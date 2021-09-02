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Білоруські прикордонники зі щитами намагаються виштовхати в Литву групу мігрантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Білоруські прикордонники зі щитами спробували виштовхати на територію Литви групу мігрантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опублікували литовські прикордонники.

На записі видно, що озброєні люди зі щитами вийшли з невеликого мікроавтобуса "УАЗ" і попрямували до групи людей, що сидять біля білорусько-литовського кордону. Після цього вони вишикувалися в ряд, спорудивши таким чином стіну зі щитів, і почали підштовхувати людей у ​​напрямку до Литви. Мігранти перемістилися в нейтральну зону і зупинилися там.

За словами литовських прикордонників, 13 нелегалів, які заявили про свій намір повернутися спочатку в Білорусь, а потім додому, вже провели біля кордону кілька днів. Весь цей час литовці забезпечували їх продуктами і водою. Інцидент стався у Швенченському районі Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міграційна криза: Литва планує завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня наступного року

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+115
И эти твари будут рассказывать нам о фашизме.
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02.09.2021 17:44
+65
Все это время, литовцы обеспечивали их продуктами и водой.

А нацисты дубинками выталкивают людей, ими же привезенными в Беларусь.
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02.09.2021 17:57
+38
фашизм многолик... кацапский фашизм фашизировал уже и белоруссию... вспоминайте слова Черчилля... насколько мерзко действует белорусско-фашистская диктатура даже представить себе было невозможно....
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02.09.2021 18:07
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Дебилизм в самом рассвете... "Усатый дихтатор" своим маразмом доведет страну до ручки..!! Они с волосиком на пару будут рулить до смертного одра, или пока у народа терпец не закончится, и вздернут их за ноги как Муссолини...
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03.09.2021 13:44 Відповісти
Та не, им без сцаря никак.
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03.09.2021 16:01 Відповісти
Закрывай Европа окна, двери , а то таракан усатый лезет во все щели.
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03.09.2021 14:41 Відповісти
потому что усатого Штопанного Гандона в месте с коленькой нужно определить в Гуантанаму...
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03.09.2021 16:03 Відповісти
А сябри тим часом мовчки копають собі картоху. Бо їхня хата з краю...
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03.09.2021 16:40 Відповісти
Стройте стену, отступив 10 метров от границы
любого кто к ней подойдет можно будет застрелить
А что бы не вякали про «обстрелы белорусской территории» пользуйтесь малоимпульсными патронами 12 калибра
так называемые «Родезийские патроны»
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13.11.2021 11:33 Відповісти
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