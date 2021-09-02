Зеленський передав Байдену список бранців Кремля. ВІДЕО
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Президент України Володимир Зеленський передав керівництву Сполучених Штатів Америки списки полонених і політв'язнів громадян України.
Про це він заявив під час виходу до преси перед початком переговорів із президентом США Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні вранці передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України, ми їх підготували, ці списки - людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в тимчасово окупованому Криму, в Росії, Москві. Їх близько 450 осіб", - сказав Зеленський.
Він також запитав, яку роль може зіграти США, чим допомогти в ситуації, що склалася.
Топ коментарі
+8 Fantomas
показати весь коментар01.09.2021 22:22
+4 макаренко юра
показати весь коментар01.09.2021 22:28
+4 Bassam Azizov
показати весь коментар01.09.2021 22:30
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Будь ласка, зачекайте...
Скажіть, хто цьому найвеличнішому пише сценарії? Най його пристрелять! Чи може якийсь довбень вважає, що починати будь-яки перемовини з вимог - то запорука успіху???
Можете мене вважати нікчемою, але такі повідомлення - то, на мою думку, чистий піар! І лише для того, щоб потім так звані "ЗМІ України" могли писати про якісь досягнення від цієї зустрічі.
Хоча аналітичні агенції і так казали, що ця зустріч не є "проривною", "рішучою" і т. ін.
Представить, как тот не может спать, есть с мамой Римой окорочка и шаурму, прыгать по фонтанам и шутить про границы Украины.
В первую очередь эти списки должны быть приоритетом Украины(!), а вот ********** и ко этим вообще не занимаются……..
Или Байден по выходным, министром в Украине подрабатывает?
Оба президента Украины, большой и маленький, встретились с президентом США Байденом. Просил, как положено, маленький - таких обычно больше жалеют.