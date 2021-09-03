Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану. ВIДЕО
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Українські спецпризначенці пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту, щоб забрати людей з евакуаційного списку. Більше на таке не наважилися представники жодної країни.
Унікальні кадри операції з евакуації опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українські спецпризначенці евакуювали з Афганістану понад 700 осіб - громадян України та інших держав, зокрема представників ООН, правозахисників, журналістів і тих, хто співпрацював з коаліційним контингентом.
"Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків "Талібану". Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію", - розповіли в ГУР МО.
Український літак став останнім, що вивозив з Афганістану цивільне населення. Далі евакуювали лише військовий контингент.
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где львы были во время войны с Петром "первым" и во времена УНР?
при чем тут эти проценты шо вы написал?
вот нельзя вас отправить куда то, ибо запрещено, но вы понял.
кстати - на выборы три крайних - не ходил так шо не нужно обзываться
https://www.youtube.com/watch?v=e0A-Q4bgOGU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Правильно.
Як жаль, що не вберегли Максима.
А не скавуління зелених про "пєрєміріє" і блювотні висери Арестовича (не знайшов інших слів).
Ветерани американських військ стурбовані ситуацією тому, на волонтерських засадах та на меж американських законів організували самостійну евакуацію і проявляють не менший гроїзм. Серед них є й поранені. Одна частина, яка спеціалізується на зв'язку налагодила зв'язок з колишніми афганськими спецназівцями і проводить логістику між ними та ветеранами спецназу США, які знаходяться в полі і досі евакуюють тих, кому загрожує смерть. Бережи їх Бог.
нет
А ви думаєте що, тут у нас вони не будуть проводити інформаційні спецоперації? Почитайте коменти і подивіться скільки лайна л'ється з перерахованих на початку приводів: і парад не такий, гроші викинули на вітер, і той не так стояв або не то говорив; кримська платформа не дасть результату і знову гроші на вітер; українці в Афгані бігали з кацапським прапором (наче таліби розбираються в прапорах); Вашингтон ващє гавно...
Купа московського лайна виливається тут для приниження значень та зневаження влади, армії, дипломатів. Головна ціль- розділити Україну на шматки.
Наші воїни - мужні та відчайдухи. І професіонали.