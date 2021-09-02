Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Спільна слідча група шукає тих, у кого є хоч якась інформація, що стосується збитого літака. Слідчі просять зв'язатися з ними всіх, включаючи російських військових, у кого є будь-яка інформація, що стосується катастрофи: фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази.
Спільна Слідча Група (JIT), яка розслідує збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17 над Донбасом, звернулися по допомогу до російських військових з Курська, повідомила поліція Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.
Адже саме звідти, за даними JIT, в Донбас завезли зенітно-ракетний комплекс БУК, з якого і збили пасажирський літак 17 липня 2014 року.
"Якщо у Вас є будь-яка інформація (наприклад, фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази, що стосуються катастрофи з Боїнгом MH17), просимо Вас зв'язатися з Об'єднаною Слідчою Групою JIT", - зазначили в поліції.
"Можливо, для Вас цей факт - пляма на Вашому місті або Вашій армії. Ми це розуміємо. Але правда все-таки повинна бути розказана, навіть якщо ця правда незручна", - йдеться в повідомленні.
Також правоохоронці опублікували два відео, в яких батьки загиблого в катастрофі Віктора Орєшкіна і нідерландський військовий у відставці, який має радянське коріння, розповідають про важливість отримання відповідей на питання, що залишилися.
"Цим зверненням Спільна Слідча Група (JIT) сподівається отримати інформацію, якої бракує і представити повну картину події з тим, щоб родичі загиблих змогли, нарешті, знайти спокій, отримавши відповіді на питання, що залишилися", - додали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
фіни виходить шо найкращі солдіки в світі. гнали тварин красножопих при тому шо танків було 1 до 100 і по інших озброєннях також. круто мочили бидло красножопе
шо в кремле, ото ?
_ Боже... они ежанутые настолько, что кажутся инопланетянами просто. Живут на другой планете какой-то...
аж два разА. опять язык в свою ж@пу засунут...
просто то шо на Рашке нет расследования, = ***** отдал приказ.
ну или..... если скосить, то Шойгу. такое оборудование ясен пень шо если с части выезжает, то это стрельба на поражение так как либо захвачено, либо ком.части присядет не только на бутылку
и если инцидент не расследуют в Рашке то ясно с чей руки приказ был одобрен.
эээээ, а что вы именно не понял то?
и что? что блин?
просто сказать прямо тупо не могут.
то шо я сказал? ну так это логично же
У юриспруденції, у суді, усе повинно бути чітко, доказово.
"Россиян я знаю как справедливых и честных людей. Мы гордимся... нашим долгом защищать наши страны и наших граждан." - )) ну, можно сказать, что вы их совсем не знаете. Какую страну и каких граждан защищали на территории суверенной Украины те россияне, которым был нужен БУК на украинском Донбассе?
Мда... довольно странное обращение и наивное, мягко говоря.
Евроколхоз прогнулся перед Москвой.
---
Зеля, ты зря к деду мотался, лопух. Америки больше нет.
просто я когда был на заработках - даже и не думал шоб где-то сидеть в коментах, а просто вечером максимум смотрел фильм и укладывался спать шоб в 6ч. подниматься, хавать и ехать на работу.
ты понял, нет? дедок то.
просто ссут назвать Путина террористом, хотя знают что на его "совести" сотни тыс. убитых.
и реально им ссыкотно - ну назовут Путина террористом - и что? надо будет войну объявить против ядерной помойки или как вы бы се представил то?
Ливия это одно, а засРашка - другое.
ввести можно что угодно, но "случайно" у берегов Норвегии затонет ПЛ с ядерным реактором и Х.йло скажет:
и я же не шучу. эти твари и не на такое способны то
Он Зеля, засцяв, і у підсумку рішення Морського суду про РФ агресора нема, бо захоплені катери повернули.
По їх версії, хлопець (молодий чоловік) наче дійсно свідок і щось таке чув. Але нідерландські слідаки чомусь засумнівались.
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
Для этих зверей массовое убийство - предмет гордости.
Але ж це нічого не дасть! Цей народєц знову посадить на кремлівський трон чергового "собіратєля зємєль" і "подніматєля с калєн"!
Інші там не приживаються!
Понятно, что это небольшая психологическая манипуляция, чтобы у кого-нибудь сыграла совесть и он рассказал об этом деле.
Только вот проблема... у россиян давно нет совести.
Дальше смотреть не стал.
_Ино-пла-не-тя-нин! Абсолютно неадекватен! Не имеет ни малейшего представления чем на самом деле всегда была - и есть сейчас - людоедская расия!
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . ((((((
Скоро, голландцы, получат некоторые данные.
И фото, и объяснения.
Всему своё время.
Там ребятки бедненькие)))
Всегда могут подосрать и помочь.
Не ваше сраное дело им мешать))
Они хотя получить вещественные доказательства причастности высших чинов государства, кто давал команду на всё это, а там всё не так просто, т.к. ниточки идут лично к Пукину и его ближайщему окружению.