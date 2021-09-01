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Паралімпіада (159) Токіо (52)

Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Українка Анастасія Москаленко стала чемпіонкою XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

21-річна представниця Дніпра виграла золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд у класі F32 - 7,61 метра.

В активі паралімпійської збірної України вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Предлагаю параолимпийцев - медалистов награждать в Украине однокомнатными квартирами
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01.09.2021 15:10 Відповісти
Здравая мысль.
К сожалению пианисту и его кловун-команде вряд ли такое придёт в голову.
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01.09.2021 15:29 Відповісти
Наші вітання !!! Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд - Цензор.НЕТ 5920 Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд - Цензор.НЕТ 7563
Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд - Цензор.НЕТ 1175
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01.09.2021 15:13 Відповісти
Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд - Цензор.НЕТ 4779 Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд - Цензор.НЕТ 5988 Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд - Цензор.НЕТ 3632
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01.09.2021 15:46 Відповісти
Только не пей много, козленком станешь.
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01.09.2021 18:03 Відповісти
 
 