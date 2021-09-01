Вандали за пів години зламали в дніпровському парку 16 урн. Містяни просто спостерігали за їхнім буйством. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Двоє молодих людей прогулювалися парком, збиваючи руками і ногами урни. Решта містян, які перебували там, не реагували на їхню поведінку.
Інцидент стався в ніч із 30 на 31 серпня в парку ім. Гагаріна в Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на адміністрацію парку.
"Вчора близько опівночі два молодики, "прогулюючись" нашим парком, трощили урни. У підсумку – 16 зламаних урн за 30 хвилин такого відпочинку", - сказано в повідомленні на сторінці парку у фейсбуку.
На записі з камер спостереження видно, що дії вандалів бачили інші відвідувачі парку.
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"Це дійство як мінімум двічі (за камерами спостереження) відбулося поряд з відвідувачами! Були свідки того, що ці двоє не пропустили жодної урни, проходячись центральною алеєю сюди-туди – але ніхто не відреагував", - пише адміністрація парку.
"Будь ласка, не залишайтесь осторонь, будьте соціально відповідальними. Якщо ви стали свідком подібних вчинків, – скористайтесь екстреним зв'язком, який діє у нашому парку, – допоможіть вчасно відреагувати!" - попросили в парку
Будь ласка, зачекайте...
Гормоны кипят....
Помню, гуляли мы, основательно нарузившись портвейном 2р 12коп, приятель взал кусок кирпича и разбил витрину ларька... И мы все с гигиканьем убежали....
спасибо бро ты сейчас анонсировал акцию гражданского неповиновения под названием УБОРКА НА БАНКОВОЙ
ищите лучше управу на зеленского
Вот такие отморозки и обычное явление в украинском обществе.
поэтому есть "мудрость народная" - если гуояешт по лесу и видишь не сосвсем живого гражданина = морда кирпичем и глядишь в сторону коммунизма, а то затаскают давать свидетельства, а то и посадят, если мусорам горит выработка
Текст сообщения:
доказывает обвинение - то что гулял себе - ничего не значит. плюс то шо биллинг - плюс-минус 50метров, так что "обвинение" такое любой адвокат просто разнесет и прокурор сядет на бутылку. и да - может я плохо вижу и не увидел труп, два - может я выпимши был и тоже не увидел.
никакой прокурор в норм. стране не пойдет вна суд шо типо - а вот Вася там гулял, вот биллинг.
и судья сам скажет - прокурор прокурорович, а не присесть ли вам на бутылочку, а?
Припустимо,що нормальна людина о цій порі зайшла в парк.Припустимо.Скільки в неї шансів вижити після зауваження цьому шакалью?