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Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Спільна слідча група шукає тих, у кого є хоч якась інформація, що стосується збитого літака. Слідчі просять зв'язатися з ними всіх, включаючи російських військових, у кого є будь-яка інформація, що стосується катастрофи: фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази.

Спільна Слідча Група (JIT), яка розслідує збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17 над Донбасом, звернулися по допомогу до російських військових з Курська, повідомила поліція Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Адже саме звідти, за даними JIT, в Донбас завезли зенітно-ракетний комплекс БУК, з якого і збили пасажирський літак 17 липня 2014 року.

"Якщо у Вас є будь-яка інформація (наприклад, фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази, що стосуються катастрофи з Боїнгом MH17), просимо Вас зв'язатися з Об'єднаною Слідчою Групою JIT", - зазначили в поліції.

"Можливо, для Вас цей факт - пляма на Вашому місті або Вашій армії. Ми це розуміємо. Але правда все-таки повинна бути розказана, навіть якщо ця правда незручна", - йдеться в повідомленні.

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Також правоохоронці опублікували два відео, в яких батьки загиблого в катастрофі Віктора Орєшкіна і нідерландський військовий у відставці, який має радянське коріння, розповідають про важливість отримання відповідей на питання, що залишилися.

"Цим зверненням Спільна Слідча Група (JIT) сподівається отримати інформацію, якої бракує і представити повну картину події з тим, щоб родичі загиблих змогли, нарешті, знайти спокій, отримавши відповіді на питання, що залишилися", - додали в поліції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
"Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска."
_Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7355 Боже... они ежанутые настолько, что кажутся инопланетянами просто. Живут на другой планете какой-то... Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7348
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02.09.2021 15:39
+19
это как к Сралину - скажите, а кто напал на Финляндию?
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02.09.2021 15:36
+19
Идиотизм.🤦
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02.09.2021 15:36
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росіяни, звичайно, тупуваті. але не настільки ж.
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Ну да. Безкоштовно нічого не дадуть. А от за бабло..., 🤔
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02.09.2021 15:44 Відповісти
это как к Сралину - скажите, а кто напал на Финляндию?
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Фошизди. Фінські. Угро-фінські. 😊
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02.09.2021 15:46 Відповісти
просто почитати які гігантські озброєння совки кинули проти фінів, то "300 спартіатів" видадуться просто мужичками шо просто погнали сволоч якусь там.
фіни виходить шо найкращі солдіки в світі. гнали тварин красножопих при тому шо танків було 1 до 100 і по інших озброєннях також. круто мочили бидло красножопе
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02.09.2021 16:27 Відповісти
Идиотизм.🤦
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02.09.2021 15:36 Відповісти
может сразу в спортлото?
шо в кремле, ото ?
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Щас помогут, вот только они только разбег возьмут, от Дюка.
Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7918
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02.09.2021 15:38 Відповісти
"Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска."
_Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7355 Боже... они ежанутые настолько, что кажутся инопланетянами просто. Живут на другой планете какой-то... Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7348
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02.09.2021 15:39 Відповісти
не хотят сраться с ядерной помойкой
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02.09.2021 15:46 Відповісти
Это обращение не к государству, а к людям, у которых ещё может быть в наличии совесть. Сомнительная попытка, ну да вдруг.
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02.09.2021 16:02 Відповісти
_А, да? Само по себе это обращение показывает насколько плохо у них с головой, насколько они неадекватны.
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02.09.2021 19:28 Відповісти
Ви ще в Іспанію до диспетчерів зверніться. Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 7982
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02.09.2021 15:45 Відповісти
Ну всё ясно с ними.Виновных осудят лет через триста.
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02.09.2021 15:48 Відповісти
Щас москали разоткровенничаются...
аж два разА. опять язык в свою ж@пу засунут...
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02.09.2021 15:50 Відповісти
Под названьем - Хрен дождетесь!
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02.09.2021 15:51 Відповісти
Хотелось бы от знающих людей узнать, как вообще происходит выезд техники подобного типа за пределы воинской части. Должен быть какой-то приказ, какой-то маршрутный лист. Как его пропускают на КПП? Например, что должен проверить дежурный Козлодоев, откуда куда, в каком составе, что и куда записать, какие журналы? Должен ли он пересчитывать сколько ракет было на БУКе? Кто дал приказ отправить БУК на Донбасс командиру 53- зенитной батареи в Курске? Шойгу? Рогозин? Песков? А если даже сказали, что Путин приказал, он должен требовать письменный приказ, типа потом меня же и сделают крайним. Ну не Хмурый же в конце концов с Гиркиным просили! Наверняка это просто исполнители
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02.09.2021 15:50 Відповісти
Ну конечно все требования любого командира всегда ****** выполняются. Прям приглашает в кремль и на лбу командиру пишет "секретно приказываю и тд"
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02.09.2021 16:06 Відповісти
именно.
просто то шо на Рашке нет расследования, = ***** отдал приказ.
ну или..... если скосить, то Шойгу. такое оборудование ясен пень шо если с части выезжает, то это стрельба на поражение так как либо захвачено, либо ком.части присядет не только на бутылку
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02.09.2021 16:19 Відповісти
Более гнилой отмазки, чтобы потянуть время, трудно придумать
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02.09.2021 15:51 Відповісти
Лучше б сразу к Путлеру обратились
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02.09.2021 15:53 Відповісти
так от спортлоты больше толку будя..)))
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03.09.2021 02:27 Відповісти
Это все равно что у Талибана или ИГИЛа запрашивать информацию по террористам.
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02.09.2021 15:54 Відповісти
Они и запрашивали! По бен ладену... Были посланы на, ессно.
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02.09.2021 16:06 Відповісти
із "Курска"
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02.09.2021 15:56 Відповісти
Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 2890
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02.09.2021 15:58 Відповісти
следователи молодцы, дотошные, стараются собрать максимум доказательной базы
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02.09.2021 16:01 Відповісти
бред ибо см. выше - такого рода техника = либо расследование, либо *****.
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02.09.2021 16:21 Відповісти
пожалуйста - такого рода вооружение никто кроме ***** не пошлет в другую страну.
и если инцидент не расследуют в Рашке то ясно с чей руки приказ был одобрен.
эээээ, а что вы именно не понял то?
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02.09.2021 16:51 Відповісти
та ******* мопсель - и что, доказали? а ? и что - никто не в курсе шо только ***** мог отдать приказ?
и что? что блин?
просто сказать прямо тупо не могут.
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02.09.2021 17:18 Відповісти
что именно вы хотел сказать?

