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Бабин Яр (157) Зеленський (17467) США (14495) Голокост (135)

Зеленський у Музеї Голокосту у Вашингтоні: в Україні в антисемітизму немає шансів, найкращий доказ цього - обрання мене президентом. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У народу України, який пережив Бабин Яр, не може бути зародків антисемітизму і нацизму на генетичному рівні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед лідерами єврейських організацій у Музеї Голокосту у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, прихильники ідей ксенофобії і нацизму існують у сучасному світі, в різних країнах, у різних проявах. Яка їхня роль і вплив у сучасній Україні? Менше, ніж нуль. Чи має ідеологія расизму та нетерпимості шанси в сучасній Україні? Менше, ніж жодного шансу", - заявив Зеленський.

"А переконлива відповідь пропаганді деяких третіх країн, які іноді називають українців нацистами або антисемітами, очевидна: українці обрали мене президентом України", - додав він.

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За словами Зеленського, "у народу України, який пережив на своїй землі "Бабин Яр", не може бути "зародків" антисемітизму та нацизму на генетичному рівні".

Він також наголосив, що "будь-який геноцид і війна завжди починаються з ізоляції, вбивств, арештів".
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Топ коментарі
+33
Та вже дістали з антисемітизмом.
Скільки можна товкти воду в ступі. Наша держава зветься Україна.
А Зеленський брехун.
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01.09.2021 21:25
+32
Зеля делает все, чтоб у антисемитизма появился шанс
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01.09.2021 21:25
+25
Фууууууу
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01.09.2021 21:22
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