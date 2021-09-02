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Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена в Білому домі прокоментували вступ України до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це не те рішення, яке можуть прийняти Сполучені Штати. Ми продовжуємо підтримувати і закликати, щоб двері НАТО були відкриті для тих країн, які готові й здатні виконувати всі зобов'язання щодо членства і зробити свій внесок у безпеку євроатлантичної території", - заявила речник Білого будинки Джен Дженніфер Псакі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спільна заява про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Вона нагадала, що на саміті НАТО в спільній заяві в липні підтвердили право України самостійно обирати майбутнє і курс внутрішньої і зовнішньої політики. Дженніфер Псакі також повторила кроки, які повинна зробити Україна, як і будь-яка інша країна, для вступу до НАТО: реформа правової системи, модернізація оборонного сектора і розвиток економіки.
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Топ коментарі
+24
" Бачу, як ізраїльтяни жорстко відповідають арабам, я з гіркотою розумію,
що Україні в президенти дістався бракований єврей. " (с)
Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати - Цензор.НЕТ 2392
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02.09.2021 00:13
+17
Было так чинно-благородно.А пришла Псаки и всё опошлила.
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01.09.2021 23:56
+15
Абсолютно вірно сказала речниця Білого дому , пані Псакі ,
тільки не всі політики ( особливо наші нинішні) це розуміють !
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02.09.2021 00:01
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Было так чинно-благородно.А пришла Псаки и всё опошлила.
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01.09.2021 23:56 Відповісти
И все расставила на свои места
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02.09.2021 00:20 Відповісти
Маленький мальчик нашёл телефон
(Номер, конечно). Звонит в Пентагон,
Долго с министром болтал ученик…

Ленин тут вспомнился мне. И печник.
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02.09.2021 00:22 Відповісти
Пісакі пісюаніста опісала
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02.09.2021 00:22 Відповісти
Circle back question 🤫🇺🇸👉🥳
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02.09.2021 01:12 Відповісти
Абсолютно вірно сказала речниця Білого дому , пані Псакі ,
тільки не всі політики ( особливо наші нинішні) це розуміють !
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02.09.2021 00:01 Відповісти
"Псаки также повторила : шаги которые должна предпринять Украина, как и любая другая страна, для вступления в НАТО: реформа правовой системы, модернизация оборонного сектора и развитие экономики."
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02.09.2021 03:28 Відповісти
и ... не добавила, но, вероятно, подумала... "а не задавать идиотские вопросу президенту США - почему мы до сих пор не в НАТО"...
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04.09.2021 12:12 Відповісти
А кацаваротька вважає що все вирішує Байден. Чомусь.
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02.09.2021 00:03 Відповісти
Риб'ята, до НАТО нам як і до Марса!
Фсьо відволікання уваги!
Приклад - Ізраїль!!
Чомусь там люди розумні, а в Нас Ні..
🤣
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02.09.2021 00:06 Відповісти
Одна знайома голосила за Галабаротьку бо він єврей, а значить розумний.
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02.09.2021 00:11 Відповісти
А оказалось, что евреи бывают и дурными. Нам не повезло
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02.09.2021 00:23 Відповісти
Та для себе вони не дурні!
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02.09.2021 07:08 Відповісти
" Бачу, як ізраїльтяни жорстко відповідають арабам, я з гіркотою розумію,
що Україні в президенти дістався бракований єврей. " (с)
Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати - Цензор.НЕТ 2392
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02.09.2021 00:13 Відповісти
👍🏻👋🏻👋🏻
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02.09.2021 00:17 Відповісти
Воно сьогодні сказало,що в Україні нема антисемітизму,бо бач його,єврея,обрали в припіздєнти.Брехня.Тільки запеклі махрові антисеміти могли обрати оце,щоб потім з нього реготав увесь світ.
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02.09.2021 00:28 Відповісти
Петя теж єврей? Та й Ізраїль... Памятаєш, як Чечня жорстко відповідала, а тепер...
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02.09.2021 11:35 Відповісти
_Да ясно уже и ежу что байден взял перед кремлём обязательство блокировать - де-факто - вступление Украины в НАТО. Свою поганую отмазку себе оставьте, она только умственно отсталым налезет на голову.
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02.09.2021 00:07 Відповісти
да, Путин так и сказал Байдену "даже не думайте поднимать Украине экономику, делать реформы и тд"
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02.09.2021 00:18 Відповісти
Ты тормоз или бот? Не пойму.
