Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд. ВIДЕО

Українка Анастасія Москаленко стала чемпіонкою XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

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21-річна представниця Дніпра виграла золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд у класі F32 - 7,61 метра.

В активі паралімпійської збірної України вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові.

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