УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16435 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство
16 078 150
робота (347) заробітчани (466)

Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

На українських заробітчан за кордоном очікують багато ризиків, про які роботодавці просто не говорять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Окрім обіцянки високих зарплат, українці "клюють" і на обіцянки кращих умов життя та можливість самореалізації. Але таланить одиницям, констатують експерти. Самі ж заробітчани переважно розповідають про напружений графік роботи, після якого сил вистачає хіба що на сон. 

Заробітчанин Андрій Зеланс розповів, що у нього 10-годинний робочий день з понеділка по п'ятницю, також він працює в суботу - з 6 до 12.

"Тому ти коли приїжджаєш із роботи в будень, у тебе ні бажання, ні сил ні на що, крім того, щоби покупатися, поїсти і відпочити, не залишається", - зауважив він.

Крім виснажливих буднів, підстерігає заробітчан і безліч ризиків, про які працедавці не говорять. До прикладу, якщо людина ніколи не працювала в полі – тут вона теж не заробить. Ба більше, виявляється, від робітників часто приховують умови праці, що серйозно шкодять здоров’ю.

Експерт з працевлаштування Андрій Марисюк пояснює: "Постійно нових працівників потребують заводи з виробництва різної хімії. Наприклад, гелів, порошків та інших продуктів. Після такої роботи навіть у здорових людей часто виникає алергія. І вони або повертаються назад в Україну, або змінюють роботу на іншу. Через це ці заводи навмисно приховують свої справжні процеси і називають цю роботу не виробництвом пральних порошків, а, наприклад, роботою з побутовими товарами".

Також читайте: Тільки повернення в Україну трудових мігрантів забезпечить зростання економіки на 5-7%, - експерти

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Не читайте. Эту статью Ахметка написал. После статей о металлоломе. Скрывают условия труда, сил хватает только на сон: Заробитчанин рассказал о рисках работы за границей - Цензор.НЕТ 4888
показати весь коментар
01.09.2021 13:48
+23
вот и хотел сказать - дабы у ахметки "кадры" не утекали, стращает вот этим.
показати весь коментар
01.09.2021 13:55
+19
Пишіть зразу що заробітчан їдять живцем , бо люди не бояться і продовжують далі їздити працювати за кордон . Щось сташніше придумуйте .
показати весь коментар
01.09.2021 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если работаешь платят, а если хочешь на халяву, побухать, потанцевать, нюхнуть то оставайся дома, иди в слуги народа..
показати весь коментар
01.09.2021 14:22 Відповісти
И самое главное - там ещё кидают и с пенсией,не то что в Украине!Проработал в Украине официально 40 лет - получи пенсию целых 2200гр.!
показати весь коментар
01.09.2021 14:24 Відповісти
Кроме обещания высоких зарплат, украинцы "клюют" и на обещания лучших условий жизни и возможность самореализации. Но везет единицам, констатируют эксперты. Сами же мигранты в основном рассказывают о напряженном графике работы, после которого сил хватает разве что на сон.

Не вижу никаких противоречий. Правильно и о лучших условиях жизни с возможностью самореализации. Правильно и о напряженном графике. Все верно. Ключевое в данном вопросе ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ САМ. И условия жизни и возможность самореализации и напряженный график в большинстве случаев зависят только от тебя. Еще даже и вторую работу находят для подработки. Ибо цель заробитчанина заработать больше денег.
показати весь коментар
01.09.2021 14:24 Відповісти
поедь заработай
смотри чтоб не скрутило
в первые три дня...
показати весь коментар
01.09.2021 14:28 Відповісти
Не нужно мне лялякать. Я не еду туда по одной причине. У меня здесь зарплата, которая меня устраивает. Причем работаю из дому. А вообще могу работать откуда угодно. Был бы интернет. Но вот рассказывать мне о Польше к примеру не нужно. У меня зять сейчас там, а дочь три месяца назад приехала домой оттуда рожать. И ни ее, ни зятя что-то не скрутило. Зять даже по выходным сейчас на подработку устроился бо дополнительные деньги лишними не будут при рождении ребенка.
показати весь коментар
01.09.2021 14:38 Відповісти
кацапы и прокацапленные пооткрывали у нас и за бугром массу рекрутинговых агентств и кидают в нужде людей беспощадно, потому что пользуясь безвизом поняли, что так можно нехило зарабатывать, под защитой и прикрытием ментов и юристов в судах и параллельно вести на этой почве антиукраинскую агитацию и пропаганду среди выезжающего контингента!
вопрос : куда смотрят укр. спец органы ?
ответ - туда же...
вопрос - почему?
ответ : потому что получают свою долю, ежемесячно.
показати весь коментар
01.09.2021 14:27 Відповісти
Треба давати поради, на які підробиці слід звернути уваги.
показати весь коментар
01.09.2021 14:31 Відповісти
"Вы у меня за миску супа пахать будете" - вот основной девиз наших карманычей-**********.
Не умеют они "в конкуренцию" за те же трудовые ресурсы, все хотят "на халяву".
показати весь коментар
01.09.2021 14:32 Відповісти
а у нас уборщица оказывается может выполнять и работу сторожа, и курьера, и вахтера.... Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 2531
показати весь коментар
01.09.2021 14:45 Відповісти
Эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк рассказал: "Постоянно новых работников требуют заводы по производству различной химии. Например, гелей, порошков и других продуктов. После такой работы даже у здоровых людей часто возникает аллергия. И они либо возвращаются обратно в Украину, либо меняют работу на другую. Из-за этого эти заводы намеренно скрывают свои настоящие процессы и называют эту работу не производством стиральных порошков, а, например, работой с бытовыми товарами".

