Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020. ВIДЕО

Український плавець Максим Крипак побив свій же світовий рекорд у запливі на 100 метрів на спині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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З результатом 57,19 секунди Крипак фінішував першим і завоював золоту медаль, яка стала для нього вже четвертою на Паралімпіаді в Токіо.

Таким чином, українець став 9-разовим переможцем Паралімпіади. Крипак у Токіо вже виграв чотири золота, одне срібло та одну бронзу.

Золото нашого спортсмена стало для України 20-м на Паралімпіаді в Японії.

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