то шо я сказал? ну так это логично же
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02.09.2021 17:29 Відповісти
***** особисто такого наказу міг і не давати. Биховець пише про це, мабуть.
У юриспруденції, у суді, усе повинно бути чітко, доказово.
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02.09.2021 18:17 Відповісти
проверка лаптей на вшивость
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02.09.2021 16:12 Відповісти
У Нидерландов и России много общего в военной истории. В прошлом столетии наши страны вместе боролись против фашизма." - Когда боролись с фашизмом, такой-то и страны не было - России. А на кладбище в Нидерландах, могилы советских воинов, среди которых и украинцы, и белорусы, и грузины, и русские.
"Россиян я знаю как справедливых и честных людей. Мы гордимся... нашим долгом защищать наши страны и наших граждан." - )) ну, можно сказать, что вы их совсем не знаете. Какую страну и каких граждан защищали на территории суверенной Украины те россияне, которым был нужен БУК на украинском Донбассе?
Мда... довольно странное обращение и наивное, мягко говоря.
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02.09.2021 16:14 Відповісти
вообще-то около миллиона руских воевало на стороне Гитлера во вторую мировую .
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02.09.2021 21:41 Відповісти
Результат бегства Байдена из Афгана.
Евроколхоз прогнулся перед Москвой.
---
Зеля, ты зря к деду мотался, лопух. Америки больше нет.
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02.09.2021 16:17 Відповісти
я тоже так говорю - Обамы нет, а Нью йорк есть.
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02.09.2021 16:22 Відповісти
А Бубочка туда не ездил. В Нью-Йорке больше нет денег.
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02.09.2021 16:25 Відповісти
может и ездил - к Трампу то наезжал же с визитом то
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02.09.2021 16:29 Відповісти
Нет, не ездил. Незачем. Ты думаешь за что тамошние хозяева выпнули Куомо ? За своё ковидное обнищание.
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02.09.2021 16:30 Відповісти
джулиани вроде же был?
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02.09.2021 16:33 Відповісти
А он там сейчас не при деле. Мы ведь обсуждаем текущие события.
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02.09.2021 16:34 Відповісти
Хамишь, сопляк. Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 1807
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02.09.2021 16:41 Відповісти
ну а шо делать, дед?
просто я когда был на заработках - даже и не думал шоб где-то сидеть в коментах, а просто вечером максимум смотрел фильм и укладывался спать шоб в 6ч. подниматься, хавать и ехать на работу.
ты понял, нет? дедок то.
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02.09.2021 16:48 Відповісти
Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 3829
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02.09.2021 16:20 Відповісти
Може їм і сам бук притаранити? Добло оби!
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02.09.2021 16:23 Відповісти
они знают все, вкл. даже что осколки были только из ракеті шо кроме как на РФ нигде нету.
просто ссут назвать Путина террористом, хотя знают что на его "совести" сотни тыс. убитых.
и реально им ссыкотно - ну назовут Путина террористом - и что? надо будет войну объявить против ядерной помойки или как вы бы се представил то?
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02.09.2021 16:32 Відповісти
Достаточно ввести санкции ООН. В 1992 году еще до всякого суда Ливии влепили всеобъемлющие санкции. Здесь же все все знают, а санкции вводить против РФ не хотят. Это и есть двойная мораль западного общества.
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02.09.2021 16:50 Відповісти
мммм, не так.
Ливия это одно, а засРашка - другое.
ввести можно что угодно, но "случайно" у берегов Норвегии затонет ПЛ с ядерным реактором и Х.йло скажет: Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 6440
и я же не шучу. эти твари и не на такое способны то
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02.09.2021 16:54 Відповісти
Для початку потрібне чітке рішення суду - там видно буде.
Он Зеля, засцяв, і у підсумку рішення Морського суду про РФ агресора нема, бо захоплені катери повернули.
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02.09.2021 18:22 Відповісти
Так, можливо. Але може вплинути на рішення Нідерландів, США, В. Британії, України.
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02.09.2021 18:53 Відповісти
Ну и тролли.
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02.09.2021 16:30 Відповісти
Ну что, зеленята, помог вам ваш Байден ?
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02.09.2021 16:35 Відповісти
винагороду з 5-6 нулями і стукачі знайдуться. доносить один на одного це в кацапів в крові .
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02.09.2021 16:47 Відповісти
Двоїх "свідків" з РФ вже завернули. Слідчі прийшли до висновку, що або брешуть, або прикидаються.
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02.09.2021 18:32 Відповісти
що знов Петров і Боширов ? за американські гроші ,кацапи матір рідну продадуть ! а якщо запропонують притулок в Нідерландах замість " подари дрова " то справжні свідки зразу знайдуться ...
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02.09.2021 19:14 Відповісти
Нє. Хлопець з дівчиною. Хлопець свідок, дівчина - двигун Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 1104 .
По їх версії, хлопець (молодий чоловік) наче дійсно свідок і щось таке чув. Але нідерландські слідаки чомусь засумнівались.
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02.09.2021 19:30 Відповісти
мабуть слідакам потрібні не слова , а документи чи фото . це треба закидати в фейсбук з сумою винагороди з контактами і свідки будуть . від Глухова до Курська 180 км , наша вата їздить туди в волейбол грати
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02.09.2021 19:50 Відповісти
Підозрюю, що у суді свідчення усні теж дають. Свідок він і є свідок.
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03.09.2021 00:13 Відповісти
щас кацапы вам расскажут всю "правду" со скабеевой во главе...
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02.09.2021 16:47 Відповісти
ржу не могу ......нашли к кому обращаться? да уже все ликвидированы а кто и был так всё сказали что могли... так я думал уже всё .куда ещё больше инфы чем есть за эти 7 лет там уже доказательств некуда архивировать и как бы уже и виновные обьявлены и вот вот приговор...а нет.... снова дайте кто что видел и знает.... ни конца не края расследованиям ...((
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02.09.2021 16:57 Відповісти
даже из того немалого что я видел и слышал за эти годы доказательств мне уже достаточно ставить печать в приговоре ВИНОВНЫ! это я не видел живых показаний и 9ТОННЫ) ДОКУМЕНТОВ.... СЕРЕТНЫХ ВСЯКИХ.... ДОСТАТОЧНО ТОГО ЧТО ВИДЕЛИ ВСЕ С ПРЕССЫ ОТКРЫТО.... ТЯГОМОТИНА КАК ВСЕГДА .А КТО ПОРОЩЕ КОЛИ ЧТО ТО СРАЗУ РАЗ ДВА И ДЕСЯТКА ЛЕТ....(( накапсовал случайно...((
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02.09.2021 17:17 Відповісти
частично согласен .всё вижу и слышу .но всё же....7 лет кружить над очевидным....как мне лично так стало ясно в первые дни и недели после переговоров терористов и другие видео и события после сбития ... дружу с логикой просто.... другое дело кто нажимал на кнопку и кто дал команду дело другое .... но бандюганов оптом всех сразу и по жизненно как в рашке не церемонятся ни с кем приговорами надуманными или по пустякам .. там если дают срок так дают.... от 10 до 25 всем подряд... меньше не бывает.... как то так ...((
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02.09.2021 17:42 Відповісти
А вот и распьятый мальчик .
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 2301
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02.09.2021 18:38 Відповісти
"Возможно, для Вас этот факт - пятно на Вашем городе или Вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/v3285991