А у нас на химпредприятиях и на Ахметкиных меткомбинатах условия труда как на курорте типа Мальдив. Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 4533 Там ты вольная птица. Меняй работу на ту что тебе подходит. Никто не мешает. Предложений хватает. И в Украину заробитчанин не возвратится. Разве что по особому случаю. Ибо в Украине с европейскими и даже выше ценами с зимбабвийской зарплатой делать ему нечего. Они вон когда на побывку из Польши приезжают прозревают от украинских цен и тихо офигивают. В той же Польше большинство продуктов дешевле. Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 4533 Сейчас польская зарплата заробитчан в Украине с нашими ценами уже даже не кажется достаточно высокой.
показати весь коментар
01.09.2021 14:33 Відповісти
Я уже писал здесь, что поляки ездят на зароботки : во Францию, Нидерланды, Германию, Бельгию и т.д. где минимальная зарплата начинается от 1550 евро Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 8687 К этому можно лишь добавить, что наши, вместо того, чтобы также ехать в эти страны... едут к полякам Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 9208
показати весь коментар
02.09.2021 20:54 Відповісти
Потому как ближе и легче попасть. Опять же языковый барьер ниже. И не переживайте. Трошки освоятся и туда поедут. Рыба ищет где глубже - человек где лучше. Вопрос в том, что многие уже и не вернутся в Украину. Там осядут. Наши правительства очень стараются, чтобы украинцы не оставались в Украине.
показати весь коментар
02.09.2021 23:42 Відповісти
"Трошки освоятся и туда поедут"

Уже давно ездят, но мало.

"Наши правительства очень стараются, чтобы украинцы не оставались в Украине"

Ну по-крайней мере, со "стараиями" Московии в этом плане, Украина не сравиться. Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 9869
показати весь коментар
03.09.2021 14:30 Відповісти
Як тут не згадати слова пісні: " Фантазёр, ты меня называла..."😄
показати весь коментар
01.09.2021 14:53 Відповісти
а при кловані все змінилось!
Рівень життя просто космічний, тарифи знижуються, ціни теж, епоха брехні закінчилась, а виборцям зелених, особливо вчителям, вже платять по 4000 доларів зарплатні!
показати весь коментар
01.09.2021 14:58 Відповісти
а ти смоктун клована безкоштовно.
показати весь коментар
01.09.2021 16:34 Відповісти
Тоді ти дурак, при хунті в тебе не буде прав і свобод, а лише обов'язки. це ж як рабство. Поглянь, що робиться в М'янмі, та оціни переваги демократії і республіканства!
показати весь коментар
01.09.2021 17:52 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
01.09.2021 15:15 Відповісти
Стьоб це інструмент безчесної людини, в якої немає сміливості говорити відкрито, знущання ж взагалі є аморальним бо чинить біль іншому. Не роби так, не чини зла!
Якщо маєш щось проти Порошенка чи Зеленського то кажи відкрито, цензури тут немає.
показати весь коментар
01.09.2021 17:58 Відповісти
Якщо хворієш, то звертайся до лікаря. Нічого тут показувати розумника.
показати весь коментар
01.09.2021 23:30 Відповісти
просто цікаво які мають бути очікування від низько кваліфікованої праці?

