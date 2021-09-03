Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо. ВIДЕО
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Сьогодні, 3 вересня, український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади в Токіо в комплексному плаванні на 200 м.
Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і п'яте золото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.
Він показав результат 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.
На Паралімпіаді в Ріо 2016 Крипак теж виборов 5 золотих нагород.
Ця медаль стала 90-ю для України на Паралімпіаді-2020.
Топ коментарі
+13 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар03.09.2021 11:27
+6 Patrick Bond ab3dd2dd
показати весь коментар03.09.2021 11:52
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Фамилия "крипак" в данном случае от слова "КРЕПКИЙ"!
не, ну вот бы подборку посмотреть - во Франции сгорел собор, в Японии - храм, в Канаде - землетрясение, в Омане - все знают, и таких случаев же с 20 или больше.
статистика бы сказала шо скорее выиграешь в Мега миллионс, чем то шо Зеля накликала визитами с нанесениями ущерба(особенно ж*дко обосрался Макрон)
І це означає, між іншим, що Максим тепер заробив 5 х 125 тис. = 625 тис. доларів призових!
Успіхів тобі, козаче!
Сподіваюсь, що все ж таки з півмільйона $ у Максима залишаться.
Шукала трошки про нього. Дивно, але прізвище пишуть і Крипак, і Кріпак. З іншого боку, латинкою подають Krypak, то виглядає, що все-таки КрИпак.
КРИПАК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ПРИСВОЄНО У 2016 РОЦІ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПІДНЕСЕННЯ ЇЇ АВТОРИТЕТУ ЯК НА ДЕРЖАВНОМУ, ТАК І МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ ТА НА ЗНАК ВЕЛИКОЇ ПОВАГИ.
Плавець, майстер спорту України, п'ятиразовий чемпіон і триразовий срібний призер літніх Паралімпійських ігор 2016 року.
Народився 23 травня 1995 р. у Харкові.
Максим - інвалід дитинства. Він народився з проблемною правою ногою - вона у нього значно коротша, ніж ліва (діагноз: ураження опорно-рухового апарату).
В басейн він прийшов у 9 років за порадою лікарів-ортопедів, адже проблеми з ногою почали давати ускладнення на спину. Втім, батьки наполягли, щоб їх син плавав у секції для здорових дітей, на рівні з усіма. Через рік почав займатися професійно.
М.Крипак плаває трьома стилями - на спині, вільним і батерфляєм. (брасом не може через фізичні обмеження). Йому вдавалося одночасно покращувати результати в трьох видах (тому й немає так званої «коронки»).
Після 6-го класу Максим перейшов зі звичайної школи в спортінтернат Харківського училища фізичної культури № 1.