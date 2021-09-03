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референдум (591) Стефанчук Руслан (654)

"Референдум - це не на щодень", - Стефанчук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що референдум не можна використовувати у звичайних питаннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Референдум – це не на щодень, це велика клопітка праця, велика бюджетована операція в державі. Мені здається, що референдум треба застосовувати в трьох основних питаннях", — зазначив він.

Стефанчук перелічив, які це можуть бути випадки.

"Перше — коли треба спрямувати в правильний напрямок державу, це можуть бути питання НАТО, ЄС. Друге — це референдум, який може дати підстави для політичних лідерів вчинити якісь державні кроки. Таким був перший референдум, коли ми всією державою сказали, що Україна буде незалежною, і це дало підстави Кравчуку поїхати в Біловезьку Пущу і поставити свій підпис, тому що він казав: за мною воля українського народу. І третє — це референдум стоп-кран. У разі, якби, не дай Боже, щось сталося в керівництві країни, народ має мати можливість зупинити цей напрямок подій", — пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Это отвратительное существо уже себя в роли Спикера примеряет.....
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03.09.2021 10:52
+5
А нужен ли референдум по вопросу : "согласны ли налогоплатильщики оплачивать квартиру, которую Стефанчук снимает у собственной тёщи"?... Сейчас нечем заняться, кроме референдумов, ало?
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03.09.2021 10:53
+4
"Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8285
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03.09.2021 11:00
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Ага. "Это на Новый год". (с)
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03.09.2021 10:49 Відповісти
"Ах я играю на гармошке
У прохожих на виду,
К сожаленью, референдум
Только раз в году."
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Взули зєбіли мудру Юлю з земельним референдумом як молоду. Хоча б повагу до її інвалідної коляски проявили.
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03.09.2021 11:26 Відповісти
Угу, но иниции ровать его может как раз только кто-то из верхушки, да?
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Это отвратительное существо уже себя в роли Спикера примеряет.....
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Выбирай - или жаба или свинья. "Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 507
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03.09.2021 10:54 Відповісти
Этот точно Хряк.....
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03.09.2021 10:54 Відповісти
Нечастий випадок в вищих ешелонах влади, коли зовнішній вигляд політикана відповідає його внутрішній суті.

"Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4110
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03.09.2021 11:09 Відповісти
А нужен ли референдум по вопросу : "согласны ли налогоплатильщики оплачивать квартиру, которую Стефанчук снимает у собственной тёщи"?... Сейчас нечем заняться, кроме референдумов, ало?
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03.09.2021 10:53 Відповісти
А я не согласен платить налог на "бесплатную" медицину!
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03.09.2021 10:55 Відповісти
Коли бачу цю пику, згадується фото. "Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4622
"Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 657
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03.09.2021 10:58 Відповісти
подбирали по принцепу от какой хари больше тошнит.
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03.09.2021 11:07 Відповісти
Не твое свинячье дело затыкать рот нариду, твое дело делать выводы. Где вечевой колокол когда проблемы решались быстро и не надо ждать пять лет. Развели тут демократию мля.. Забыли старых богов. Мародерство страны и будущего назвали демократией. Выполняем ст,142,143 конституции остальное приложиться. Шанс есть ума нет
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03.09.2021 10:58 Відповісти
Ага! Рехверендум може бути лише ініційований зеленню і з питань, які вигідні виключно їм. 😁 Тільки де тут інтерес наріду?
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03.09.2021 10:59 Відповісти
"Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8285
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03.09.2021 11:00 Відповісти
продажа земли - обычный вопрос, че там обсуждать...
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03.09.2021 11:03 Відповісти
Для ПДРС*ов конечно! "Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6442
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03.09.2021 11:05 Відповісти
"Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 606
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03.09.2021 11:03 Відповісти
о, всплыло. я уже и забыл про него
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03.09.2021 11:04 Відповісти
землю украл, теперь ему референдумы не нужны
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03.09.2021 11:04 Відповісти
Это оместных комментаторах на петиной зарплате:
Это было гнездо,жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью,специально,заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того,чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио,телевидения и излучения башен
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03.09.2021 11:18 Відповісти
ви марите?
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03.09.2021 11:22 Відповісти
Дмитрук, ты методички скабеевой усвоил? Напиши - "зебанат", "зебил", "зелупа"
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03.09.2021 11:23 Відповісти
ну, по-перше, я подібні визначення не вживаю.
по-друге, ви, судячи з усього, перебуваєте у вразливому емоційному стані, опануйте себе й приходьте ще раз.
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03.09.2021 11:27 Відповісти
То ви интеллигентный запетраст?
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03.09.2021 11:28 Відповісти
відверто кажучи, я різний.
але зараз настрій такий.
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03.09.2021 11:30 Відповісти
От количества какао в организме зависит?
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03.09.2021 11:31 Відповісти
не знаю від чого, але сьогодні так.какао, до речі, я не вживаю. каву.
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03.09.2021 11:34 Відповісти
щодо скабєєвої, для чого ви до свого прізвища приліпили оце "офф" яке використовували за часів російської імперії щодо російських прізвищ?
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03.09.2021 11:33 Відповісти
Этому аккаунту в ФБ 12 лет. И совсем не для цензора, а для пиара нескольких моих веб проектов, а не для эстетического наслаждения ваших зрительных нервов. Есть еще вопросы?
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03.09.2021 11:41 Відповісти
ні.
але сумно, що для своїх проєктів ви наслідуєте чи обираєте як приклад традицію часів російської імперії, імперії, яка гнітила та знущалася над країною де ви живете.
таке.
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03.09.2021 11:51 Відповісти
Не сумуйте, купить рошенку, вона розвiє ваш сум.
Можливо французам треба отказатися вiд назви "бiстро"?
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03.09.2021 11:55 Відповісти
мені не зрозуміти вашої логіки щодо причин з яких французи мають відмовитись від вживання їхнього ж слова.
крім того, аби перед ними постало таке питання це мали б вирішувати виключно вони й не думаю, що мені б це було настільки цікавим аби мати думку з цього приводу.
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03.09.2021 12:13 Відповісти
"І третє - це референдум стоп-кран. У разі, якби, не дай Боже, щось сталося в керівництві країни, народ має мати можливість зупинити цей напрямок подій" Джерело: https://censor.net/ua/v3286123
маю надію, що українське суспільство ще пам'ятає про справжній дієвий "стоп-кран", а "стоп-кран" у вигляді референдума, це мрії (сподіваюся нездійсненні) зеленської кодли.
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03.09.2021 11:21 Відповісти
шо це за боров?
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03.09.2021 11:41 Відповісти
 
 