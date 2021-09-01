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Путін (21443) Росія (47263) СРСР (323) населення (92)

Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Населення Росії, за деякими оцінками, могло на цей момент досягти 500 млн осіб, якби не дві події в XX столітті.

Про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"Ось у нас, в нашій країні протягом XX століття двічі розпадалася російська державність: після революції 1917 року, коли Російська імперія припинила своє існування. Потім стався крах Радянського Союзу", - зазначив Путін.

"Якби вони не відбулися, у нас була б інша країна. Деякі фахівці вважають, що у нас населення було б зараз під 500 млн осіб", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після розпаду СРСР кремлівські репресивні практики не припинилися, - МЗС у День пам'яті жертв терору

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
а если б не была ***** то и целый мильярд
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01.09.2021 11:27
+45
Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин - Цензор.НЕТ 6644

Мордорців трясе по чорному.
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01.09.2021 11:28
+31
тут как посмотреть - фуйло это "благо" для рашки и кацапов, и даже немножко для Украины (хоть и очень кровавой ценой для нас):
население рашки было бы сейчас 150 млн, а не жалкие 80-90 млн- - не будь фуйло 20+ лет на унитазе.
Прага, весна 2021

Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин - Цензор.НЕТ 8039
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01.09.2021 11:33
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Влажная и несбыточная мечта ***** иметь на расейке 500 млн нищих и голодных ублюдков!!!Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 244
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01.09.2021 14:04 Відповісти
Бери больше х-ло,как три Китая и одна Индия.
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01.09.2021 14:27 Відповісти
Здесь со 146 млн. имперскими психопатами хрен знает, что делать, а было бы 500 млн....
Ну, нафиг.
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01.09.2021 14:31 Відповісти
***** населения не хватает?? Так в чем дело - у Китая надо отобрать необходимое количество рабов. Вопрос только в том как єто сделать? Вариантов как всегда 2.
1. Захватить " исконно Куриные земли" ХейлунцзянНАШ.
2. Более вероятный - сдаться на милость китайцам - получишь не 400млн. дополнительного населения, а все полтора млр.
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01.09.2021 15:06 Відповісти
Если бы, да ка бы...Хитёр х* *ло , но дурак!
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01.09.2021 15:10 Відповісти
Не громадянська війна, не репресії, не голодомори, не війна з фашизмом, а тільки розвал двох імперій так погано вплинули на демографію РФ?

Він таки не сповна розуму.

Росіяни загнали себе у глухий кут "русского мира",
бо чомусь увірували, що можуть просто переламати цілий світ під себе.
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01.09.2021 15:29 Відповісти
я так розумію, це розрахунки мєндєлєєва в 19 сторіччі, коли до складу так званої російської імперії входили більша частина України, частина Польщі, Фінляндія та країни Центральної Азії та Кавказу. Тільки він не врахував що тільки комуністи вб'ють мільйонів 100.
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01.09.2021 15:37 Відповісти
"Если бы у бабушки была ялда, то была бы она дедушкой" (с) Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 9539
Надеюсь дожить до того момента, когда увижу эту тухлую ********* в гробу. А лучше повешенным на столбе.
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01.09.2021 15:47 Відповісти
"Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - }{УЙ Ло"
А сейчас расия находится в третьем окончательном полураспаде! Не чокаясь!
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01.09.2021 15:53 Відповісти
Почитал бы Гоголя "Мертвые души", знал бы как добавить крепостных.
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01.09.2021 16:42 Відповісти
рассєя- Русь)) хiба по обличчям не видно?)


Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 4103




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01.09.2021 17:17 Відповісти
выше рюзьге Сцарь, а это рюзьгие школьники

Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 3914
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01.09.2021 17:21 Відповісти
Как обычно, этот недоисторик забывает роль наРФии в распаде СССР.
Проста дата 12 июня 1990 года - день независимости наРФии, означает выход этой самой наРФии из СССР. Украина им виновата? )))
Украина и Беларусь вышли из СССР через 14 месяцев после предательства наРФии!
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01.09.2021 17:24 Відповісти
Останнім у СРСР залишився Казахстан. Чому не він є спадкоємцем і не посідає місце постійного члена РБ ООН?
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01.09.2021 20:00 Відповісти
Тому, що саме рфія захопила всі інші "республіки" і загнала їх у так званий "союз".
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02.09.2021 09:12 Відповісти
Наверняка кусок цитаты пропустили. "500 миллионов нищих рабов".
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01.09.2021 17:32 Відповісти
***** залишається вірним собі - ганяє так, як ніхто не вміє Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 2212
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01.09.2021 18:20 Відповісти
Водки надо было меньше жрать и не убивать людей . Хотя о чем это я расейская империя никогда не измениться .
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01.09.2021 18:23 Відповісти
<******* снова пропустил приём таблеток от шизофрении ...))))
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01.09.2021 18:59 Відповісти
Украина 🇺🇦ни когда ,не будет в составе России . !! Кабаев ты & XUYLO. &!!!!
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01.09.2021 19:06 Відповісти
Если бы Украины не было в составе россии,то в Украине население составляло бы 100 млн.
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01.09.2021 19:12 Відповісти
без Украины-Руси не было бы никакой рассеи, был бы только зачуханный московский улус.))
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01.09.2021 19:17 Відповісти
Этот долбо*** считает россией все бывшие республики ссср. Ну полный идиот!
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01.09.2021 19:45 Відповісти
дiйсно, ботоксне пуйло-педофiл хворе на голову. воно весь час забуває, що його срана рассєянська амперiя здохла бiльше 100 рокiв тому, ще в 1918 роцi,
а сересер був вже союзом, iнакше його не було б зовсiм.















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01.09.2021 21:05 Відповісти
Розпади триватимуть і, стараннями Пуйла, прискорюватимуться.
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01.09.2021 19:56 Відповісти
Эта статья и сотни комментов под ней ни разу не является бесплатной рекламой йухла?? Или платной, на типа проукраинском ресурсе? Шо оно сказало...на йух оно надо? Или мы сами не знаем и не почешемся , пока хло шото новое не изглаглоит, не знаем, что нужно быть готовым всегда??
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01.09.2021 21:47 Відповісти
НЕ сердись. Комментарии просто стеб!
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02.09.2021 09:12 Відповісти
Видимо с Афгана что-то крепкое начали гнать раз их так колбасит.
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01.09.2021 21:50 Відповісти
заметьте
ввх не про голодоморы, кровавый террор огорчился
а про террироррии и государственность.... развал страны...
(это типа он мечтал править "ссср2"? а не обрубком?)) )

наследник кгб огорчается про развал страны...
вот золотов был рядом с ельциным в августе 91
а где было это "чудо" в это время?
истерично сжигали документы в кабинетах лубянки?
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01.09.2021 21:53 Відповісти
там по рейтингам рашки
ямал стал самым крутым регионом))
ямал)) где почти никто живет, кроме парочки городов от гигантских доходов нефти
и остальных ресурсов
(там и соответственно все очень дорого
да и жить в условиях вечной зимы как то не комфортно)) )
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01.09.2021 21:56 Відповісти
А говорили, что бабы еще нарожают. Не получилось. Российский мужичек оказался слаб , а бабы в холостом простое. Зовите китайцев, они помогут вам с 500 000 русских.
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01.09.2021 22:24 Відповісти
Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 7406 Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 5909 Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 2616
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01.09.2021 22:40 Відповісти
быдло - не может считаться населением....
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01.09.2021 22:25 Відповісти
старий, притрушений, спорохнявілий їбанат
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01.09.2021 23:18 Відповісти
ТАК ПУСТИ КИТАЙЦЕВ И ИНДУСОВ )))
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02.09.2021 01:24 Відповісти
А ПУТИНА МАТУШКА БЫЛА БЫ ДЕДУШКОЙ ЕСЛИ Б ЕЙ ПРИШИЛИ ЯЙЦА )))
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02.09.2021 01:25 Відповісти
То нічого, буде ще один розпад скоро.
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02.09.2021 01:33 Відповісти
Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 1280Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін - Цензор.НЕТ 2504
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02.09.2021 07:27 Відповісти
Ой ідіот....
А скільки населення винищив комунізм ?
Перекриє навіть кілька розпадів.
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02.09.2021 09:15 Відповісти
***** уверенными шагами приближает еще один распад и после этого от росии останется территория бывшей московии.
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02.09.2021 09:20 Відповісти
наразі росіян десь 140 млн. якщо якимсь дивом від кацапів відокремляться інші народності, які хоч якось зберегли свою етнічність, такі як удмурти, татари, якути, чеченці, буряти та інші то кацапів залишиться меньше 100 млн. про які 500 млн. мріє х%№ло?
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02.09.2021 10:49 Відповісти
пітор
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02.09.2021 21:06 Відповісти
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