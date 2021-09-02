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Паралімпіада (159) плавання (80)

Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Український плавець Максим Крипак побив свій же світовий рекорд у запливі на 100 метрів на спині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

З результатом 57,19 секунди Крипак фінішував першим і завоював золоту медаль, яка стала для нього вже четвертою на Паралімпіаді в Токіо.

Таким чином, українець став 9-разовим переможцем Паралімпіади. Крипак у Токіо вже виграв чотири золота, одне срібло та одну бронзу.

Золото нашого спортсмена стало для України 20-м на Паралімпіаді в Японії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За день українські спортсмени завоювали на Паралімпіаді 8 медалей, у тому числі 2 золоті

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Ай, красунчик !!! Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 5527 Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3222
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3749
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02.09.2021 12:09
+16
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 9388
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02.09.2021 12:11
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ох ел в хорошем понимании этого слова
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02.09.2021 12:05 Відповісти
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 9740
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02.09.2021 13:05 Відповісти
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 1272
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02.09.2021 13:09 Відповісти
Красавцы! Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 266

на 14.20: плюс еще одно серебро и бронза=84!
Поздравляем!
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02.09.2021 14:23 Відповісти
Красаучег!!!!!!!!! Респект!!!!
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02.09.2021 12:08 Відповісти
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 703
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02.09.2021 12:09 Відповісти
Ай, красунчик !!! Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 5527 Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3222
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3749
показати весь коментар
02.09.2021 12:09 Відповісти
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 9388
показати весь коментар
02.09.2021 12:11 Відповісти
МОЛОДЕЦ!
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02.09.2021 12:23 Відповісти
А что с этим пловцом, инвалидность какая?
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02.09.2021 12:27 Відповісти
Результат времени как у некоторых на основной олимпиаде.
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02.09.2021 12:30 Відповісти
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 401
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02.09.2021 13:07 Відповісти
Родился с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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02.09.2021 12:42 Відповісти
За класифікацією клас від S1 до S10 це наявність однієї з вад:
повний або частковий параліч кінцівок, проблеми із суглобами та інше.
Чим менша цифра, тим тяжча вада.
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02.09.2021 12:43 Відповісти
Де не хотіли давати інвалідність?
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02.09.2021 12:47 Відповісти
Ви вважаєте, що в складі оргкомітету паралімпіади немає спеціалістів, які оцінюють фізичний стан спортсменів?
Ті ж кацапи вже закидали б оргкомітет скаргами на невідповідність українського спортсмена вимогам по інвалідності, якби така невідповідність була.
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02.09.2021 13:02 Відповісти
Ваші коментарі виглядають як сумнів у відповідності фізичного стану спортсмена вимогам для даної категорії.
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02.09.2021 13:23 Відповісти
Та ви не нервуйтесь ...
Прийшли на форум, будьте готові, що в інших можуть бути питання до написаного вами.
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02.09.2021 14:07 Відповісти
поясніть чому параолімпїці набагато краще виступають за здоровиз спортсменів?може взяти з них приклад і до влади допустити людей з фізичними вадами?
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02.09.2021 12:34 Відповісти
Вони саме зараз при владі.
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02.09.2021 12:38 Відповісти
Та ні. Зараз при владі моральні та розумові інваліди.
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02.09.2021 12:44 Відповісти
Так розумова відсталість і є найгіршою фізичною вадою.
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02.09.2021 12:46 Відповісти
Я не дарма написала і про моральну інвалідність.
А це не фізична вада, це, перш за все, наслідок виховання в сім'ї.
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02.09.2021 12:49 Відповісти
Не выступают лучше здоровых спортсменов. Украинские паралимпийцы показывают отличные результаты, учитывая уровень конкуренции в своей среде, но это обман, считать, что они показывают результаты лучше, чем здоровые украинские спортсмены-олимпийцы. Будь иначе, из паралимпийцев формировали бы команду олимпийцев, без шуток.
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02.09.2021 13:00 Відповісти
Видатна, вільна людина.
Кріпаками його предків зробила мокшанська імперія.
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02.09.2021 12:39 Відповісти
Ми не жаліємо, а пишаємось. Ми вдячні Максиму за його наполегливу роботу.
За славу України.
Максим заробив кожен цент, з того, що у нього є. І сподіваюсь заробить ще.
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02.09.2021 13:01 Відповісти
Молодец!!! Так держать!
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 9346
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02.09.2021 13:06 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 3505

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02.09.2021 13:51 Відповісти
От би наші футболісти так
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02.09.2021 15:17 Відповісти
РЕСПЕКТ !!! ПАТРІОТ !! МОЛОДЕЦЬ !! ТРУДІВНИК !!! ЛЮДИНА СИЛЬНОГО ДУХУ !! ГЕРОЙ !!
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02.09.2021 19:39 Відповісти
 
 