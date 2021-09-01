1 321 28
Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну.
"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір укласти шлюб можна через портал "Дія", - сказав він.
За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.
Прем'єр не уточнив, коли саме ця послуга з'явиться на порталі.
Топ коментарі
+9 Серая Лиса
показати весь коментар01.09.2021 16:58
+8 Green sheet
показати весь коментар01.09.2021 17:01
+6 Marko Lukash
показати весь коментар01.09.2021 17:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
...
- Я твоя жена.
-
а развод - упрощать.
Не работает Дия .Знакомый сделал две прививки и теперь пытается получить электронный паспорт Ковид . Дия просто отказывается его лицо узнавать 😀😀😀 а иначе получить документ не возможно
Короче ,какой-то это прикол