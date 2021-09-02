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Проєкт "Без цензури": США не здали Україну: все про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Чого досягнув Зеленський під час візиту до США? Де там перемога і де чекає зрадонька? Як і чим Сполучені Штати збираються підтримувати Україну і чого вимагають натомість?

Богдан Буткевич "Без цензури" по гарячих слідах аналізує підсумки зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Варто наголосити, що візит Зеленського до США відбувається у не найкращі часи. Кінець серпня - це мертвий сезон в політичному житті США, адже з 7 серпня по 20 вересня Конгрес йде на канікули.

Головними темами переговорів переговорів, які 1 вересня в Білому домі провели президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден, були питання безпеки. Про це сам Зеленський повідомив у твітері за підсумками розмови.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" в прямому ефірі: Вашингтонський вояж Зе - зрада? Трухін: повний розбір. Українізація футболу. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Скільки доброго нам принісла далека Америка, і скільки зла "брати" північні. Не вбивають українців американці і допомагають багато в чому - за це їм подяка!
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02.09.2021 11:55
+3
США не сдали Украину.

США вас не забудет. Но. И хрен вспомнит! Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон - Цензор.НЕТ 68
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02.09.2021 11:34
+3
А должны были?

На самом деле визит ЗЕ не принес ничего нового, кроме того, что похоже его там слегка на место поставили насчет наездов на антикоррупционные органы.
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02.09.2021 15:14
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США не сдали Украину.

США вас не забудет. Но. И хрен вспомнит! Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон - Цензор.НЕТ 68
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02.09.2021 11:34 Відповісти
Скільки доброго нам принісла далека Америка, і скільки зла "брати" північні. Не вбивають українців американці і допомагають багато в чому - за це їм подяка!
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02.09.2021 11:55 Відповісти
Пора бєдосіку додому, справи зроблено. Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества - https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/
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02.09.2021 12:06 Відповісти
Это все слова. Увидим скоро, что на самом деле будет.
Я Байдену не верю совершенно!
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02.09.2021 11:44 Відповісти
и так уже три уже ролика смотреть, но вот тут не знаю - мужчина ли говорит или не человек(жесткая шутка)
потом послушаю
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02.09.2021 11:48 Відповісти
Там ни смотреть, ни слушать нечего.
Там суцільне бла-бла-бла на інформповоде
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02.09.2021 12:58 Відповісти
та норм. если шо я и Даниленко слушаю и Лещенко.
правда последний лижет ж. власти
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02.09.2021 13:04 Відповісти
Я про єтих из "безцензури"(хотя чуваки тех, кто ими не восхицается, цензорят мама не горюй)
Там сплошное бла-бла )))
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02.09.2021 13:10 Відповісти
мне норм. просто ненавидят и Зелю и поза Зелей. вот норм. журналистика.
а чо - должны лизать жёппу кому то шоле?
всех ненавидят - и это круто.
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02.09.2021 13:17 Відповісти
Мама дорогая )))
Разве можно жить ненавистью?
Там ненависти нет. Там отсутствие мозгов и некомпетентность во многих вопросах.
А так да, "журналистика" со знаком минус
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02.09.2021 17:03 Відповісти
ну да. ненависть иногда жить помогает.. Проєкт "Без цензури": США не здали Україну: все про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона - Цензор.НЕТ 5694
я не ненавижу нашего, просто "стебусь", он до чего же смешной клоун, вот реально удивительно - Меркель назвал мадамкой...... это смешно ли? думаю да. там еще с Байденом высрет что-то, так и с женой же поперся.. думаю приколов будет кучка, или вы думаешь шо нет?
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02.09.2021 17:24 Відповісти
))))
Я ему про Фому, он мне про Ерему )))
Сколько пива влупил
Я про авторов "безцензуры". Это днище наравне с зеленой соплей )))
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02.09.2021 17:40 Відповісти
ну еле два литра, просто утром ходил и нарисовал 50 или что там водки.
а без цензуры не обсерайте - они ненавидят всех, как и я.
а, еще боярки пару грамм выпил, и еще есть грамм 20.
так вот - а шо спорить то? без цензуры норм анализируют все дела, как и Антиколорадос.
чего спорить то будем?
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02.09.2021 17:59 Відповісти
та не - Буткевич например совершенно искренне срется когда кто-то высрет там им в комментах шо типо "вы за По" или "вы за Зе".
так шо извини, но таких журников еще поискать надо - кроме Шапошникова - тоже срет на Авакова - и шо, думаешь Аваков его бы не купил за пару миллионов? Наоборот - в суд подавал.
так шо..... вот недавно без цензуры эфир был - Буткевич обосрал тролля шо высрал типо - оп типо розумова робота - = сиди протирай штани.
Грамотно объяснил шо это - офигеть как трудно, а не троллить.

вот и я так считаю, ибо умею ся поставить на место другого
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02.09.2021 18:06 Відповісти
Пля, даже Буткевич так бессвязно говорить не умеет ))))
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02.09.2021 18:58 Відповісти
вроде нормально, он видишь ли журналист - кто бы бессвязнику платил?
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02.09.2021 19:03 Відповісти
Заказчики за заказуху ему и платят.
Насчет того что он журналист у меня очень большие сомнения. Образование - да, но не более.
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02.09.2021 20:01 Відповісти
Наразі, враховуючі учасні технології гідроліз води є збитковим. Кількіть кіловат електроенергії витрачених на розчеплення 1 л води більша ніж, кількість енергії отримана від спалення отриманого водню.
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02.09.2021 12:24 Відповісти
Длинное по времени видео. Нельзя как то ужимать свои мысли в минут 5?
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02.09.2021 14:46 Відповісти
А должны были?

На самом деле визит ЗЕ не принес ничего нового, кроме того, что похоже его там слегка на место поставили насчет наездов на антикоррупционные органы.
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02.09.2021 15:14 Відповісти
10 удивительных достижений президента Зеленского в одном только Вашингтоне (Василий Рыбников) знову щез з головної
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03.09.2021 01:06 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США не здали Україну: все про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона - Цензор.НЕТ 2893
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03.09.2021 06:01 Відповісти
 
 