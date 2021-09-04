"Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно. ВIДЕО

Екссекретар РНБО і голова адміністрації Януковича Андрій Клюєв за рішенням Шевченківського суду 20 серпня поточного року повернув раніше арештоване майно. "Адвокатська дорадчих група" і журналіст Стас Козлюк розбиралися в тому, як йому це вдалося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Адвокатська дорадча група".

Подивіться новий відеоблог Stas Kozljuk про ДелахМайдана "Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз". Там про те, як Андрій Клюєв повернув собі арештоване майно. Яка його роль у розгодні і побитті протестувальників на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада 2013-го.

Нагадаємо, що Шевченківський суд 20 серпня 2021 року скасував арешт майна Андрія Клюєва, оскільки воно начабто належить не підозрюваному, а його матері.

Раніше 4 серпня 2021 року суддя Шевченківського суду Оксана Голуб відмовила у задоволенні клопотання про зняття арешту з майна Андрія Клюєва.

Андрій Клюєв на момент розгону Майдану був секретарем РНБО. А з 24 січня по 25 лютого 2014 - ще й головою Адміністрації президента. За версією слідства, саме Клюєву й ексміністру МВС Захарченку Янукович доручив виконати рішення про силовий розгін Майдану".

21 січня 2021 року Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення SHMORGUNOV AND OTHERS v. UKRAINE, яке стосується, зокрема, подій 30 листопада 2013. У ньому Клюєв фігурує як один з високопосадовців, щодо якого ведеться розслідування. У рішенні зазначено, що розслідуються справи стосовно колишніх вищих посадовців, "які підозрюються в підготовці та реалізації навмисної стратегії, спрямованої на припинення та подальше запобігання протестам на Майдані з застосуванням непропорційної сили проти протестуючих, а також у застосуванні до них довільних арештів і жорстокого поводження".

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Нагадаємо, 26 лютого 2014 року в відношенні Андрія Клюєва й інших інших чиновників режиму Януковича було відкрито кримінальне провадження за фактом організації умисних вбивств під час протестів в листопаді 2013 року - лютому 2014 року. 4 березня 2014 Клюєв був оголошений в розшук.