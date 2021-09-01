Кулеба розповів, що МЗС працює над візитом Байдена до України: "Зараз ми до них, потім вони до нас". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Українська сторона переконана, що президент США Джо Байден під час своєї каденції відвідає Україну, але поки конкретних домовленостей немає. Водночас візит Володимира Зеленського до США вважають успішним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який разом із Зеленським та іншими членами української делегації перебуває у Вашингтоні з робочим візитом.
На запитання, чи планують під час зустрічі Зеленського і Байдена 1 вересня обговорювати візит останнього в Україну, Кулеба відповів: "Безумовно ми працюємо і над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політки США".
Втім, міністр зазначив, що наразі жодних конкретних домовленостей немає.
"Зараз ми до них, потім вони до нас", — сказав глава МЗС.
Також Кулеба розповів про хід візиту Зеленського до США. Він назвав його "дуже успішним з конкретними домовленостями".
Крім того Кулеба запевнив, що у Байдена немає ніякої персональної образи на Зеленського, а також Україну, через заяви, які лунали раніше, щодо нібито втручання України у президентські вибори у США.
"Україна дуже гідно поводилася під час внутрішньополітичної кризи у США. Найкращим свідченням цього є той факт, що Україна має повну підтримку Республіканської та Демократичної партій", — сказав міністр.
Нагадаємо, 31 серпня українська делегація вже підписала низку угод. Зокрема нову стратегічну оборонну рамкову угоду, яка передбачає поглиблення співпраці країн у Чорному морі, кібербезпеці та розвідці.
Міністри енергетики України та США також підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату. А український державний "Енергоатом" підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах — ще 4 таких, а вартість проєкту — до $30 млрд.
Нагадаємо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена запланована на 1 вересня.
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В Афганистане оставили две сотни ЛА, 75000 машин, 600000 стрелкотни и за 20 лет - триллион баксов - Кулеба, а можно им это сказать и напомнить шо лохи сдали на рашку сотни ракет и прочее и прочее?
успешно это шо? - по головке погладили первое лицо хрипатое, а первую бабу - по чем то другом?(тут бы Трампа надо)
б*же, закрой свой ноут и не ....... короче слово такое - не это самое...
Нищими, сирыми и убогими будете - Проектировщик Событий Украина сказал, вместе с вашим ублюдком ************** - Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты.
Просто позорище какое то
А вы планируйте, планируйте. Зебилам обицянки-цяцянки уже давно заменили реальность.
2 ч. ·
Сегодня не просто день. Сегодня, как сказал глава МИД Кулеба, мы увидим «историю успеха»