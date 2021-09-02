Білоруські прикордонники зі щитами намагаються виштовхати в Литву групу мігрантів. ВIДЕО

Білоруські прикордонники зі щитами спробували виштовхати на територію Литви групу мігрантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опублікували литовські прикордонники.

На записі видно, що озброєні люди зі щитами вийшли з невеликого мікроавтобуса "УАЗ" і попрямували до групи людей, що сидять біля білорусько-литовського кордону. Після цього вони вишикувалися в ряд, спорудивши таким чином стіну зі щитів, і почали підштовхувати людей у ​​напрямку до Литви. Мігранти перемістилися в нейтральну зону і зупинилися там.

За словами литовських прикордонників, 13 нелегалів, які заявили про свій намір повернутися спочатку в Білорусь, а потім додому, вже провели біля кордону кілька днів. Весь цей час литовці забезпечували їх продуктами і водою. Інцидент стався у Швенченському районі Литви.

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