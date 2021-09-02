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Байден (2326) Зеленський (17467) США (14495) політв'язні (1334) полонені (1946)

Зеленський передав Байдену список бранців Кремля. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський передав керівництву Сполучених Штатів Америки списки полонених і політв'язнів громадян України.

Про це він заявив під час виходу до преси перед початком переговорів із президентом США Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми сьогодні вранці передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України, ми їх підготували, ці списки - людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в тимчасово окупованому Криму, в Росії, Москві. Їх близько 450 осіб", - сказав Зеленський.

Він також запитав, яку роль може зіграти США, чим допомогти в ситуації, що склалася.
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Топ коментарі
+8
а список украинких патриотов и боевых генералов, которых держит зеленский по тюрмам он тоже Байдену передал?
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01.09.2021 22:22
+4
Що Байден має зробити з цим списком ? Зеленский передал Байдену список пленников Кремля - Цензор.НЕТ 5061
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01.09.2021 22:28
+4
Передай ему список убийц,которых ты обменяло на таксистов и шлюх.
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01.09.2021 22:30
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Зеленский передал Байдену список пленников Кремля - Цензор.НЕТ 8662
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01.09.2021 22:19 Відповісти
Зеленский передал Байдену список пленников Кремля.-Это правильно.Ещё этот список надо передать Нетаньяхе, большому другу Путина.
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01.09.2021 22:20 Відповісти
хоч дідьку лисому, аби спрацювало.
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01.09.2021 22:23 Відповісти
а список украинких патриотов и боевых генералов, которых держит зеленский по тюрмам он тоже Байдену передал?
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01.09.2021 22:22 Відповісти
А чё Вова без маски?
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01.09.2021 22:22 Відповісти
"перед началом переговоров с президентом США" Источник: https://censor.net/ru/v3285836

Скажіть, хто цьому найвеличнішому пише сценарії? Най його пристрелять! Чи може якийсь довбень вважає, що починати будь-яки перемовини з вимог - то запорука успіху???
Можете мене вважати нікчемою, але такі повідомлення - то, на мою думку, чистий піар! І лише для того, щоб потім так звані "ЗМІ України" могли писати про якісь досягнення від цієї зустрічі.
Хоча аналітичні агенції і так казали, що ця зустріч не є "проривною", "рішучою" і т. ін.
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01.09.2021 22:25 Відповісти
Він читав з бамашки що написав йому Козирь.
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01.09.2021 22:28 Відповісти
Що Байден має зробити з цим списком ? Зеленский передал Байдену список пленников Кремля - Цензор.НЕТ 5061
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01.09.2021 22:28 Відповісти
Проникнутся трагизмом и драммой ЗЕ.

Представить, как тот не может спать, есть с мамой Римой окорочка и шаурму, прыгать по фонтанам и шутить про границы Украины.
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01.09.2021 22:37 Відповісти
Бред! Каким боком американский президент к этим спискам?!……..
В первую очередь эти списки должны быть приоритетом Украины(!), а вот ********** и ко этим вообще не занимаются……..
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01.09.2021 22:28 Відповісти
Черговий ляп профана в зовнішній політиці.
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01.09.2021 22:30 Відповісти
Передай ему список убийц,которых ты обменяло на таксистов и шлюх.
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01.09.2021 22:30 Відповісти
вот что ребята, пулемёта я вам не дам ... Зеленський передав Байдену список бранців Кремля - Цензор.НЕТ 3815
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01.09.2021 22:34 Відповісти
Все в масках А зе такой откровенный где маска где соблюдение норм
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01.09.2021 22:36 Відповісти
"Говорить долго. Да и не умею я по-вашему. Я вот тут записочку написал."
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01.09.2021 22:36 Відповісти
Зеленський передав Байдену список бранців Кремля - Цензор.НЕТ 4022
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01.09.2021 23:01 Відповісти
Кремль их где то в США содержит?
Или Байден по выходным, министром в Украине подрабатывает?
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01.09.2021 23:29 Відповісти
Последние новости:
Оба президента Украины, большой и маленький, встретились с президентом США Байденом. Просил, как положено, маленький - таких обычно больше жалеют.
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02.09.2021 07:39 Відповісти
 
 