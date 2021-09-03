"Референдум - це не на щодень", - Стефанчук. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що референдум не можна використовувати у звичайних питаннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Референдум – це не на щодень, це велика клопітка праця, велика бюджетована операція в державі. Мені здається, що референдум треба застосовувати в трьох основних питаннях", — зазначив він.
Стефанчук перелічив, які це можуть бути випадки.
"Перше — коли треба спрямувати в правильний напрямок державу, це можуть бути питання НАТО, ЄС. Друге — це референдум, який може дати підстави для політичних лідерів вчинити якісь державні кроки. Таким був перший референдум, коли ми всією державою сказали, що Україна буде незалежною, і це дало підстави Кравчуку поїхати в Біловезьку Пущу і поставити свій підпис, тому що він казав: за мною воля українського народу. І третє — це референдум стоп-кран. У разі, якби, не дай Боже, щось сталося в керівництві країни, народ має мати можливість зупинити цей напрямок подій", — пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
У прохожих на виду,
К сожаленью, референдум
Только раз в году."
Это было гнездо,жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью,специально,заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того,чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио,телевидения и излучения башен
по-друге, ви, судячи з усього, перебуваєте у вразливому емоційному стані, опануйте себе й приходьте ще раз.
але зараз настрій такий.
але сумно, що для своїх проєктів ви наслідуєте чи обираєте як приклад традицію часів російської імперії, імперії, яка гнітила та знущалася над країною де ви живете.
таке.
Можливо французам треба отказатися вiд назви "бiстро"?
крім того, аби перед ними постало таке питання це мали б вирішувати виключно вони й не думаю, що мені б це було настільки цікавим аби мати думку з цього приводу.
маю надію, що українське суспільство ще пам'ятає про справжній дієвий "стоп-кран", а "стоп-кран" у вигляді референдума, це мрії (сподіваюся нездійсненні) зеленської кодли.