та як можна захистити свої права без занання мови?
якщо є бажання заробити, потрібно не на сезонні роботи їхати, а вчити мову, інтегруватися в суспільство, вчити якусь професію, а далі жити і заробляти.
чудес не буває, тому не потрібно завищувати свої очікування.
показати весь коментар
01.09.2021 14:50 Відповісти
А збирати спаржу буде Джек, поки Тарас буде працювати в офісі. Низько кваліфікована праця теж прибуткова, але за рахунок великого об'єму робіт і годин, а не компетенцій. Захищати мала б держава, як арбітр між роботодавцем і працівником.
показати весь коментар
01.09.2021 18:01 Відповісти
як некфаліфікована праця може бути прибутковою?
по Великобританії, така робота може оплачуватися 5-7 фунт на годину.
кваліфікована робота може оплачуватися мінімум в 2-3 рази вище.
зрозуміло що і 5 фунт на годину може вважатися прибутковим якщо в Україні людина в місяць заробляє 5 тис гривень.
Держава доречі захищає, не Україна зрозуміло, а країна в якій працює працівник. Але! при відсутності елементарного знання мови, як українці можуть захищати свої права коли вони нездатні прочитати власний трудовий договір?
показати весь коментар
01.09.2021 18:29 Відповісти
Власне, під прибутковістю я і мав наувазі з позиції українця-заробітчанина, не місцевого. Згідний зі знанням мови, це фундамент на якому будується все інше, треба вчити й якнайшвидше.
показати весь коментар
01.09.2021 20:37 Відповісти
я в ЮК приїхав 20 років назад. спочатку працював по робочій візі на низькокфаліфікованій роботі зі знанням мови, догляд за пристарілими, заробляв десь близько 7-8 фунт на годину. на сьогоднішній день моя робоча година коштує близько 100 фунтів, я працюю інженером в одній з FAANG іт компаній. без знання мови вести розмови про якийсь заробіток за кордоном несерйозно. доречі, ніхто не згадав, що з зароблених копійок потрібно буде ще податок заплатити, пенсійний фонд, на їду та на проживання, транспорт. то ж в кінці залишається майже нічого при любому розкладі.
показати весь коментар
01.09.2021 22:10 Відповісти
Так а чим місцеві капіталісти краще? Подивіться на місцеві сайти, ще трошки і будуть пропонувати працювати за хліб і воду-https://www.work.ua/ru/jobs/4495191/
показати весь коментар
01.09.2021 14:50 Відповісти
то, что график работы "там" напряженный, правда, там нужно не ходить на работу и отбывать время, а пахать.
Но то, что "везет единицам", чистый бред.
показати весь коментар
01.09.2021 14:54 Відповісти
Ужас то какой, читать страшно ))
показати весь коментар
01.09.2021 14:57 Відповісти
Сама велика помилка, котру роблять люди за кордоном- працюють із «рускімі», тому, що «легше» і мови вчити не треба. Я англійської не знав взагалі. Нуль. З першого дня із американцями. Підмітав підлоги і намагався вчитись «на місці». Потім пішов в вечірню школу вчити мову. Через три роки я вже вів об'єкти сам. В кінці кар'єри , в приватному секторі, на об'єктах (так, в множині) у мене працювало 300 людей. Всі профсоюзні. Зустрічі з архітекторами, інженерами, господарями компаній, менеджерами, ділова переписка ( також вчився) і.т.д. і.т.д. Російською не спілкуюсь взагалі. Але це Америка. Я знаю як факт в Європі таке не можливо.
показати весь коментар
01.09.2021 15:10 Відповісти
Наверное у них паспорта отбирают и угрожают убить, если сбегут. Иначе зачем миллионам украинцев работать за границей, если условия не подходят?
показати весь коментар
01.09.2021 15:23 Відповісти
Точно точно. Дістала та хранція, хочу в Україні робити за €200/місяць
показати весь коментар
01.09.2021 17:41 Відповісти
Риски всегда есть. Как бы не заливали. К черту пшеков с их толератностью.
показати весь коментар
01.09.2021 18:42 Відповісти
тут не лучше бывает.
показати весь коментар
01.09.2021 19:14 Відповісти
иа да, в Украине лучше, ты расписался за "инструктаж"
показати весь коментар
01.09.2021 21:00 Відповісти
Работа разная- есть 3 через 3 по 12 часов. Но и заработок меньше, а есть по 10-12 часов 5 дней в неделю(конечно тяжело), но и заработки за штуку баксов. Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 9392
показати весь коментар
01.09.2021 22:23 Відповісти
Эй фраерок , Нехер звиздеть , не нравиться работать за границей , работай в Украине Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 4147
показати весь коментар
01.09.2021 22:40 Відповісти
Ага, то они еще не были на Украинских заводах по производству кирпича или шлакоблока Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 9313 это мрак если честно Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 3645
показати весь коментар
01.09.2021 22:47 Відповісти
жульё, в Украине работа в худших условиях и за 400$
показати весь коментар
02.09.2021 10:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 