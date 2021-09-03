Для початку роботи Apple Store в Україні необхідно кілька років, - Федоров. ВIДЕО
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Для повноцінного початку роботи Apple Store в Україні необхідно кілька років.
Про це глава Мінцифри Михайло Федоров заявив у коментарі "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо, щоб цей офіс (Apple. - Ред.) якнайшвидше розвивався. Щоб в Україні з'явився Apple Store. Ми дуже хочемо цього. Я думаю, що для цього потрібно принаймні там кілька років, щоб повноцінно міг запрацювати Apple Store (в Україні. - Ред.). Але потрібно з чогось починати", - зазначив Федоров.
За словами міністра, у нього великі сподівання на зустріч з інвесторами, де будуть представники великих інвестфондів. На зустрічі Україна презентуватиме всі досягнення, які є сьогодні, - стартапи, продукти "Дії", цифрову державу і фонд фондів.
"Фонд фондів - це такий загальний фонд українського уряду і компаній для того, щоб інвестувати в українські стартапи", - додав Федоров.
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