Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Український плавець Максим Крипак виграв третю золоту медаль на Паралімпійських іграх-2020. Загалом спортсмен завоював 5 медалей на цих Іграх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 400-метрівці вільним стилем українець показав час у три хвилини і 59,62 секунди.

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Для Крипака це вже 5-та медаль на Паралімпіаді в Токіо.

Раніше український спортсмен виграв золото у 100-метрівках вільним стилем і батерфляєм і срібло - на 50-метрівці вільним стилем.

Крім того, бронзову медаль у Токіо Крипак виграв у чоловічій естафеті. Таким чином, в активі українця 5 медалей на Паралімпіаді-2020.

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