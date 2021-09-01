Зеленський у Музеї Голокосту у Вашингтоні: в Україні в антисемітизму немає шансів, найкращий доказ цього - обрання мене президентом. ВІДЕО

У народу України, який пережив Бабин Яр, не може бути зародків антисемітизму і нацизму на генетичному рівні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед лідерами єврейських організацій у Музеї Голокосту у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, прихильники ідей ксенофобії і нацизму існують у сучасному світі, в різних країнах, у різних проявах. Яка їхня роль і вплив у сучасній Україні? Менше, ніж нуль. Чи має ідеологія расизму та нетерпимості шанси в сучасній Україні? Менше, ніж жодного шансу", - заявив Зеленський.

"А переконлива відповідь пропаганді деяких третіх країн, які іноді називають українців нацистами або антисемітами, очевидна: українці обрали мене президентом України", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світовий конгрес українців готовий надати понад $20 млн державному проєкту меморіалізації Бабиного Яру, - Ткаченко

За словами Зеленського, "у народу України, який пережив на своїй землі "Бабин Яр", не може бути "зародків" антисемітизму та нацизму на генетичному рівні".

Він також наголосив, що "будь-який геноцид і війна завжди починаються з ізоляції, вбивств, арештів".