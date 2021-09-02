УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
6 835 24
депутат (1578) журналістика (1616) напад (1015) Харківщина (4293) Опозиційна платформа - За життя (467)

Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Штейман вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі, - поліція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Поліцейські Харківщини повідомили депутату однієї з політичних партій про підозру в перешкоджанні журналістській діяльності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомляється, що 4 березня директор Ізюмської радіокомпанії звернулася із заявою в Ізюмське районне управління поліції і повідомила, що під час пленарного засідання Ізюмської міської ради 8 скликання 40-річний чоловік вихопив її мобільний телефон, за допомогою якого проводилася відеофіксація сесії, і кинув його на стіл .

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень. ВІДЕО камер спостереження

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що що 24 лютого директорка Ізюмської радіокомпанії виконувала редакційне завдання з висвітлення діяльності Ізюмської міської ради.

О 15:14, перебуваючи у приміщенні сесійної зали Ізюмської міської ради, депутат підійшов до журналістки та вихопив з її рук мобільний телефон, за допомогою якого вона проводила фіксацію подій сесії, після чого кинув його на стіл.

31 серпня депутату політичної партії повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Місцеве видання NewsRoom написало, що йдеться про депутата Ізюмської райради від "Опозиційної платформи - За життя" Дениса Штеймана. Інцидент стався 24 лютого. Депутат підійшов до директора "Радіо Ізюм", яка вела відеозйомку сесії міськради, і почав кричати на журналістку в мегафон, потім забрав у неї смартфон, на який вівся запис сесії.

Сюжет про інцидент був опублікований 2 березня на сторінці "Радіо-Ізюм 100,8" в Facebook.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Штейману? До 3х лет? Да вы в своем уме? 🤣🤣🤣😂😂😂
показати весь коментар
02.09.2021 12:52
+12
Да еще и сообщили о подозрении через 7 месяцев...
показати весь коментар
02.09.2021 12:56
+9
свободу мужественному борцу с Украиной тов.Штейману !
показати весь коментар
02.09.2021 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Штейману? До 3х лет? Да вы в своем уме? 🤣🤣🤣😂😂😂
показати весь коментар
02.09.2021 12:52 Відповісти
Да еще и сообщили о подозрении через 7 месяцев...
показати весь коментар
02.09.2021 12:56 Відповісти
За інформацією місцевих активістів проросійский депутат Штейман за сумісництвотм є очільником ОПГ(ОЗУ) яка лізе у владу.
показати весь коментар
02.09.2021 14:44 Відповісти
Грозит,грозит,и недогразит.
показати весь коментар
02.09.2021 12:53 Відповісти
Кто ж его посадит, он же памятник!(с)
показати весь коментар
02.09.2021 12:56 Відповісти
свободу мужественному борцу с Украиной тов.Штейману !
показати весь коментар
02.09.2021 13:00 Відповісти
Якийсь штейман не правильний, може дійсно німець?🙃
показати весь коментар
02.09.2021 13:00 Відповісти
клевая фамилия Козлов, как и я Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Штейман выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - полиция - Цензор.НЕТ 9450
чет с сайтом вчера-сегодня - обосраться мона шоп загрузилось Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Штейман выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - полиция - Цензор.НЕТ 1200
Путин конечно говно, но с сайтом нелады, как и у Кравчука, песок ему пухом
показати весь коментар
02.09.2021 13:01 Відповісти
Изольд тарасович штейман знаменитый опзжшник
показати весь коментар
02.09.2021 13:02 Відповісти
В Украине евреев не садят.... разве, что в кресло президента
показати весь коментар
02.09.2021 13:03 Відповісти
Пля, сплошное бычьё. Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Штейман выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - полиция - Цензор.НЕТ 6928
показати весь коментар
02.09.2021 13:04 Відповісти
Ківоподібна істота.
показати весь коментар
02.09.2021 13:09 Відповісти
Типовий йошко- повальний «геволт» це їхнє
показати весь коментар
02.09.2021 13:09 Відповісти
Ушлый Штейман
Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Штейман вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 2496 Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Штейман вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 9733
показати весь коментар
02.09.2021 13:23 Відповісти
Видео лучше не смотреть, особенно когда тётеньки начинают объяснять как они вакцинировать себя и деток своих собираются... Это просто трэш! "Сначала себя, а потом уже деткам"(с). А вот начало- это было эпично! Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Штейман вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 9058
показати весь коментар
02.09.2021 13:25 Відповісти
Опять кошерный,пора уже запретить продовать кашерные продукты.
показати весь коментар
02.09.2021 13:47 Відповісти
ЗаЖопіст діє автоматично, на рівні рефлексів: побачив мобілу - треба її відчавити.
показати весь коментар
02.09.2021 14:00 Відповісти
Мы американской вакцине не верим!!!Нам гадость якусь уколять. Полное видео, где коммунисты-опэзэжисты собрали в Изюме людей на митинг против тарифов, обвинив в повышении местную проукраинскую власть, но в разгар пандемии коронавируса без рекламы "Спутника-V" не обошлось. Про вакцину - с 12 минуты 55 сек.
показати весь коментар
02.09.2021 14:27 Відповісти
Обычные будни украинских депутатов. За шо три года?
показати весь коментар
02.09.2021 14:27 Відповісти
А дерутся хорошо. Который в черном два раза метко отправил синего на пол.
показати весь коментар
02.09.2021 14:33 Відповісти
Гопстопщики, грабители
показати весь коментар
02.09.2021 16:40 Відповісти
Що цікаво, коли нещодавно Нацжінки били журналіста прямо на очах мусорилих, ніхто з них і рота смердючого не розтулив.
показати весь коментар
02.09.2021 21:49 Відповісти
А тут 3 роки за телефон. Днище...
показати весь коментар
02.09.2021 21:52 Відповісти
 
 