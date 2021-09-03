"Мир, дружба, труба": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять візит Зеленського до США, зустріч із Байденом і питання "Північного потоку-2"

У п'ятницю, 3 вересня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять візит президента України Володимира Зеленського до США, зустріч глави держави з американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікування від зустрічі президента Зеленського і Байдена. Чи продовжить Україна рух у НАТО.

Гарантії США щодо "Північного потоку-2", чи не "вилетить Україна в трубу".

Це і багато іншого в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять гості:

Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);

Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006–2007; 2010–2012);

Ігор Смешко - голова партії "Сила і Честь", голова Служби безпеки України (2003–2005);

Євгеній Мураєв – лідер партії "Наші"

Також читайте: Діджиталізація триває дуже вдало, потужно і швидко. Результат реформи - перемога над будь-якою корупцією в державі, - Зеленський