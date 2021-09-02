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кордон (3118) спостерігач (396) ОБСЄ (3408) Росія (47279) США (14499) Донбас (21733)

Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

РФ заперечує проти продовження мандата Місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ РФ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення місії США в ОБСЄ в соцмережі Твітер.

"Нинішнє заперечення РФ проти продовження мандата Місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ видається лише останнім у довгій низці невиконаних обіцянок і останньою демонстрацією Росією того, що підтримка позитивних відносин зі своїми сусідами просто не є пріоритетом", - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.

Нагадаємо, наприкінці травня через позицію Росії постійна рада ОБСЄ лише на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на КПП "Гуково" і "Донецьк". Ці пункти пропуску розташовуються на кордоні Росії з окупованим Донбасом.

Читайте: США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор

Автор: Наталя Джума
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Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк - Цензор.НЕТ 5356 Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк - Цензор.НЕТ 4690
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02.09.2021 16:56 Відповісти
ну фрау Штазі ? як там ваша формула ? кацапи ще не пустили газ , зате вже диктують свої умови ! цей газ ще вам боком вийде ,німчура !
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02.09.2021 17:02 Відповісти
А что нам давало присутствие оккупанта в качестве наблюдателя???
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02.09.2021 17:02 Відповісти
Оккупированные територрии и так под контролем РФ,эти наблюдатели наблюдали сами за собой? Толку от того что они там наблюдали.Украине от этого не холодно ,ни жарко.
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02.09.2021 17:11 Відповісти
Там нет толку вообще от этого ОБСЕ, значительная часть которых и сами из РФ.
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02.09.2021 17:13 Відповісти
Дело идет к большой войне.. При зевласти блицкриг неминуем.
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02.09.2021 17:20 Відповісти
Та там все равно при чьей власти. Им только бы Украину слопать. О том,что подавятся как-то не думают,вернее,думают, так потому и раззявили пасть всего-то лишь на 5-6 областей с населением в 20-26 млн.человек. Для достижения этой цели готовятся капитально: вон уже на Донбасс,кроме техники и биомусора даже гробы завезли и обелиски. Гробов могут везти сколько угодно,хоть всю сибирь на их сколачивание пускай вырубают. Пригодятся,я так думаю, а вот заместо 5-6 областей получат большую дулю.
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02.09.2021 18:11 Відповісти
А вот и распьятый мальчик .
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .



Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 3153 Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 7117Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 8706Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 5080
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02.09.2021 17:29 Відповісти
Горбатого могила виправить, а *****-Гаага.
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02.09.2021 18:19 Відповісти
У мокшей подгорают жопы от бессилия Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 9780 И они понимают ,что чем дальше будут атаковать Украину тем сильнее получат по рылу
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02.09.2021 17:31 Відповісти
С Мордором только визовый
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02.09.2021 17:38 Відповісти
Ні. Протитанкові рви з морозостійкими крокодилами!
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02.09.2021 18:47 Відповісти
ВІЙНА?
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02.09.2021 19:27 Відповісти
 
 