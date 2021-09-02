Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк. ВIДЕО

РФ заперечує проти продовження мандата Місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ РФ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення місії США в ОБСЄ в соцмережі Твітер.

"Нинішнє заперечення РФ проти продовження мандата Місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ видається лише останнім у довгій низці невиконаних обіцянок і останньою демонстрацією Росією того, що підтримка позитивних відносин зі своїми сусідами просто не є пріоритетом", - йдеться в повідомленні.

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Раніше журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.

Нагадаємо, наприкінці травня через позицію Росії постійна рада ОБСЄ лише на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на КПП "Гуково" і "Донецьк". Ці пункти пропуску розташовуються на кордоні Росії з окупованим Донбасом.

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