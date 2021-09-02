Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін. ВIДЕО
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Відомий російський ультраправий політик Дмитро Дьомушкін зізнався, що відправкою російських бойовиків в Україну в 2014 році займався віцепрем'єр РФ Дмитро Рогозін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Денис Казанський і публікує фрагмент інтерв'ю Дьомушкіна, в якому російський політик говорить про це.
За його словами, Рогозін запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас, оголосити себе "народним мером" великого міста і закликати своїх прихильників їхати на війну з українцями.
Топ коментарі
+25 Olexandr Chornogorodskij
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+19 Шрек Баблокат
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+17 Сергей Ф.
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ценный свидетель
дякуємо, Дьомушкін!
чмо тупое - за что бы оно "воевало" то? ну просто людям там не нравится когда орки стреляют из двора, а потом иногда ответка прилетает.
че то Дугин и прочее говно туда не спешит - предлагали блин, так мне тоже Трамп предлагал стать Министром морпехоты
но я как всегда сказал - э, что за бред то?
В рамках рабочей поездки делегации посетили предприятия в Николаеве, Запорожье и Днепропетровске"..
таким образом, с учетом диверсионной работы МО РФ в Крыму и по всему Юго-Востоку Укоаины, кацапы совершенно открыто готовились к поглощению всей нашей космической, авиационной, судостроительной, двигателестроительной отраслей.. а обслуживали их наши предатели Бойко, Януковичи, Азировы, и т.д.. т.е вся наша полит элитка!!!
нас, народ Украины и нашу страну, просто как кабанчика, готовили под разделку и поглащение.. но к счастью не сложилось.. Украина устояла!
ссылка: http://argumentua.com/stati/putin-beret-kontrol-nad-strategicheskimi-predpriyatiyami-i-kosmicheskoi-otraslyu-ukrainy
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков.
І ультралівих комуністів.
І ультраправих націоналістів.
І лібералів ..., і т.д.
А хто хоч якимось кінцем проти - у тюрягу , як Навального та інших.
На днях судом зняли з виборів у Думу бізнесмена та економіста-спеціаліста Дмитра Потапенка . Просто він розумний та відомий - може пройти , а нам треба туда тільки послушних та підконтрольних !
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.