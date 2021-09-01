Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров. ВIДЕО

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виступає за відкриття в країні окремих представництв компаній Google і YouTube.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив в ефірі "Україна 24".

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"Зустріч команди Міністерства цифрової трансформації буде з командою Google. Будемо розмовляти про плани розвитку компанії в Україні. Ми дуже хочемо, щоб з'явилося окреме представництво Google в Україні, YouTube", - підкреслив Федоров в ході візиту в США.

За його словами, під час військової агресії необхідно, щоб контент редагували в Україні, а не в російських офісах.

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