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02.09.2021 00:21 Відповісти
это не удивительно - ты же тупой
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02.09.2021 00:24 Відповісти
Договорняк по СП2 где-то так и проходил . Куйло заявил что Украина находиться в зоне интересов раисси .
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02.09.2021 01:33 Відповісти
Это он сказал нашим олигархам не путайте. А Байден и сам понимает что если принять Украину в НАТО то последняя иллюзия безопасности рухнет. НАТО такой же договор как и будапештский меморандум и обосраться еще и с ним сейчас ему не хочется, поэтому отложит обсерание с НАТО на потом, но то что обосрется с ним это можете считать практически достоверным фактом.
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02.09.2021 10:20 Відповісти
Просто Байден видит кто перед ним
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02.09.2021 00:24 Відповісти
а еще Байден наверное слышал фразу "Народ заслуживает свое правительство", и только по виду и бреду Зе понимает: "ой, долго им еще НАТО не светит"
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02.09.2021 00:29 Відповісти
_Да-да, именно поэтому Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати - Цензор.НЕТ 6018 А вовсе не потому что ещё при Порошенко он с обамой устраивал с фашистской расией перезагрузки, а Украине - эмбарго на зброю! Умён, ничего не скажешь, и память отличная...
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02.09.2021 00:36 Відповісти
Ми теж підтримуємо вас, янки, щоб ходили на нашу землю, але ж, Справжній голобородько відніме її у вас, пр...д...рки. Тоді ви приймете Україну навіть в свою сімку...
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02.09.2021 00:11 Відповісти
нададахавариваца с Псаки
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02.09.2021 00:11 Відповісти
Хватит плясать под дудочку Х#йла...
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02.09.2021 00:12 Відповісти
Таки наш Вован отколол перед Байденом свою фирменную репризу Байден, почему Украина еще не в НАТО.
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02.09.2021 00:12 Відповісти
А Угорщина -проти!
Приймається 100%% голосів члєнів та членіх НАТО..
Та "Устав НАТО" вже постити мозолі заробив....
Литва вже все сказала...
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02.09.2021 00:13 Відповісти
Ой,я Вас умоляю: какое НАТО,если там кроме Венгрии правит бал еще и ссучившаяся перед ****** Германия, которая всегда,выполняя указания кремля,будет блокировать вступление Украины в этот блок.
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02.09.2021 00:22 Відповісти
Таки нє нада умолять Меня..
Єнта тєжє яйка від сбоку!!
Нацзм і фашизм...
😁
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02.09.2021 00:32 Відповісти
Это что, получается что Путин запретил США принимать решение про вступ Украины в НАТО?
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02.09.2021 00:15 Відповісти
"реформа правовой системы, модернизация оборонного сектора и развитие экономики"
Иии? Это обязанность США вообще-то. Или она хочет сказать, что это мы должны делать?
Ага, щас... будем на халяву американцам поднимать экономику в Украине...
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02.09.2021 00:15 Відповісти
Президент Естонії теж казала про це, але тут її не почули.
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02.09.2021 00:16 Відповісти
Паскі що,щойно проснулась,що так р"яно почала розказувати про умови вступу до НАТО і чому Україна завтра не зможе вступити до блоку.Метою візиту не є вступ до НАТО і нехай вона заспокоїться, а не патякає із просоння казна-що та ще із таким виразом наобличчі, ніби у неї вкрали кусень ковбаси..
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02.09.2021 00:16 Відповісти
вообще-то это был ответ твоему любимому президенту зедебил, который кукарекал про НАТО на встрече
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02.09.2021 00:19 Відповісти
Стучите и достучитесь...,пороходебил
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02.09.2021 00:30 Відповісти
пока что твоё зечмо послали вежливо на йух. Но если он будет назойливо стучать - могут и уши надрать хулигану
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02.09.2021 00:33 Відповісти
Ну,это покуда-что...А что будет дальше-посмотрим.
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02.09.2021 00:59 Відповісти
и дальше его будут посылать - не сомневайся зедебил
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02.09.2021 01:05 Відповісти
Нет,не будут,пороходебил,а начнут прислушиваться.
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02.09.2021 03:28 Відповісти
Что и следовало ожидать...зекрыса для этого два года палец о палец не ударила ...только на третий год начала про это вопить...с такими зекретинскими темпами были бы у нас ассоциация с ЕС,безвиз и Томос ?
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02.09.2021 00:17 Відповісти
ну так это же очевидная вещь
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02.09.2021 00:21 Відповісти
Та нафіга Нам це НАТО?
