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Байден (2326) візит (1297) США (14488) Кулеба Дмитро (3175)

Кулеба розповів, що МЗС працює над візитом Байдена до України: "Зараз ми до них, потім вони до нас". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Українська сторона переконана, що президент США Джо Байден під час своєї каденції відвідає Україну, але поки конкретних домовленостей немає. Водночас візит Володимира Зеленського до США вважають успішним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який разом із Зеленським та іншими членами української делегації перебуває у Вашингтоні з робочим візитом.

На запитання, чи планують під час зустрічі Зеленського і Байдена 1 вересня обговорювати візит останнього в Україну, Кулеба відповів: "Безумовно ми працюємо і над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політки США".

Втім, міністр зазначив, що наразі жодних конкретних домовленостей немає.

"Зараз ми до них, потім вони до нас", — сказав глава МЗС.

Також Кулеба розповів про хід візиту Зеленського до США. Він назвав його "дуже успішним з конкретними домовленостями".

Крім того Кулеба запевнив, що у Байдена немає ніякої персональної образи на Зеленського, а також Україну, через заяви, які лунали раніше, щодо нібито втручання України у президентські вибори у США.

"Україна дуже гідно поводилася під час внутрішньополітичної кризи у США. Найкращим свідченням цього є той факт, що Україна має повну підтримку Республіканської та Демократичної партій", — сказав міністр.

Також читайте: У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським

Нагадаємо, 31 серпня українська делегація вже підписала низку угод. Зокрема нову стратегічну оборонну рамкову угоду, яка передбачає поглиблення співпраці країн у Чорному морі, кібербезпеці та розвідці.

Міністри енергетики України та США також підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату. А український державний "Енергоатом" підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах — ще 4 таких, а вартість проєкту — до $30 млрд.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена запланована на 1 вересня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 2269

Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 2602
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01.09.2021 09:46
+9
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 9419
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01.09.2021 09:51
+7
А Байден знает?
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01.09.2021 09:48
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Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 2269

Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 2602
показати весь коментар
01.09.2021 09:46 Відповісти
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 5337
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01.09.2021 09:48 Відповісти
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 9419
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01.09.2021 09:51 Відповісти
Сразу это вспомнил!!
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01.09.2021 11:04 Відповісти
А Байден знает?
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01.09.2021 09:48 Відповісти
а ему зачем об этом знать? )))) главное чтоб лохторат знал ))))
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01.09.2021 09:54 Відповісти
Это очень разумно, открывать уголовное дело на президента США, а потом приглашать его посетить страну. Хотя, ничего лучшего от "зеленых" ждать не следует.
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01.09.2021 09:50 Відповісти
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 4577 Байден, наверное, аж приплясывает от нетерпения.
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01.09.2021 09:50 Відповісти
Также Кулеба рассказал о ходе визита Зеленского в США. Он назвал его "очень успешным с конкретными договоренностями". Источник: https://censor.net/ru/n3285679\\\\\\\\\\\\\

В Афганистане оставили две сотни ЛА, 75000 машин, 600000 стрелкотни и за 20 лет - триллион баксов - Кулеба, а можно им это сказать и напомнить шо лохи сдали на рашку сотни ракет и прочее и прочее?
успешно это шо? - по головке погладили первое лицо хрипатое, а первую бабу - по чем то другом?(тут бы Трампа надо)
б*же, закрой свой ноут и не ....... короче слово такое - не это самое... Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 6822
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01.09.2021 09:51 Відповісти
зеленый дурень думкой погатеет
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01.09.2021 09:52 Відповісти
А дружить домами Байдену не предлагали Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 8347?
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 4396
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01.09.2021 09:52 Відповісти
Человек должен быть порядочным, мал.чик. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает, как минимум, неучастие в подлости.
Нищими, сирыми и убогими будете - Проектировщик Событий Украина сказал, вместе с вашим ублюдком ************** - Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты.
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01.09.2021 09:54 Відповісти
ой
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01.09.2021 09:58 Відповісти
Кулеба, пошлите туда нормального посла , а не жту курицу .
Просто позорище какое то
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01.09.2021 09:59 Відповісти
Ермак то ли Украину решил опочить таким послом , толи ему личный стукачек в США нужен
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01.09.2021 10:00 Відповісти
Сорри- Опозорить
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01.09.2021 10:01 Відповісти
ідіоти дорвалися до влади.
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01.09.2021 10:00 Відповісти
А пока что Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.

А вы планируйте, планируйте. Зебилам обицянки-цяцянки уже давно заменили реальность.
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01.09.2021 10:02 Відповісти
Байден какой-то бесхребетный, хуже Обамы, обосрался на весь мир уже раз 10, по мелочи и по-крупному, как с СП-2 и бегством из Афганистана, позор мирового масштаба. Так, как срет на защиту демократии в мире Байден, не срал еще никто. Китай скоро с горы на США плевать будет. Не смогли справиться с трубой в море и голодранцами с ядерною палицей, то как мировой жандарм будет контролировать количество ядреного вооружения Китая, который уже давно положил йух на мировой порядок и хваленую демократию, которую "защищают" США. Они защищают только свои интересы, и больше ничего. Тех великих штатов, которые подняли Европу с колен и стали во главе мира, уже нет, нужно смириться с этим, перестать лизать им штиблеты, надеяться только на свои силы и усердно работать над собой
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01.09.2021 10:03 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

Сегодня не просто день. Сегодня, как сказал глава МИД Кулеба, мы увидим «историю успеха»
Кулеба розповів, що МЗС працює над візитом Байдена до України: "Зараз ми до них, потім вони до нас" - Цензор.НЕТ 1797
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01.09.2021 10:09 Відповісти
Интересно, чем дедушку в Украину заманят - может поставят в зале Верховной Рады 363 рояля...
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01.09.2021 10:10 Відповісти
Какой бред!
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01.09.2021 13:08 Відповісти
 
 