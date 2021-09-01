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Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну.

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір укласти шлюб можна через портал "Дія", - сказав він.

За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

Прем'єр не уточнив, коли саме ця послуга з'явиться на порталі.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Сидишь, пивко попиваешь, футбол смотришь. И тут бац - вы только что женились и теперь счастливый отец пятерых детей.
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01.09.2021 16:58
+8
Лучше сделайте развод одним кликом. Ато знаем мы вас, в омут залезть легко типо как в брак или зарегистрировать фирму, а выбраться из него нужно 7 кругов ада обойти и кучу времени о
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01.09.2021 17:01
+6
Хорошее дело браком не назовут.
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01.09.2021 17:07
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Сидишь, пивко попиваешь, футбол смотришь. И тут бац - вы только что женились и теперь счастливый отец пятерых детей.
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01.09.2021 16:58 Відповісти
Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2034Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7957Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7957
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01.09.2021 17:04 Відповісти
а когда можно будет потрахаться через дію, не встречаясь ? Так сказать "диджитилизационно". так сидишь, пивко попиваешь, тебе смс: "вы трахаетесь уже 40 мин, всех в дії достали, пора кончать"
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01.09.2021 17:34 Відповісти
Сделают в Діє канал на порнохабе, с обязательным включением всех камер на смартфоне. На первых порах может даже бесплатный )))
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02.09.2021 08:08 Відповісти
Така функція вже працює: спробуйте там щось зареєструвати, або отримати - натрахаєтесь, що проклинати все будете
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15.09.2021 16:25 Відповісти
Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2799

...
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01.09.2021 17:00 Відповісти
Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2188 Пиранья и то не такая кровожадная. Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8753
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01.09.2021 17:27 Відповісти
Лучше сделайте развод одним кликом. Ато знаем мы вас, в омут залезть легко типо как в брак или зарегистрировать фирму, а выбраться из него нужно 7 кругов ада обойти и кучу времени о
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01.09.2021 17:01 Відповісти
Хорошее дело браком не назовут.
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01.09.2021 17:07 Відповісти
- Ты кто?
- Я твоя жена.
- Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5094
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01.09.2021 17:05 Відповісти
))
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15.09.2021 16:26 Відповісти
Подавати документи на рєєстрацію шлюбу можна через "Дію"...Там же можна замовити жениха або наречену.
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01.09.2021 17:09 Відповісти
наночь Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8622
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01.09.2021 18:49 Відповісти
Жена в смартфоне! Чур меня, чур.
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01.09.2021 17:16 Відповісти
)))
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15.09.2021 16:26 Відповісти
Когда они уже за дело возьмутся,строить фабрики,заводы и т.д.Такой ерундой занимаются,жах полный
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01.09.2021 18:08 Відповісти
Ніколи. Вони прийшли ******* наші гроші.
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15.09.2021 16:27 Відповісти
Чего только не придумают чтобы заманить мужика в брак. Если раньше до похода в загс можно было подумать и сбежать то теперь пока пьешь пиво ничего не подозревая тебя могут женить. Протрезвел с утра а над тобой уже жена с тещей нависают
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01.09.2021 18:52 Відповісти
вступление в брак нужно максимально усложнять.
а развод - упрощать.
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01.09.2021 19:20 Відповісти
Вот этот трындеж с Дией уже напрягает
Не работает Дия .Знакомый сделал две прививки и теперь пытается получить электронный паспорт Ковид . Дия просто отказывается его лицо узнавать 😀😀😀 а иначе получить документ не возможно
Короче ,какой-то это прикол
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01.09.2021 21:20 Відповісти
Даремно тільки ширнувся...
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02.09.2021 01:15 Відповісти
Дія така ж корява,як і влада
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15.09.2021 16:28 Відповісти
слішішь Шмігаль людішєк інтересуєт развод
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01.09.2021 23:07 Відповісти
Прикольно. А весілля теж тепер буде віртуальне? "Гірко" по скайпу...
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02.09.2021 01:17 Відповісти
Гірко буде в реалі. Після весілля у дії.
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02.09.2021 08:02 Відповісти
Ви для початку доробіть ID-паспорт, щоб я як дурак не таскав з собою папірець-долаток
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15.09.2021 16:23 Відповісти
 
 