Треба Своє НАТО робити!!
Хто ненавидить парашників-об'єднуйтесь!
Вперлись в ворота як барани..
АРМОВІР....
Україна+Молдова+Грузія для початку..
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02.09.2021 00:25 Відповісти
Так Грузию и Молдову заберут в НАТО, и Украина снова останется одна с джавелинами против ЯО
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02.09.2021 00:35 Відповісти
Читайте "Устав НАТО"" про членство.....
Україні, Молдові та Грузії втрачати вже нічого..
Территоріальні проблеми-хрест на НАТО..))
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02.09.2021 00:45 Відповісти
что именно в уставе НАТО мешает Грузии туда вступить?
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02.09.2021 00:52 Відповісти
СевернаяОсетия и Абхазия...
Территориальные проблемы как в Україні так і в Молдове..))
Я Вам не Ликбез-Гуглите...
😁
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02.09.2021 00:57 Відповісти
Там написано, что территориальные споры должны решаться мирным путем, и нигде не сказано, что территориальные споры закрывают двери в НАТО - написано, что это может повлиять на решение пригласить страну в НАТО. Более того, даже у действующих стран НАТО есть территориальные споры, просто согласно уставу они решаются мирным политическим путем а не военным. Так что гугли сам получше.
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02.09.2021 01:04 Відповісти
БРЕХНЯ!
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02.09.2021 08:26 Відповісти
В Уставе такого нет, брехун.
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02.09.2021 06:08 Відповісти
Не правильно. Германия вступила в НАТО, когда от нее была лишь половина страны. Это разве не "территориальные проблемы"?
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04.09.2021 12:15 Відповісти
Появились стенограммы разговора Байдена с Гани. 23 июля Байден дезинформировал Гани о скором наступлении талибов. Все чаще звучат мнения в т.ч. военных, что Байден умышленно отдал Афганистан талибам и умышленно их вооружил.(с)
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02.09.2021 00:25 Відповісти
Косоворотькам не место в НАТО
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02.09.2021 00:26 Відповісти
После последних выборов этот народ не заслуживает в НАТО
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02.09.2021 00:30 Відповісти
У тебя в этом удивительное единодушие с фюрером расии...
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02.09.2021 00:39 Відповісти
трудно отрицать факты - в НАТО и ЕС не нужны зедебилы голосующие за клоуна, разводящие коррупцию и оставляющие на природе кучи мусора. Или мусор тоже фюрер подкинул?
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02.09.2021 00:43 Відповісти
Вибори ніпричому!
Читайте "Устав НАТО"...
НАТО та ЕС , на жаль, як горизонт....
Треба щоб нас туди запрошували...
А за 30-ть років все пррррросррали!!
))
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02.09.2021 00:40 Відповісти
Устав всегда можно переписать или поставить на место Болгарию, а вытравить совково-рабское мышление украинцев и полную безотвественность так легко не получится
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02.09.2021 00:45 Відповісти
Доктрину Мотре(йо) теж?
А чому Турція риє канал в обхід Босфору??
🤣
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02.09.2021 00:49 Відповісти
Ви вже позбулися "метального рабства"?
Падєлитєсь опытом...please...🤗
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02.09.2021 00:52 Відповісти
у меня его и не было - я прибалт. Меня с детства учили меньше слушать в школе бред про Ленина, великий и богатый социализм, и рассказывали предков сосланных в Гулаг
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02.09.2021 00:59 Відповісти
Вы не одиноки в Своем Горе...
Проходили тоже это и в Украине Мои..
Всего наилучшего - Хай щастить!!
))
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02.09.2021 01:05 Відповісти
Хорошо и правильно Вас учили в семье, ув, Вася Робокоп.
В моей семье тоже никогда не отмечали совковые "праздники" типа 7 ноября и 1 мая:
у нас треть всего нашего рода была уничтожена в результате террора большевистско-охлократического режима. Старшую сестру моей бабушки расстреляли в 1937 году только за то, что она получали письма из Югославии от своего мужа-офицера, эмигрировавшего с Белой армией в ноябре 1920 года сначала в Турцию, а затем в Белград.
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02.09.2021 03:22 Відповісти
Да... Білій армії і не снилась така Росія.
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02.09.2021 07:11 Відповісти
ЗНАЧИТ УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРИНИМАЮЩИЕ В ОПЕРАЦИЯХ СИЛ НАТО ДОЛЖНЫ ВЕРБОВАТЬ ВОЕННЫХ ДРУГИХ СТРАН !)