Для этих зверей массовое убийство - предмет гордости.
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02.09.2021 17:02 Відповісти
Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 433
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02.09.2021 18:37 Відповісти
Родственники погибших обретут покой не от недостающей информции ,а от мести,от возмездия,от наказания виновных русских террористов в этой трагедии .
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02.09.2021 17:05 Відповісти
Поймать путина ,расчленить на куски и повесить на гилляку.Это и будет возмездием ублюдков труских террористов.
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02.09.2021 17:07 Відповісти
Щодо Путіна "расчленить и повесить" цілком з Вами згодний.

Але ж це нічого не дасть! Цей народєц знову посадить на кремлівський трон чергового "собіратєля зємєль" і "подніматєля с калєн"!

Інші там не приживаються!
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21.12.2021 17:35 Відповісти
Обратились к российским военным нужно было написать . "за помощью".- неприемлемо вообще ...... Такое название статьи мог придумать только ватный кацап ...
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02.09.2021 17:23 Відповісти
Та і російських військових там уже "іхтамнєт"
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02.09.2021 17:37 Відповісти
Отож
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02.09.2021 17:59 Відповісти
Нидерландский военный говорит на камеру: "Россиян я знаю как справедливых и честных людей..."
Понятно, что это небольшая психологическая манипуляция, чтобы у кого-нибудь сыграла совесть и он рассказал об этом деле.
Только вот проблема... у россиян давно нет совести.
Дальше смотреть не стал.
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02.09.2021 17:48 Відповісти
"Россиян я знаю как справедливых и честных людей..."
_Ино-пла-не-тя-нин! Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 1872 Абсолютно неадекватен! Не имеет ни малейшего представления чем на самом деле всегда была - и есть сейчас - людоедская расия!
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02.09.2021 19:31 Відповісти
Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 2914
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02.09.2021 18:35 Відповісти
А вот и распьятый мальчик .
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . ((((((

Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 7242 Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 6437Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 6745Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 3278Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 6465
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02.09.2021 18:40 Відповісти
Обращение кстати, не в пустое место.
Скоро, голландцы, получат некоторые данные.
И фото, и объяснения.
Всему своё время.
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02.09.2021 20:19 Відповісти
Откуда инфа?
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02.09.2021 20:36 Відповісти
Ему молния пришла. От бога.
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02.09.2021 21:55 Відповісти
20 баксов, всегда 20 баксов))))
Там ребятки бедненькие)))
Всегда могут подосрать и помочь.
Не ваше сраное дело им мешать))
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06.09.2021 23:59 Відповісти
Пример, когда в 1998м вроде, потерпел катастрофу, MD11 Swiss,недалеко от Галифакса, за два года построили ангар, собрали со дна океана фрагменты, проделали титанический труд в деле расследования, установили истинную причину, а здесь, за столько лет не могут, понятно что им это никак не надо, и делают только вид, потому чтт там, есть квалифицированные эксперты, в деле расследования катастроф, тем более и инженеры компании Боинг обычно участвуют в расследовании.
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02.09.2021 22:13 Відповісти
Тут так само - залишки перевезли з України у ангар в Нідерландах..
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03.09.2021 00:15 Відповісти
Всё было установлено ещё в первый год-два расследования, вплоть до фамилий командиров и операторов.
Они хотя получить вещественные доказательства причастности высших чинов государства, кто давал команду на всё это, а там всё не так просто, т.к. ниточки идут лично к Пукину и его ближайщему окружению.
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03.09.2021 07:21 Відповісти
 
 