33 Відповісти
Приедут
"Св"ятi грошi все зроблять"(с)
Тьфу
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31.08.2021 23:33 Відповісти
осталось выяснить - откуда у них паспорта Украины
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31.08.2021 23:35 Відповісти
...и как они сдали при получении гражданства
- экзамен украинского языка?
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01.09.2021 09:46 Відповісти
В Одессе это не проблема ))
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01.09.2021 16:17 Відповісти
Сало жрите! Иначе какие вы украинцы?
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31.08.2021 23:38 Відповісти
Російськомовні афганці їдуть в Омськ
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31.08.2021 23:54 Відповісти
так шо ,слуги мудрому знов назвиздели
шо вывезли- усех!
ишо учера ?
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01.09.2021 00:03 Відповісти
Какого хера вы до сих пор там сидели?
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01.09.2021 00:06 Відповісти
Это граждане Украины, и они должны быть эвакуированы, точка.
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01.09.2021 00:08 Відповісти
Добирутся до любой сопредельной страны, а оттуда уже поездом
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01.09.2021 00:26 Відповісти
Эвакуация закончена. Где эти идиоты были 2 недели назад, они что 2 недели с разных районов добирались в аэропорт? циркачи....
А паспорта ближе показать слабо или ФИО назвать, в интернете есть образец и на принтере распечатать можно.
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01.09.2021 00:22 Відповісти
конкретно ФИО Сафи Замари в паспорте увидеть...
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01.09.2021 00:23 Відповісти
Рота Восток. Спецназ. Из окружения вышли.
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01.09.2021 00:25 Відповісти
Громадяни України звернулися до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану - Цензор.НЕТ 2586
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01.09.2021 00:27 Відповісти
А вони що,отримали українські паспорти у "пожежному" порядку? Звідки в Афгані громадяни України-афганці, чому не громадяни Афганістану?
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01.09.2021 00:29 Відповісти
Или пиар компания власти или провокация.Бо необязательно снимать ролик и афишировать.Тихо пришли,тихо ушли.Есть все каналы связи,которыми можно воспользоваться не прибегая к огласке через ютуб. Громадяни України звернулися до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану - Цензор.НЕТ 2918
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01.09.2021 01:22 Відповісти
О хоспадє і де ці мусліми взяли українські паспорти?!!
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01.09.2021 04:08 Відповісти
Надо бы для начала выяснить где и почем паспорта купили!
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01.09.2021 06:48 Відповісти
Кто дал этим людям паспорта????? Надо разобраться и депортировать их в афган. Как Украину защищать то только украинцы, русские. Этих обезьян полная Троещина в Киеве, а в военкомат никто не призывает!!
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01.09.2021 06:50 Відповісти
они даже флаг правильно держать не могут. все ясно с этими "гражданами"
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01.09.2021 07:03 Відповісти
У некоторых не хватило ума синюю книжечку гербом к камере повернуть, какой флаг?
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01.09.2021 08:59 Відповісти
Как только прижало вспомнили про Украину?
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01.09.2021 08:26 Відповісти
Недавно был на троещинском рынке. Там говорят что все на месте.
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01.09.2021 08:57 Відповісти
 
 