УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5068 відвідувачів онлайн
Новини Відео Спорт
5 027 25
Паралімпіада (159) плавання (80)

Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Сьогодні, 3 вересня, український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади в Токіо в комплексному плаванні на 200 м.

Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і п'яте золото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Він показав результат 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.

На Паралімпіаді в Ріо 2016 Крипак теж виборов 5 золотих нагород.

Ця медаль стала 90-ю для України на Паралімпіаді-2020.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Молодец!
Фамилия "крипак" в данном случае от слова "КРЕПКИЙ"!
показати весь коментар
03.09.2021 11:27
+6
Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль - $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая).
показати весь коментар
03.09.2021 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодец!
Фамилия "крипак" в данном случае от слова "КРЕПКИЙ"!
показати весь коментар
03.09.2021 11:27 Відповісти
Чё? Кріпак - це силянин який має земельну ділянку у власності
показати весь коментар
03.09.2021 11:34 Відповісти
Сразу видно что ты кацапчя Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 2703
показати весь коментар
03.09.2021 11:52 Відповісти
Кріпаки - це люди, що не мають своєї хати, нічого свого.
показати весь коментар
03.09.2021 12:23 Відповісти
таки так
показати весь коментар
03.09.2021 12:29 Відповісти
То куркуль
показати весь коментар
03.09.2021 13:09 Відповісти
Ему треба Циганчук,або Сорокин.Бо дуже любить золоте та блестящее Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 8947
показати весь коментар
03.09.2021 14:06 Відповісти
Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 9698
показати весь коментар
04.09.2021 04:03 Відповісти
Вот круто, правда шоб Зеля не сглазил, а то Байден уже удостоверился шо после нанесения визита - будет очень много работы для мчс-сников.
не, ну вот бы подборку посмотреть - во Франции сгорел собор, в Японии - храм, в Канаде - землетрясение, в Омане - все знают, и таких случаев же с 20 или больше.
статистика бы сказала шо скорее выиграешь в Мега миллионс, чем то шо Зеля накликала визитами с нанесениями ущерба(особенно ж*дко обосрался Макрон)
показати весь коментар
03.09.2021 11:31 Відповісти
Офигеть! Парень, просто красава! Знай наших!
показати весь коментар
03.09.2021 11:40 Відповісти
такого не помню. это очень и очень. молодец
показати весь коментар
03.09.2021 11:42 Відповісти
круть!
показати весь коментар
03.09.2021 11:45 Відповісти
Супер! Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 9535 Просто таки розірвав паралімпіаду.
показати весь коментар
03.09.2021 11:48 Відповісти
Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль - $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая).
показати весь коментар
03.09.2021 11:52 Відповісти
За "золото" - 125 тис. (інформація Мінмолодьспорту).
показати весь коментар
03.09.2021 16:24 Відповісти
Так держать!!! Молодец!!!
Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 6218
показати весь коментар
03.09.2021 13:09 Відповісти
Один паралиемпиец завоевал в 2,5 раза больше золотых медалей, чем вся олимпийская сборная
показати весь коментар
03.09.2021 14:57 Відповісти
Неймовірно! Вітаю!
І це означає, між іншим, що Максим тепер заробив 5 х 125 тис. = 625 тис. доларів призових!
Успіхів тобі, козаче!
показати весь коментар
03.09.2021 16:18 Відповісти
агаа...минус налоги минус сборы ... и того 20 баксов на счету Привет Банка
показати весь коментар
03.09.2021 22:41 Відповісти
Або навіть $20 тис. боргу. Жартую.
Сподіваюсь, що все ж таки з півмільйона $ у Максима залишаться.
показати весь коментар
03.09.2021 23:29 Відповісти
РЕСПЕКТ !!! ПАТРІОТ !! МОЛОДЕЦЬ !! ТРУДІВНИК !!! ЛЮДИНА СИЛЬНОГО ДУХУ !! СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ !!!
показати весь коментар
03.09.2021 19:26 Відповісти
Молодець !
Шукала трошки про нього. Дивно, але прізвище пишуть і Крипак, і Кріпак. З іншого боку, латинкою подають Krypak, то виглядає, що все-таки КрИпак.

КРИПАК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ПРИСВОЄНО У 2016 РОЦІ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПІДНЕСЕННЯ ЇЇ АВТОРИТЕТУ ЯК НА ДЕРЖАВНОМУ, ТАК І МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ ТА НА ЗНАК ВЕЛИКОЇ ПОВАГИ.
Плавець, майстер спорту України, п'ятиразовий чемпіон і триразовий срібний призер літніх Паралімпійських ігор 2016 року.
Народився 23 травня 1995 р. у Харкові.
Максим - інвалід дитинства. Він народився з проблемною правою ногою - вона у нього значно коротша, ніж ліва (діагноз: ураження опорно-рухового апарату).
В басейн він прийшов у 9 років за порадою лікарів-ортопедів, адже проблеми з ногою почали давати ускладнення на спину. Втім, батьки наполягли, щоб їх син плавав у секції для здорових дітей, на рівні з усіма. Через рік почав займатися професійно.
М.Крипак плаває трьома стилями - на спині, вільним і батерфляєм. (брасом не може через фізичні обмеження). Йому вдавалося одночасно покращувати результати в трьох видах (тому й немає так званої «коронки»).
Після 6-го класу Максим перейшов зі звичайної школи в спортінтернат Харківського училища фізичної культури № 1.
показати весь коментар
04.09.2021 04:09 Відповісти
 
 