Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном. ВIДЕО
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На українських заробітчан за кордоном очікують багато ризиків, про які роботодавці просто не говорять.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
Окрім обіцянки високих зарплат, українці "клюють" і на обіцянки кращих умов життя та можливість самореалізації. Але таланить одиницям, констатують експерти. Самі ж заробітчани переважно розповідають про напружений графік роботи, після якого сил вистачає хіба що на сон.
Заробітчанин Андрій Зеланс розповів, що у нього 10-годинний робочий день з понеділка по п'ятницю, також він працює в суботу - з 6 до 12.
"Тому ти коли приїжджаєш із роботи в будень, у тебе ні бажання, ні сил ні на що, крім того, щоби покупатися, поїсти і відпочити, не залишається", - зауважив він.
Крім виснажливих буднів, підстерігає заробітчан і безліч ризиків, про які працедавці не говорять. До прикладу, якщо людина ніколи не працювала в полі – тут вона теж не заробить. Ба більше, виявляється, від робітників часто приховують умови праці, що серйозно шкодять здоров’ю.
Експерт з працевлаштування Андрій Марисюк пояснює: "Постійно нових працівників потребують заводи з виробництва різної хімії. Наприклад, гелів, порошків та інших продуктів. Після такої роботи навіть у здорових людей часто виникає алергія. І вони або повертаються назад в Україну, або змінюють роботу на іншу. Через це ці заводи навмисно приховують свої справжні процеси і називають цю роботу не виробництвом пральних порошків, а, наприклад, роботою з побутовими товарами".
Будь ласка, зачекайте...
Не вижу никаких противоречий. Правильно и о лучших условиях жизни с возможностью самореализации. Правильно и о напряженном графике. Все верно. Ключевое в данном вопросе ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ САМ. И условия жизни и возможность самореализации и напряженный график в большинстве случаев зависят только от тебя. Еще даже и вторую работу находят для подработки. Ибо цель заробитчанина заработать больше денег.
смотри чтоб не скрутило
в первые три дня...
вопрос : куда смотрят укр. спец органы ?
ответ - туда же...
вопрос - почему?
ответ : потому что получают свою долю, ежемесячно.
Не умеют они "в конкуренцию" за те же трудовые ресурсы, все хотят "на халяву".
А у нас на химпредприятиях и на Ахметкиных меткомбинатах условия труда как на курорте типа Мальдив. Там ты вольная птица. Меняй работу на ту что тебе подходит. Никто не мешает. Предложений хватает. И в Украину заробитчанин не возвратится. Разве что по особому случаю. Ибо в Украине с европейскими и даже выше ценами с зимбабвийской зарплатой делать ему нечего. Они вон когда на побывку из Польши приезжают прозревают от украинских цен и тихо офигивают. В той же Польше большинство продуктов дешевле. Сейчас польская зарплата заробитчан в Украине с нашими ценами уже даже не кажется достаточно высокой.
Уже давно ездят, но мало.
"Наши правительства очень стараются, чтобы украинцы не оставались в Украине"
Ну по-крайней мере, со "стараиями" Московии в этом плане, Украина не сравиться.
Рівень життя просто космічний, тарифи знижуються, ціни теж, епоха брехні закінчилась, а виборцям зелених, особливо вчителям, вже платять по 4000 доларів зарплатні!
Якщо маєш щось проти Порошенка чи Зеленського то кажи відкрито, цензури тут немає.
та як можна захистити свої права без занання мови?
якщо є бажання заробити, потрібно не на сезонні роботи їхати, а вчити мову, інтегруватися в суспільство, вчити якусь професію, а далі жити і заробляти.
чудес не буває, тому не потрібно завищувати свої очікування.
по Великобританії, така робота може оплачуватися 5-7 фунт на годину.
кваліфікована робота може оплачуватися мінімум в 2-3 рази вище.
зрозуміло що і 5 фунт на годину може вважатися прибутковим якщо в Україні людина в місяць заробляє 5 тис гривень.
Держава доречі захищає, не Україна зрозуміло, а країна в якій працює працівник. Але! при відсутності елементарного знання мови, як українці можуть захищати свої права коли вони нездатні прочитати власний трудовий договір?
Но то, что "везет единицам", чистый бред.