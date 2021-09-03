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"Мир, дружба, труба": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять візит Зеленського до США, зустріч із Байденом і питання "Північного потоку-2"

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю, 3 вересня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять візит президента України Володимира Зеленського до США, зустріч глави держави з американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікування від зустрічі президента Зеленського і Байдена. Чи продовжить Україна рух у НАТО.

Гарантії США щодо "Північного потоку-2", чи не "вилетить Україна в трубу".

Це і багато іншого в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять гості:

Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);

Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006–2007; 2010–2012);

Ігор Смешко - голова партії "Сила і Честь", голова Служби безпеки України (2003–2005);

Євгеній Мураєв – лідер партії "Наші"

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
шустрый-гордон-ткаченко-пиховшек - одна братия
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03.09.2021 11:31
+6
Зламали систему - тепер ремонтують

Так вот, про визит Зеленского. Он не был провальным. Он не был успешным. Для нашей страны уже то хорошо, что он сам по себе - был.

Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Тоже хорошо, когда взрослые вернутся к власти - часть работы уже будет сделана.

P.S. Так мило в "темниках" Слуг Народа описывалось, что задача была "восстановление доверия между США и Украиной", правда без упоминания причин потери этого доверия.
Юрий Бирюков

"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 1776
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03.09.2021 11:38
+6
Це такий жіночий гігієнічний засіб, які ********* у критичні дні Медведчука.
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03.09.2021 11:43
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шустрый-гордон-ткаченко-пиховшек - одна братия
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03.09.2021 11:31 Відповісти
Хто такий Піхвошек? "Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 1896
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03.09.2021 11:36 Відповісти
мелкий. но жирный ткаченко, но работает не на коломойского, а на хйло.
стукач гебешный
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03.09.2021 11:41 Відповісти
Це такий жіночий гігієнічний засіб, які ********* у критичні дні Медведчука.
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03.09.2021 11:43 Відповісти
Если провести референдум и спросит мудрый нарит, то они однозначно проголосуют утвердительно за дружбу с раисой "Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 5350
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03.09.2021 11:31 Відповісти
50 на 50.. https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-40-ukraincev-horosho-otnosyatsya-k-rossii-opros но если изменить информационную политику на ТВ или просто сделать ее нейтральной то проголосуют.
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03.09.2021 11:33 Відповісти
С чего Вы это взяли? Если подобных наберется то не более 20% думаю.
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03.09.2021 11:35 Відповісти
Увы, но их больше 20 %: ватников и малороссов еще очень много
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03.09.2021 11:39 Відповісти
Пустобрехство....заробитчанин с жалованьем 150 тысяч американских денег...мерзкий ж_д.
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03.09.2021 11:31 Відповісти
Ну обсудите -Байден читал с листочка,на зебобу вообще не глядел и вишенкой на торте передал привет ПАП...зекретин корчил рожи всю встречу -даже язык успел вытащить,как обычно
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03.09.2021 11:34 Відповісти
Зламали систему - тепер ремонтують

Так вот, про визит Зеленского. Он не был провальным. Он не был успешным. Для нашей страны уже то хорошо, что он сам по себе - был.

Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Тоже хорошо, когда взрослые вернутся к власти - часть работы уже будет сделана.

P.S. Так мило в "темниках" Слуг Народа описывалось, что задача была "восстановление доверия между США и Украиной", правда без упоминания причин потери этого доверия.
Юрий Бирюков

"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 1776
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03.09.2021 11:38 Відповісти
Мир, дружба, труба

Це кагбе натяк на щось?
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03.09.2021 11:40 Відповісти
Заробитчанское мудило опять тянет сепарню,чтобы организовать срач и поднять рейтинг своих помойных шоу.
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03.09.2021 11:56 Відповісти
Ой набрид вже цей незаміний Шустрик, громадянин іншоі краіни 15 років не вилазить з украінського телеефіру ,так полюбив тут гроші заробляти.
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03.09.2021 11:58 Відповісти
Відправити б його на історічну батьківщину.
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03.09.2021 12:31 Відповісти
Кто этого Шустера смотрит?
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03.09.2021 12:56 Відповісти
 
 