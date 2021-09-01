Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Спорт
Український плавець Максим Крипак виграв третю золоту медаль на Паралімпійських іграх-2020. Загалом спортсмен завоював 5 медалей на цих Іграх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На 400-метрівці вільним стилем українець показав час у три хвилини і 59,62 секунди.
Відео UA.Перший
Для Крипака це вже 5-та медаль на Паралімпіаді в Токіо.
Раніше український спортсмен виграв золото у 100-метрівках вільним стилем і батерфляєм і срібло - на 50-метрівці вільним стилем.
Крім того, бронзову медаль у Токіо Крипак виграв у чоловічій естафеті. Таким чином, в активі українця 5 медалей на Паралімпіаді-2020.
Топ коментарі
+22 Andy Jumeirach
показати весь коментар01.09.2021 12:05
+12 Володимир Миколаєць
показати весь коментар01.09.2021 12:38
+10 MausMike
показати весь коментар01.09.2021 12:06
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На півночі Чорнобильського району Київської області "кріпаком" називали Великодню крашанку, яка перемагала у змаганнях "навзбитки" (чия крашанка міцніша або ж "кріпша").
Був би у СН отримав би три пістолета.
Вітання !!!
ТО СЛАВА ГЕРОЮ!!!