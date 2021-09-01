Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір укласти шлюб можна через портал "Дія", - сказав він.

За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

Прем'єр не уточнив, коли саме ця послуга з'явиться на порталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри