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Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні

Відомий російський ультраправий політик Дмитро Дьомушкін зізнався, що відправкою російських бойовиків в Україну в 2014 році займався віцепрем'єр РФ Дмитро Рогозін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Денис Казанський і публікує фрагмент інтерв'ю Дьомушкіна, в якому російський політик говорить про це.

За його словами, Рогозін запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас, оголосити себе "народним мером" великого міста і закликати своїх прихильників їхати на війну з українцями.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
на Зе виборців це ніяк не вплине. для них вайну прідумал парашенка щоб їх абкрадивать, і дєлать бізнес з мудачуком
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02.09.2021 11:39
+19
я помню, как "2 декабря 2013 состоялась совместная рабочая поездка украинской делегации под руководством вице - премьер - министра Украины Юрия Бойко и при участии Министра промышленной политики Михаила Короленко и российской делегации под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина (которого Украинский авиаконструктор обвинил в некомпетентности) на украинские предприятия, продукция которых ориентирована на экспорт, в том числе в Россию.

В рамках рабочей поездки делегации посетили предприятия в Николаеве, Запорожье и Днепропетровске"..

таким образом, с учетом диверсионной работы МО РФ в Крыму и по всему Юго-Востоку Укоаины, кацапы совершенно открыто готовились к поглощению всей нашей космической, авиационной, судостроительной, двигателестроительной отраслей.. а обслуживали их наши предатели Бойко, Януковичи, Азировы, и т.д.. т.е вся наша полит элитка!!!
нас, народ Украины и нашу страну, просто как кабанчика, готовили под разделку и поглащение.. но к счастью не сложилось.. Украина устояла!
ссылка: http://argumentua.com/stati/putin-beret-kontrol-nad-strategicheskimi-predpriyatiyami-i-kosmicheskoi-otraslyu-ukrainy
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02.09.2021 11:48
+17
даже догадываюсь какого из городов.
У 2014 році Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 2088
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02.09.2021 11:45
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на Зе виборців це ніяк не вплине. для них вайну прідумал парашенка щоб їх абкрадивать, і дєлать бізнес з мудачуком
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02.09.2021 11:39 Відповісти
в феврале 14-го !!!!!!!!!!!!!!!!!

ценный свидетель
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02.09.2021 14:27 Відповісти
Дьомушкін відмовився, і Рогозін вирішив більш нікого не призначать
дякуємо, Дьомушкін!
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02.09.2021 11:42 Відповісти
Он пашу губарева нашёл))
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02.09.2021 11:45 Відповісти
Це Демушкин себе так прихвалює типу просік ситуацію і не повівся на таке кідалово. Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 3071 і тепер може вільно їздити в Україну ,а лохи що повелися на бакланів типу Рогозіна та )(уйла -не в"їздні. Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 3071 Ай да Демушкин-хитрий лапоть!
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02.09.2021 23:43 Відповісти
скотина тупо бы присела на кресло, а потом на бутылку(если бы повезло)
чмо тупое - за что бы оно "воевало" то? ну просто людям там не нравится когда орки стреляют из двора, а потом иногда ответка прилетает.
че то Дугин и прочее говно туда не спешит - предлагали блин, так мне тоже Трамп предлагал стать Министром морпехоты У 2014 році Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 4544
но я как всегда сказал - э, что за бред то? У 2014 році Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 5661
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02.09.2021 11:44 Відповісти
Тут і без дємушкіна "мерів" вистачає.Не можем здихатись.
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02.09.2021 11:44 Відповісти
даже догадываюсь какого из городов.
У 2014 році Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 2088
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02.09.2021 11:45 Відповісти
гражданская война в Украине говорите ? У 2014 році Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 4407
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02.09.2021 11:48 Відповісти
я помню, как "2 декабря 2013 состоялась совместная рабочая поездка украинской делегации под руководством вице - премьер - министра Украины Юрия Бойко и при участии Министра промышленной политики Михаила Короленко и российской делегации под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина (которого Украинский авиаконструктор обвинил в некомпетентности) на украинские предприятия, продукция которых ориентирована на экспорт, в том числе в Россию.

В рамках рабочей поездки делегации посетили предприятия в Николаеве, Запорожье и Днепропетровске"..

таким образом, с учетом диверсионной работы МО РФ в Крыму и по всему Юго-Востоку Укоаины, кацапы совершенно открыто готовились к поглощению всей нашей космической, авиационной, судостроительной, двигателестроительной отраслей.. а обслуживали их наши предатели Бойко, Януковичи, Азировы, и т.д.. т.е вся наша полит элитка!!!
нас, народ Украины и нашу страну, просто как кабанчика, готовили под разделку и поглащение.. но к счастью не сложилось.. Украина устояла!
ссылка: http://argumentua.com/stati/putin-beret-kontrol-nad-strategicheskimi-predpriyatiyami-i-kosmicheskoi-otraslyu-ukrainy
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02.09.2021 11:48 Відповісти
А потом Рогозин увидел по телевизору выступление Зеленского и сказал: "Концепция изменилась. Никуда ты, Демушкин, не поедешь. По сравнению с этим клоуном у тебя позиция проукраинская!"
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02.09.2021 11:51 Відповісти
Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 9466
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков.
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02.09.2021 11:52 Відповісти
В 2014 году никаких шансов удержать Крым у украинцев не было. Армия в то время комплектовалась по месту проживания состава, милиция, СБУ, суд и прокуратура -по тому же принципу. Это были на 99% кацапы, которые Украину не воспринимали своей родиной, вот когда наступил критическкий момент эти люди предали. Это даже предательством назвать нельзя, они просто оказались пятой российской колонной.
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03.09.2021 08:34 Відповісти
За отказ Дёмушкин отсидел.
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02.09.2021 11:54 Відповісти
Сидел за другое дело, высосанное "из пальца"
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02.09.2021 16:21 Відповісти
Это оно и есть.
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02.09.2021 17:36 Відповісти
Русскій націоналізм полягає у тому, щоб русскіє не мали своєї національної держави, а відтак не були нацією.
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02.09.2021 11:55 Відповісти
У РФ-ії усіх припашуть для своїх потреб Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 7299
І ультралівих комуністів.
І ультраправих націоналістів.
І лібералів ..., і т.д.
А хто хоч якимось кінцем проти - у тюрягу , як Навального та інших.
На днях судом зняли з виборів у Думу бізнесмена та економіста-спеціаліста Дмитра Потапенка . Просто він розумний та відомий - може пройти , а нам треба туда тільки послушних та підконтрольних !
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02.09.2021 12:37 Відповісти
Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 2440

Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
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02.09.2021 11:58 Відповісти
Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 4138
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02.09.2021 12:08 Відповісти
И это она еще про епитрахиль не рассказывала... Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 9448
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02.09.2021 12:11 Відповісти
Какую еще трахиль? Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 9854
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02.09.2021 13:46 Відповісти
Давайте угадаю с..первого раза!!! Мэром ..Кривого Рога???? там ща ..свободная вакансия!
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02.09.2021 12:21 Відповісти
Даа...ну вы в курсах, там охотничье ружо.....переходное!!! Ну...передается по смене....!!!!
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02.09.2021 12:23 Відповісти
Не ну если сам Рогозин предлагал, то конечно понятно)) Он на Луну уже не раз слетал и базы там построил, да и на Марс уже пару раз туда и обратно сгонял. Ну..по крайней мере бюджеты освоил.
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02.09.2021 13:54 Відповісти
Знатный антифашист! Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 1766

Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 6797

Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 2609
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02.09.2021 14:55 Відповісти
В 1991 Україна повернулася до формату своєї держави проголошеної в 1918 році, тобто подолала хибний розворот історії і пішла дальше. Москалі в 1991 обіцяли вчинити так само, хоч насправді два з трьох москалів мріяли відновити російську імперію. Ну так чому ж не повернули царя на престол а дєрєвні помєщікам ? Замість цього москалі побудували китайську модель : однопартійний парламент "ЄР" плюс зашифрований генсек. Тобто москалі повернулись до совіцької системи з приватною власністю, за яку агітували їхні лєніни та бухаріни. Саме тому Горбачов підтримує путіна, бо він таку модель і хотів якщо "по чєсноку".
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03.09.2021 00:13 Відповісти
Демушкин и Соболь разоблачают Рогозина. Да уж.
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03.09.2021 00:13 Відповісти
Оце дав украінцям Бог "родичів". З такою мразотою гіршого ворога і шукати не треба.
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03.09.2021 08:26 Відповісти
 
 