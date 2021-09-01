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Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виступає за відкриття в країні окремих представництв компаній Google і YouTube.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив в ефірі "Україна 24".

"Зустріч команди Міністерства цифрової трансформації буде з командою Google. Будемо розмовляти про плани розвитку компанії в Україні. Ми дуже хочемо, щоб з'явилося окреме представництво Google в Україні, YouTube", - підкреслив Федоров в ході візиту в США.

За його словами, під час військової агресії необхідно, щоб контент редагували в Україні, а не в російських офісах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google може залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент для рекомендацій YouTube, - Мінцифри

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
А зачем Украине посредник Параша?
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01.09.2021 09:45
+10
тобі скільки років, малече? Ти нагадуєш мені тих диваків, котрі достають адекватних громадян України тупим запитанням типу "а независимость от каво?"
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01.09.2021 09:46
+5
Представництво має бути підпорядковано не державі а бути незалежним. Чого нема на росіі їх модерація контенту повністю залежить від потреб кремля.
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01.09.2021 11:21
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І що це дасть?
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01.09.2021 09:37 Відповісти
А зачем Украине посредник Параша?
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01.09.2021 09:45 Відповісти
тобі скільки років, малече? Ти нагадуєш мені тих диваків, котрі достають адекватних громадян України тупим запитанням типу "а независимость от каво?"
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01.09.2021 09:46 Відповісти
"Дорослий дядечку" поясни тоді мені одну річ. Якщо Ютуб почне виконувати забаганки української влади і видаляти все що їй не подобається - скільки користувачів він втратить? А в кожного свої "шкурні" інтереси.
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01.09.2021 10:20 Відповісти
Представництво має бути підпорядковано не державі а бути незалежним. Чого нема на росіі їх модерація контенту повністю залежить від потреб кремля.
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01.09.2021 11:21 Відповісти
О,начали стучать по глупой бестолковке.Приходи еще😂🌷×××
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01.09.2021 10:04 Відповісти
Разумно!
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01.09.2021 09:40 Відповісти
Зечмо хочет на экскурсию в гугл пойти?
Хотим, чтобы появились отдельные представительства Google и YouTube в Украине, - Федоров - Цензор.НЕТ 2266
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01.09.2021 09:43 Відповісти
Монастырский, видишь наручники Шкарлет: Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения "сядешь вместе с ними за одну парту", которую сейчас аваков коломойскому с твоей подачи подсовывает, дабы нивелировать пи.ду, которую твоя безмозглая умственно-кастрированная лавочка по имени старлайтмедиа и 24 канал наи.пашили.
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01.09.2021 09:49 Відповісти
сказывается закрытие психоневрологических диспансеров
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01.09.2021 11:21 Відповісти
Вероятно ваш опыт по сравнению с моим действительно выглядит как закрытие психоневрологического диспансера. У каждого свой "рюкзачок" за плечами. Прискорбно, что ваш для вас имеет такой оттенок.
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02.09.2021 20:16 Відповісти
вот теперь видно, что прием таблеток не пропущен,хоть что то связное написано. а теперь перечитай свой первый пост пока колеса еще действуют.
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03.09.2021 09:39 Відповісти
...мал.чик у тебя проблема..две...
I сказывается закрытие психоневрологических диспансеров
ІІ вот теперь видно, что прием таблеток не пропущен,хоть что то связное написано. а теперь перечитай свой первый пост пока колеса еще действуют
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03.09.2021 22:28 Відповісти
вижу, что копировать ты с трудом но научилась.а теперь научись формулировать свои мысли в что нибудь читабельное.бабуля проблема у тебя.и не откладывай надолго визит к психиатору
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03.09.2021 22:33 Відповісти
Может твое недоосмысление происходящих событий способно "научить" именительному падежу происходящему в родительном оттенке?Просим. Если тебе вдруг "помощь" нужна будет в такой непростой задаче, обратись к Святославу Петровичу Цеголко, пупсик.
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04.09.2021 21:26 Відповісти
О!опять у тебя началось!ты неизлечима.обратись к какому нибудь Петровичу.
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05.09.2021 19:29 Відповісти
..."галочка", т.е Beer Bear , ты договоришся ...
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11.09.2021 20:03 Відповісти
иди нахр
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11.09.2021 20:14 Відповісти
Это где? В твоей черепушке? Не, "галочка" не льсти себе, у тебя этого ни сверху ни снизу не наблюдается.
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12.09.2021 19:41 Відповісти
продолжай наблюдение.за щекой у себя глянь
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13.09.2021 11:22 Відповісти
уже вижу как у налоговиков прокуратуры ментов и прочих паразитов зачесались руки
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01.09.2021 10:02 Відповісти
"Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Чтоб оно за мною мчалось".
Сказал инретнет-аферист Федоров.
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01.09.2021 10:05 Відповісти
Давно пора. Треба було ще вчора. Хай ФСБ відпочине трохи...
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01.09.2021 10:05 Відповісти
По его словам, во время военной агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российских офисах.Источник: https://censor.net/ru/n3285678
100 баллов

