Курди в Сирії закидали камінням російських військових. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Каміння полетіло в колону російської бронетехніки на півночі країни.
Відео того, що сталося, публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
На записі видно, як місцеві жителі стоять уздовж узбіччя дороги біля населеного пункту Таль-Тамір та очікують на проїзд російської військової техніки, а потім кидають у неї каміння.
Причина таких дій - те, що Росія не реагує на бомбардування турецьких ВПС.
Російські БТР-82А спеціально оснащені додатковими протикумулятивними гратчастими екранами, що запобігають пошкодженням.
Топ коментарі
+84 Люцифер
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+54 Zelya Vsyo
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+45 Fish Man
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Будь ласка, зачекайте...
"Дебил б#ля..!" ;- )
А Цензор этот бред повторил.
Странно, что не "Безмерно благодарные сирийские мирные жители радостно встречают российских освободителей".
Точняк!!! Не за то, что кацапы в Сирии оккупанты, а за то, что турки бомбят. Но закидывают кацапов.
Видео случившегося публикуют в соцсетях
Я даже догадываюсь из чьих соцсетей взята новость с таким уникальным выворачиванием смысла происходящего.
Хотя вам было бы приятнее, чтобы Сирию отдали на растерзание *****.
- не любят нигде рус-ивана с его широкой руськой душой и обоссанными березками..
Оригинально!
гранаты, лимонки...
https://www.youtube.com/watch?v=bmu3ZElz6_M
это надо к нашим что вывозили канадцев.
ну, буду краок - надо чем то гордиться
🤑
ничего не напоминает?
Є кацапські субтитри. )))
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI
30 ноября 1939 года СССР напал на Финляндию.
Оправдать свою агрессию Москва пыталась сказками о "помощи угнетенным финским рабочим в борьбе против эксплуататоров".
Молотов в Лиге Наций врал, что советские бомбардировщики сбрасывали на Хельсинки "не бомбы, а хлеб для голодающего населения". Финны так и прозвали советские зажигательны бомбы РРАБ - "хлебные корзины Молотова".
14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций за систематические бомбардировки гражданских объектов зажигательными бомбами.
В одном из своих выступлений Молотов заявил, что "уже завтра мы будем ужинать в Хельсинках". После этого бутылки с зажигательной смесью, которые изготавливать на финских алкогольных заводах, финны стали называть «коктейлями Молотова» .
Теж із субтитрами.
https://www.youtube.com/watch?v=X_q_B41rTVI
Наївна, але прикольна. )))
Ну хіба що секта какая разніца до них лояльна.
Це трохи про т.з. світову спільноту (що їй грець наступив) . ********** лише очолює список світовиї "гравців" які відмовляють курдам в їх прагненні до незалежності . США й Ізраїль підтримали державу Північний Курдістан й тому відносини до цих кафірів значно крайщі у народу Курдістану .
Між іншим, значно благородніше вчинив, не влаштувавши при цьому кривавої різанини. Дозволив християнам покинути місто, заплативши викуп. Тоді як хрестоносці раніше під час взяття Єрусалиму залили вулиці кров'ю мирних жителів.
Ликвидирована в 1946 году по требованию ООН