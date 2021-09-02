Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Спорт
Український плавець Максим Крипак побив свій же світовий рекорд у запливі на 100 метрів на спині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
З результатом 57,19 секунди Крипак фінішував першим і завоював золоту медаль, яка стала для нього вже четвертою на Паралімпіаді в Токіо.
Таким чином, українець став 9-разовим переможцем Паралімпіади. Крипак у Токіо вже виграв чотири золота, одне срібло та одну бронзу.
Золото нашого спортсмена стало для України 20-м на Паралімпіаді в Японії.
Топ коментарі
+27 Чайка Київ
показати весь коментар02.09.2021 12:09
+16 MausMike
показати весь коментар02.09.2021 12:11
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Будь ласка, зачекайте...
на 14.20: плюс еще одно серебро и бронза=84!
Поздравляем!
повний або частковий параліч кінцівок, проблеми із суглобами та інше.
Чим менша цифра, тим тяжча вада.
Ті ж кацапи вже закидали б оргкомітет скаргами на невідповідність українського спортсмена вимогам по інвалідності, якби така невідповідність була.
Прийшли на форум, будьте готові, що в інших можуть бути питання до написаного вами.
А це не фізична вада, це, перш за все, наслідок виховання в сім'ї.
Кріпаками його предків зробила мокшанська імперія.
За славу України.
Максим заробив кожен цент, з того, що у нього є. І сподіваюсь заробить ще.
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