А как там любитель рашки Цукерберг поживает ?
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01.09.2021 10:08 Відповісти
Абсолютно бессмысленное желание, не имеющее пользы для народа Украины ни в каком виде.
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01.09.2021 10:09 Відповісти
А якщо ще Порнохаб - згодисься ? Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 8826
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01.09.2021 10:17 Відповісти
если там твою дочку покажуть, то конечно
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01.09.2021 10:30 Відповісти
Ты из министества? Так найди для них бесплатное помещение!
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01.09.2021 10:17 Відповісти
paypal введите.
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01.09.2021 10:37 Відповісти
Зебил! В Украине есть представительство Google Украина, офис в Киев на ул.Сагайдачного находится.
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01.09.2021 11:03 Відповісти
"На Банковой хотят использовать опыт Турции, которая приняла закон обязывающей владельцев соцсетей открывать офисы в стране, а возглавить эти офисы должны - это обязательное условие - граждане Турции. Эти люди, по задумке авторов закона, обязаны по требованию властей страны удалять нежелательный контент и предоставлять личные данные пользователей соцсетей. На исполнение запроса у соцсетей будет 48 часов.
Если же компании не пойдут на этот шаг, им грозит штраф в размере до 4,4 млн долларов. Среди других мер - ограничение пропускной способности сети и полная блокировка ресурса. Офис Президента в США хочет договориться с компаниями собственниками соцсетей об открытие офисов в Украине."
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01.09.2021 11:22 Відповісти
Так представительство Гугла у нас есть с 2007 года. Разве не так?
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01.09.2021 11:27 Відповісти
Думаю, кого он мне напоминает? Вадика Титушко! Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 8794 Такой себе пацанчик с раёна Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 7167
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01.09.2021 12:15 Відповісти
Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 434
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01.09.2021 13:11 Відповісти
Давно пора.Это давно треба було зробить.Но вы вместо этого,навпаки вигадали налог для Гугла идиоты Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 2106
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01.09.2021 13:34 Відповісти
Очередной + в карму Президента.
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01.09.2021 15:22 Відповісти
Идея правильная, только это не вам макакам решать. Недавно вы обложили Гугл налогами. Вот Гуглу выгодно работать с зелеными мартышками!
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01.09.2021 16:31 Відповісти
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступает за открытие в стране отдельных представительств компаний Google и YouTube. Источник: https://censor.net/ru/v3285678

Хоч щось важливе. Про Фейсбук забув "слуга".
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01.09.2021 22:46 Відповісти
Проблема інформаційної безпеки України - це фейсбук! Треба щоб модератори були Українські, а не москальські як зараз, бо вони виконують негласні вказівки ФСБ та швидко БАНЯТЬ ВЕСЬ ПРОУКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕНТ по фіктивним скаргам Ольгинських ботів.
Також це стосується плагіна коментарів ФБ який використовується багатьма сайтами.
Так було у 2014 році: весь сепарський контент не чіпали, а патріотам України був бан. ФБ треба виставити позив як інструменту окупантів на $20 мільярдів. Кажуть що пуйло є акціонером ФБ через підставні структури.
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02.09.2021 06:35 Відповісти
 
 