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Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Український плавець Максим Крипак виграв третю золоту медаль на Паралімпійських іграх-2020. Загалом спортсмен завоював 5 медалей на цих Іграх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 400-метрівці вільним стилем українець показав час у три хвилини і 59,62 секунди.

Відео UA.Перший

Для Крипака це вже 5-та медаль на Паралімпіаді в Токіо.

Раніше український спортсмен виграв золото у 100-метрівках вільним стилем і батерфляєм і срібло - на 50-метрівці вільним стилем.

Крім того, бронзову медаль у Токіо Крипак виграв у чоловічій естафеті. Таким чином, в активі українця 5 медалей на Паралімпіаді-2020.

Дивіться також: Український плавець Крипак зі ще одним світовим рекордом виборов друге золото Паралімпіади-2020. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
То не Кріпак, то дійсно Вільний українець !!!
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01.09.2021 12:05
+12
У цього слова є ще одне значення.
На півночі Чорнобильського району Київської області "кріпаком" називали Великодню крашанку, яка перемагала у змаганнях "навзбитки" (чия крашанка міцніша або ж "кріпша").
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01.09.2021 12:38
+10
Молодець! Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4778

Був би у СН отримав би три пістолета. Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 8247
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01.09.2021 12:06
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То не Кріпак, то дійсно Вільний українець !!!
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01.09.2021 12:05 Відповісти
У цього слова є ще одне значення.
На півночі Чорнобильського району Київської області "кріпаком" називали Великодню крашанку, яка перемагала у змаганнях "навзбитки" (чия крашанка міцніша або ж "кріпша").
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01.09.2021 12:38 Відповісти
Молодець! Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4778

Був би у СН отримав би три пістолета. Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 8247
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01.09.2021 12:06 Відповісти
Супер !!!!!!!

Вітання !!!
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01.09.2021 12:30 Відповісти
Браво! Тільки з кацапами не фоткайся!!
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01.09.2021 12:32 Відповісти
опустили наших манёхо на одно место...
Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8222
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01.09.2021 12:35 Відповісти
це ти, опущений, на всю сраку.
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01.09.2021 14:24 Відповісти
Медалей больше чем у США.
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01.09.2021 15:57 Відповісти
Відзнаки та нагороди]Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) - За досягнення високих спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України... ДАЛІ Є Й БУДЕ!!!

ТО СЛАВА ГЕРОЮ!!!
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01.09.2021 12:38 Відповісти
молодчина!!! Тяжкий труд, великая сила воли! .. А Мохнатик попрыгал по сценам мацковских клубов - и на тебе "народного артиста"
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01.09.2021 12:49 Відповісти
Они очень большие молодцы. Но на параолимпиаде конкуренция намного-намного ниже. Это не спорт высоких достижений для многих стран. Реальный уровень спорта в Украине и проблемы показывает Олимпиада. Выступаем все хуже с каждым годом. У параолимпийцев кстати похожая проблема, как и у олимпийцев. Недотягиваем до золота. По количеству серебряных медалей скоро может быть первое место будет, а золото никак не идет.
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01.09.2021 12:53 Відповісти
Наші вітання !!!
Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7355
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01.09.2021 12:57 Відповісти
Герой Украины! без вариантов))) может, имеет смысл петицию создать? Заслужил ведь парень
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01.09.2021 14:02 Відповісти
Не знаю что это за инвалиды, но плывут очень резво.
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01.09.2021 15:58 Відповісти
Молодець!
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01.09.2021 18:09 Відповісти
 
 