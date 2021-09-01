Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном. ВIДЕО

На українських заробітчан за кордоном очікують багато ризиків, про які роботодавці просто не говорять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

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Окрім обіцянки високих зарплат, українці "клюють" і на обіцянки кращих умов життя та можливість самореалізації. Але таланить одиницям, констатують експерти. Самі ж заробітчани переважно розповідають про напружений графік роботи, після якого сил вистачає хіба що на сон.

Заробітчанин Андрій Зеланс розповів, що у нього 10-годинний робочий день з понеділка по п'ятницю, також він працює в суботу - з 6 до 12.

"Тому ти коли приїжджаєш із роботи в будень, у тебе ні бажання, ні сил ні на що, крім того, щоби покупатися, поїсти і відпочити, не залишається", - зауважив він.

Крім виснажливих буднів, підстерігає заробітчан і безліч ризиків, про які працедавці не говорять. До прикладу, якщо людина ніколи не працювала в полі – тут вона теж не заробить. Ба більше, виявляється, від робітників часто приховують умови праці, що серйозно шкодять здоров’ю.

Експерт з працевлаштування Андрій Марисюк пояснює: "Постійно нових працівників потребують заводи з виробництва різної хімії. Наприклад, гелів, порошків та інших продуктів. Після такої роботи навіть у здорових людей часто виникає алергія. І вони або повертаються назад в Україну, або змінюють роботу на іншу. Через це ці заводи навмисно приховують свої справжні процеси і називають цю роботу не виробництвом пральних порошків, а, наприклад, роботою з побутовими товарами".

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