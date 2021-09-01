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Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виступає за відкриття в країні окремих представництв компаній Google і YouTube.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив в ефірі "Україна 24".
"Зустріч команди Міністерства цифрової трансформації буде з командою Google. Будемо розмовляти про плани розвитку компанії в Україні. Ми дуже хочемо, щоб з'явилося окреме представництво Google в Україні, YouTube", - підкреслив Федоров в ході візиту в США.
За його словами, під час військової агресії необхідно, щоб контент редагували в Україні, а не в російських офісах.
Топ коментарі
+11 Frol Fedoroff
показати весь коментар01.09.2021 09:45
+10 Тарапунька
показати весь коментар01.09.2021 09:46
+5 Человек Разумный 3fb7d6a9
показати весь коментар01.09.2021 11:21
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I сказывается закрытие психоневрологических диспансеров
ІІ вот теперь видно, что прием таблеток не пропущен,хоть что то связное написано. а теперь перечитай свой первый пост пока колеса еще действуют
Сказал инретнет-аферист Федоров.
100 баллов
А как там любитель рашки Цукерберг поживает ?
Если же компании не пойдут на этот шаг, им грозит штраф в размере до 4,4 млн долларов. Среди других мер - ограничение пропускной способности сети и полная блокировка ресурса. Офис Президента в США хочет договориться с компаниями собственниками соцсетей об открытие офисов в Украине."
Хоч щось важливе. Про Фейсбук забув "слуга".
Також це стосується плагіна коментарів ФБ який використовується багатьма сайтами.
Так було у 2014 році: весь сепарський контент не чіпали, а патріотам України був бан. ФБ треба виставити позив як інструменту окупантів на $20 мільярдів. Кажуть що пуйло є акціонером ФБ через підставні структури.