Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану. ВIДЕО

Українські спецпризначенці пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту, щоб забрати людей з евакуаційного списку. Більше на таке не наважилися представники жодної країни.

Унікальні кадри операції з евакуації опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські спецпризначенці евакуювали з Афганістану понад 700 осіб - громадян України та інших держав, зокрема представників ООН, правозахисників, журналістів і тих, хто співпрацював з коаліційним контингентом.

"Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків "Талібану". Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію", - розповіли в ГУР МО.

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Український літак став останнім, що вивозив з Афганістану цивільне населення. Далі евакуювали лише військовий контингент.