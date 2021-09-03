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Афганістан (450) Міноборони (5302) розвідка (3622) евакуація (1928)

Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Українські спецпризначенці пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту, щоб забрати людей з евакуаційного списку. Більше на таке не наважилися представники жодної країни.

Унікальні кадри операції з евакуації опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські спецпризначенці евакуювали з Афганістану понад 700 осіб - громадян України та інших держав, зокрема представників ООН, правозахисників, журналістів і тих, хто співпрацював з коаліційним контингентом.

"Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків "Талібану". Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію", - розповіли в ГУР МО.

Також читайте: США не змогли евакуювати з Афганістану перекладача, який 13 років тому врятував Байдена

Український літак став останнім, що вивозив з Афганістану цивільне населення. Далі евакуювали лише військовий контингент.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
Хлопці в мене мурашки по тілу. Горджусь вами Слава Україні.
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03.09.2021 00:03
+36
Героям слава !!
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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03.09.2021 00:08
+36
После ДАПа все остальное уже дело техники и навыка.

Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану - Цензор.НЕТ 7258
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03.09.2021 00:37
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и в догонку - не пояснишь ли мне, что означает "поддержка офиса"?????
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03.09.2021 11:20 Відповісти
А що вас так хвилює? Ви хоч маєте уявлення про виконання подібних завдань? На той час Україна вже вивела свій обмежений контингент з Афганістану. І всі дії проходили через вищі органи виконавчої влади України.Хтось мав відібрати виконавців і відрядити, хтось забезпечити логістику, а комусь дісталися організаційні питання на політичному рівні. Наразі, всі гілки спрацювали прекрасно, що й викликало палахкотіння над болотами.
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03.09.2021 11:59 Відповісти
Я не понял - солдаты в окопах сидят по своему усмотрению, без " вищі органи виконавчої влади"? Без поддержки офиса президента?
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03.09.2021 12:19 Відповісти
КРУТЫЕ!!
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03.09.2021 09:28 Відповісти
..козаки.. молодці.. тільки ганебно має бути 73%вим зебілам, що армію лЕвів очолює баран
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03.09.2021 09:35 Відповісти
А чому ж ти її не очолюєш, бо ти хто, .......?
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03.09.2021 13:44 Відповісти
что за бред?
где львы были во время войны с Петром "первым" и во времена УНР?
при чем тут эти проценты шо вы написал?
вот нельзя вас отправить куда то, ибо запрещено, но вы понял.
кстати - на выборы три крайних - не ходил так шо не нужно обзываться
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03.09.2021 15:35 Відповісти
Это была реально крутая спецоперация, достойная фильма. Украинцы - лучшие!
https://www.youtube.com/watch?v=e0A-Q4bgOGU&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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03.09.2021 09:38 Відповісти
Поширюю.
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04.09.2021 05:11 Відповісти
Круто!!!
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03.09.2021 09:42 Відповісти
героев надо знать - 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала - как то так
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03.09.2021 09:48 Відповісти
Я не знала, що його ім*я присвоїли підрозділу.
Правильно.
Як жаль, що не вберегли Максима.
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04.09.2021 04:51 Відповісти
Отакі греої і підтримуюить надію, що "ще не вмерла Україна, і слава, і воля!".
А не скавуління зелених про "пєрєміріє" і блювотні висери Арестовича (не знайшов інших слів).
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03.09.2021 09:52 Відповісти
Бгггг.. то есть на Рашу бузим что она оккупант а сами в угоду Америке сами очень даже залазим в чужие суверенные страны.
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03.09.2021 10:15 Відповісти
Наразі можемо пишатися справами українського спецназу в Афганістані, який долучився до благородної справи порятунку людей. Але не потрібно принижувати роль і інших учасників.
Ветерани американських військ стурбовані ситуацією тому, на волонтерських засадах та на меж американських законів організували самостійну евакуацію і проявляють не менший гроїзм. Серед них є й поранені. Одна частина, яка спеціалізується на зв'язку налагодила зв'язок з колишніми афганськими спецназівцями і проводить логістику між ними та ветеранами спецназу США, які знаходяться в полі і досі евакуюють тих, кому загрожує смерть. Бережи їх Бог.
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03.09.2021 10:27 Відповісти
нету его.
нет
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03.09.2021 15:36 Відповісти
Рашиська пропаганда знов обісралась по повній. Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану - Цензор.НЕТ 3963
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03.09.2021 10:32 Відповісти
Парад і пісенька про *****, вдала та чисельна Кримська платформа, евакуація афганців, візит до Вашингтону і це, протягом пари тижнів. Кремлядь рве пукани і казиться на болотах. Мацковське телезбочення дійшло до найвищої точки накалу, їх політики вже відкрито говорять про необхідність розколу всієї України і закликають кидати бомби.
А ви думаєте що, тут у нас вони не будуть проводити інформаційні спецоперації? Почитайте коменти і подивіться скільки лайна л'ється з перерахованих на початку приводів: і парад не такий, гроші викинули на вітер, і той не так стояв або не то говорив; кримська платформа не дасть результату і знову гроші на вітер; українці в Афгані бігали з кацапським прапором (наче таліби розбираються в прапорах); Вашингтон ващє гавно...
Купа московського лайна виливається тут для приниження значень та зневаження влади, армії, дипломатів. Головна ціль- розділити Україну на шматки.
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03.09.2021 10:46 Відповісти
Ну и зачем эти талибы в Украине?
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Просто на минуточно, ребята, а где вы были когда надобыло эвакуировать наших людей из захваченных городов? Откуда столько гордости от полтора десятка вывезенных, когда у нас свои люди сидят по подвалам? Где вы были когда надобыло освобождать захваченные СБУ в Донецке и Луганске? Или вы вчера родились? Так нет же, на вид люди достаточно взрослые.
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03.09.2021 11:11 Відповісти
Ты бы спросил ,была ли тогда армия? Ее порох с нуля построил в том числе и войска спец.операций!!! Так что макарон ,спроси у себя.
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03.09.2021 13:55 Відповісти
Не треба прибіднятися вивезено понад 700 осіб. З ОРДЛО також проводилися евакуації, як держорганів, так і цивілів.
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03.09.2021 14:37 Відповісти
Кто все ети люди которых вы вывезли?
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03.09.2021 11:38 Відповісти
Українські громадяни афганського походження і ті, хто завтра продовжиь працювати проти талібів в Канаді і США.
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03.09.2021 12:05 Відповісти
А Чауса, вот так вот обратно в Молдову, слабо?
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03.09.2021 12:28 Відповісти
Самое главное что написано ,при поддержке опы!
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03.09.2021 13:53 Відповісти
Неправда, там написано за підтримки МОУ, МЗС та ОП. Всі причетні до організації.
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03.09.2021 14:32 Відповісти
Всьо, Джон Кірбі заявив що, Пентагон не збирається підтримувати тих, хто бореться з Талібаном.
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03.09.2021 15:00 Відповісти
Те,що наші вояки герої,немає ніякого сумніву,тільки от до чого тут взагалі офіс прєпіздента?
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03.09.2021 18:10 Відповісти
хорошо.
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04.09.2021 02:16 Відповісти
Захоплення і повага !
Наші воїни - мужні та відчайдухи. І професіонали.
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04.09.2021 04:58 Відповісти
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