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02.09.2021 01:38 Відповісти
Помилка українців включаючи президентів - вони вважають, що питання вступу до НАТО вирішує НАТО. Це не так - питання вирішує кожна країна НАТО окремо, і при цьому кожна країна має право поставити будь-які вимоги. Наприклад Греція 11 років не пропускала Македонію тому що їм не подобалась назва країни. При цьому вісі інші країни були згодні, але не мали права вплинути на вимогу Греції. В результаті Македонія капітулювала і змінила назву так, як їм продиктували греки. Тоді Греція дозволила вступ.
Уявляю вимоги Угорщині про офіційний статус угорської мови, або вимоги Польщі про визнання УПА злочинною організацією за Волинську різню. І ні НАТО, ні інші окремі країни НАТО не мають повноважень заблокувати такі вимоги. Консенсус - фундамент рішень НАТО.
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02.09.2021 03:25 Відповісти
Польща за Україну в НАТО була, є, і буде. Угорщина вже порозумілася з мовним питанням. І проблемні території не є перешкодою. Проблемою є правова система, впала економіка і ненадійність влади.
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02.09.2021 07:19 Відповісти
У таких країнах як Німеччина або Італія більшість населення проти приєднання України до НАТО. Їх уряди не підуть проти виборців. Перш за все, Україна має сподобатись пересічним виборцям так, щоб змінити громадську думку. А ці бюргери бояться конфлікту з Росією. Тому передумовою зближення з НАТО має бути врегулювання конфлікту з Росією. Тільки коли бюргери переконаються що приєднання України не втягне Європу у конфлікт з Росією, вони можуть з часом змінити думку.
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02.09.2021 08:57 Відповісти
...не унываем, каждый кто вступает в лавы должен выполнять стандарты нато, это и повседневное движение - забыть прусский темп, двигаемся по натовски. Я, думаю мы будем в НАТО. Я, иду в НАТО с сегоднешнего утра - в День подписания капитуляции милитаристкой Японии - Дня окончания 2 ВОВ!!! Ура, товарищи!!!
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02.09.2021 05:05 Відповісти
говорили 1000000000000000000000000000раз-нато и ес-нет
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02.09.2021 06:26 Відповісти
Зеленский с подельниками - не то руководство.
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02.09.2021 08:20 Відповісти
Псаки от пфайзера уже живая разлагается, посмотрите на нее
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02.09.2021 09:53 Відповісти
Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати - Цензор.НЕТ 4241 карочи склихасовский !
нада следить
чтоби двери -
били
аткрыты !!!
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02.09.2021 10:52 Відповісти
Почему Афганистан получал в сотни и даже тысячи раз больше фин. и воен. помощь от США чем Украина? Да потому что Афганистан ещё с 2012 имел статус «Основной союзник США вне НАТО»!!! Почему ПреЗе! не акцентирует внимание в получении Украиной этого статуса, а пиарится на получении Украиной «членства в НАТО» и носится с этим лозунгом как "дурень с писаною торбой"??? Ну посмотрите на Израиль, ведь он не в НАТО!!! И, боюсь, что пока НАТО принимало бы своим европейским консенсусом решение по защите Израиля -- его бы уже давно не стало. Израиль имеет статус «Major non-NATO Ally», который США готовы защищать мгновенно!!! И США ежегодно дают Израилю безвозвратно (!!!) $4 млрд, где население в 4 раза меньше, чем в Украине!!! Пусть ПреЗе! пока не добьется статуса «Major non-NATO Ally» для Украины не возвращается из США!!! Кто-то может объяснить, почему Украина не имеет до сих пор статус «Major non-NATO Ally»?
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02.09.2021 11:33 Відповісти
а мы уже и в Конституции прописали...
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02.09.2021 11:50 Відповісти
Цікаве призвіще- Псакі.
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02.09.2021 13:42 Відповісти
Порохоботы злорадствуют...Им чем хуже тем лучше.
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02.09.2021 13:52 Відповісти
Ccуть вони перед москалями! Не було б війни можливо прийняли б.
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02.09.2021 14:27 Відповісти
"шаги, которые должна предпринять Украина, как и любая другая страна, для вступления в НАТО: реформа правовой системы..."
Тот сектор на котором опростоволосился Порошенко; и пока также завяз в этом Зеленский (после завершения президентского срока в унисон с Порошенко Зеленский тоже будет оправдываться что 5 лет для реформирования судейской системы мало?).
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02.09.2021 15:13 Відповісти
 
 