"Мир, дружба, труба": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять візит Зеленського до США, зустріч із Байденом і питання "Північного потоку-2"
Відео Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю, 3 вересня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять візит президента України Володимира Зеленського до США, зустріч глави держави з американським колегою Джо Байденом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Очікування від зустрічі президента Зеленського і Байдена. Чи продовжить Україна рух у НАТО.
Гарантії США щодо "Північного потоку-2", чи не "вилетить Україна в трубу".
Це і багато іншого в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять гості:
Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);
Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006–2007; 2010–2012);
Ігор Смешко - голова партії "Сила і Честь", голова Служби безпеки України (2003–2005);
Євгеній Мураєв – лідер партії "Наші"
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стукач гебешный
Так вот, про визит Зеленского. Он не был провальным. Он не был успешным. Для нашей страны уже то хорошо, что он сам по себе - был.
Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Тоже хорошо, когда взрослые вернутся к власти - часть работы уже будет сделана.
P.S. Так мило в "темниках" Слуг Народа описывалось, что задача была "восстановление доверия между США и Украиной", правда без упоминания причин потери этого доверия.
Юрий Бирюков
Це кагбе натяк на щось?