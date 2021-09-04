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арешт (1626) майно (200) Клюєв Андрій (101) суд (8030) Янукович (10406) арешт майна (226) Євромайдан (917)

"Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Екссекретар РНБО і голова адміністрації Януковича Андрій Клюєв за рішенням Шевченківського суду 20 серпня поточного року повернув раніше арештоване майно. "Адвокатська дорадчих група" і журналіст Стас Козлюк розбиралися в тому, як йому це вдалося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Адвокатська дорадча група".

Подивіться новий відеоблог Stas Kozljuk про ДелахМайдана "Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз". Там про те, як Андрій Клюєв повернув собі арештоване майно. Яка його роль у розгодні і побитті протестувальників на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада 2013-го.

Нагадаємо, що Шевченківський суд 20 серпня 2021 року скасував арешт майна Андрія Клюєва, оскільки воно начабто належить не підозрюваному, а його матері.

Раніше 4 серпня 2021 року суддя Шевченківського суду Оксана Голуб відмовила у задоволенні клопотання про зняття арешту з майна Андрія Клюєва.

Андрій Клюєв на момент розгону Майдану був секретарем РНБО. А з 24 січня по 25 лютого 2014 - ще й головою Адміністрації президента. За версією слідства, саме Клюєву й ексміністру МВС Захарченку Янукович доручив виконати рішення про силовий розгін Майдану".

 21 січня 2021 року Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення SHMORGUNOV AND OTHERS v. UKRAINE, яке стосується, зокрема, подій 30 листопада 2013. У ньому Клюєв фігурує як один з високопосадовців, щодо якого ведеться розслідування. У рішенні зазначено, що розслідуються справи стосовно колишніх вищих посадовців, "які підозрюються в підготовці та реалізації навмисної стратегії, спрямованої на припинення та подальше запобігання протестам на Майдані з застосуванням непропорційної сили проти протестуючих, а також у застосуванні до них довільних арештів і жорстокого поводження".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року в відношенні Андрія Клюєва й інших інших чиновників режиму Януковича було відкрито кримінальне провадження за фактом організації умисних вбивств під час протестів в листопаді 2013 року - лютому 2014 року. 4 березня 2014 Клюєв був оголошений в розшук.
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Топ коментарі
+8
Это не клюев себе вернул арестованное имущество, это дегенераты 73%, ему вернули.
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04.09.2021 12:28
+8
"Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно - Цензор.НЕТ 4314
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04.09.2021 13:46
+6
Самый гуманный суд в мире.
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04.09.2021 11:51
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зелепук або ідіот кончаний або просто ідіот. ще рік-два і відбілитися зможуть і ті хто віддавав наказ розстрілювати українців на Майдані і ті хто розстрілював українців виконуючи злочинні накази. а ідіот він тому, що не усвідомлює що йому це обовязково "аукнеться" і не лише "зеленкою" по писку.
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04.09.2021 11:39 Відповісти
зе-упыри делают все, чтобы следующий майдан не повторил успех предыдущего.
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04.09.2021 12:30 Відповісти
Бідна, знесилена, але така рідна.
https://www.youtube.com/watch?v=1GGGfzP0U4I
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04.09.2021 12:41 Відповісти
Рідна, так....
Але така знесилена(((
Чимало з тих, хто гукав " аби не ..." закрили пильки.Краще б їх не будо в 2019-му(((
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06.09.2021 00:39 Відповісти
Ну, разгон Майдана устроили Клюев, беня, сцакашвили и агент ФСБ Шнур, в миру Дмитрий Корчинский, которому даже привезли на Банковую бульдозер.
Все чувствуют себя замечательно, почему должен отдуваться один Клюев?
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04.09.2021 11:46 Відповісти
Самый гуманный суд в мире.
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04.09.2021 11:51 Відповісти
Тут дело не в удаче, а в 73% совкового быдла, а Зе остается только выполнять волю этого быдла, ему даже не нужны мозги и совесть, он ни при чем.
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04.09.2021 11:59 Відповісти
Это не клюев себе вернул арестованное имущество, это дегенераты 73%, ему вернули.
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04.09.2021 12:28 Відповісти
Если не добить раненого врага, то он выздоровеет, соберется с силами, и если у него будет хоть какая-то возможность тебя убить, он это с радостью сделает.
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04.09.2021 13:45 Відповісти
"Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно - Цензор.НЕТ 4314
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04.09.2021 13:46 Відповісти
Сперва рыги сунули всем за щеку,. А когда пришел Порох, его конфетки не понравились. Сосите теперь зеленых слизней. "Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно - Цензор.НЕТ 2891
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04.09.2021 17:11 Відповісти
Здобув Гідність і Хорошеє настроєніє "Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно - Цензор.НЕТ 4325
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04.09.2021 20:19 Відповісти
"отец" "зелёного" тарифа
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05.09.2021 01:21 Відповісти
я сильно извиняюсь но в следущий раз майдан либо сразу расстреляет пару сотен ублюдков
либо снова будет расстрелян.......
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05.09.2021 07:30 Відповісти
зелупаглазая нарочно назначает идиотов и негодяев , чтобы самому выглядеть " прилично " ? чего стоит фото секретаря никифорова в Вашингтоне на фоне Белого дома и стелы погибшим героям !!!! за такое селфи нужно убивать на месте , как врага Украины !!!!
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05.09.2021 10:41 Відповісти
 
 