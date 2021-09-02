Екіпажі ЗРК "Бук", "Оса" і С-300 провели навчання на одному з полігонів у південній частині України. ВIДЕО

Екіпажі ЗРК "Бук", "Оса" і С-300 провели навчання з прикриття наземних військ на одному з полігонів у південній частині України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ОС, навчання пройшли в умовах максимально близьким до бойових. Екіпажі відпрацювали завдання з наведення на ціль, підтримки наземних сил, відбиття атаки з повітря і захисту важливих об'єктів.

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