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Екіпажі ЗРК "Бук", "Оса" і С-300 провели навчання на одному з полігонів у південній частині України. ВIДЕО

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Екіпажі ЗРК "Бук", "Оса" і С-300 провели навчання з прикриття наземних військ на одному з полігонів у південній частині України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ОС, навчання пройшли в умовах максимально близьким до бойових. Екіпажі відпрацювали завдання з наведення на ціль, підтримки наземних сил, відбиття атаки з повітря і захисту важливих об'єктів.

Також дивіться: Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Тільки злагоджена робота всіх підрозділів призведе до очікуваного результату. .. Так тримати... СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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02.09.2021 11:25
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кондиционеры бы поставили на кп, они все мокрые там
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02.09.2021 11:07 Відповісти
це салаги від напруження
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02.09.2021 11:15 Відповісти
Очередные покатушки. Хоть бы для прикола, пару ракет запустили. Потом: Ой, а оно не вытрелило (срок эксплуатации закончился 10 лет назад). Ой, не попали (т.к. не разу не стреляли).
Показуха для хенералов и говнокомандующего.
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02.09.2021 11:19 Відповісти
це перевірка злагодженості і навичок людей, а не роботи ракет. ракети можна перевірити на дотримання ТТХ і в лаболаторії. вони всеодно всі однакові і свої випробування пройшли ще за СРСР
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02.09.2021 11:38 Відповісти
Тільки злагоджена робота всіх підрозділів призведе до очікуваного результату. .. Так тримати... СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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02.09.2021 11:25 Відповісти
Отработали на отлично, все поставленные задачи выполненны. Учения всегда проходят на высоком уровне! Командующий знает свое дело....
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02.09.2021 11:38 Відповісти
Техніка 70-х років минулого тисячоліття
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02.09.2021 13:12 Відповісти
Как и мокшанская авиация. Другое дело что даже такой не много и рано или поздно и она выйдет из строя.
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02.09.2021 13:51 Відповісти
Навчання це завжди добре, Слава Україні!!!
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02.09.2021 22:23 Відповісти
 
 