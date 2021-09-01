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Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Населення Росії, за деякими оцінками, могло на цей момент досягти 500 млн осіб, якби не дві події в XX столітті.
Про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".
"Ось у нас, в нашій країні протягом XX століття двічі розпадалася російська державність: після революції 1917 року, коли Російська імперія припинила своє існування. Потім стався крах Радянського Союзу", - зазначив Путін.
"Якби вони не відбулися, у нас була б інша країна. Деякі фахівці вважають, що у нас населення було б зараз під 500 млн осіб", - додав він.
Топ коментарі
+53 Fantomas
показати весь коментар01.09.2021 11:27
+45 YU ST
показати весь коментар01.09.2021 11:28
+31 Scorpman Y
показати весь коментар01.09.2021 11:33
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Будь ласка, зачекайте...
Ну, нафиг.
1. Захватить " исконно Куриные земли" ХейлунцзянНАШ.
2. Более вероятный - сдаться на милость китайцам - получишь не 400млн. дополнительного населения, а все полтора млр.
Він таки не сповна розуму.
Росіяни загнали себе у глухий кут "русского мира",
бо чомусь увірували, що можуть просто переламати цілий світ під себе.
Надеюсь дожить до того момента, когда увижу эту тухлую ********* в гробу. А лучше повешенным на столбе.
А сейчас расия находится в третьем окончательном полураспаде! Не чокаясь!
Проста дата 12 июня 1990 года - день независимости наРФии, означает выход этой самой наРФии из СССР. Украина им виновата? )))
Украина и Беларусь вышли из СССР через 14 месяцев после предательства наРФии!
а сересер був вже союзом, iнакше його не було б зовсiм.
ввх не про голодоморы, кровавый террор огорчился
а про террироррии и государственность.... развал страны...
(это типа он мечтал править "ссср2"? а не обрубком?)) )
наследник кгб огорчается про развал страны...
вот золотов был рядом с ельциным в августе 91
а где было это "чудо" в это время?
истерично сжигали документы в кабинетах лубянки?
ямал стал самым крутым регионом))
ямал)) где почти никто живет, кроме парочки городов от гигантских доходов нефти
и остальных ресурсов
(там и соответственно все очень дорого
да и жить в условиях вечной зимы как то не комфортно)) )
А скільки населення винищив комунізм ?
Перекриє навіть кілька розпадів.