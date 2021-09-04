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40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

В окупованому Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії у Криму російські силовики затримали близько 40 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"Серед них як чоловіки, так і жінки. Також було затримано цивільних журналістів "Кримської солідарності" і кореспондентів видання Грани.ру Айдера Кадирова і Нурі Абдурашитова", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, затримані - кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п'яти співвітчизників, затриманих російськими силовиками на півострові 3 і 4 вересня.

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Читайте також: Українські правозахисні організації вимагають звільнити затриманих російськими силовиками кримських татар, - спільна заява
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Топ коментарі
+9
40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 471
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04.09.2021 18:17
+4
поддерживали ВСУ в Крыму и проводили митинги "стенка на стенку" с кацапами 26 марта

еще вопросы есть ?
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04.09.2021 18:31
+3
Я про фамилию.
Фамилия у Наримана - ДЖЕЛЯЛОВ, а не Джелял.
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04.09.2021 18:28
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40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4652
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04.09.2021 18:13 Відповісти
российские силовики = ГЕСТАПО ! 40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2142
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04.09.2021 18:22 Відповісти
Я про фамилию.
Фамилия у Наримана - ДЖЕЛЯЛОВ, а не Джелял.
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04.09.2021 18:28 Відповісти
у вас по кацапски Джелял-ов, а

українською мовою також розповсюджена версія прізвища - Джеля́л
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04.09.2021 18:40 Відповісти
Дурень, тебе сам ЧУБАРов написал, какая у него фамилия. 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2392 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9650
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04.09.2021 18:43 Відповісти
Рукожопы... Фамилию человека не могут запомнить...
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04.09.2021 18:24 Відповісти
у вас по кацапски Джелял-ов, а

українською мовою також розповсюджена версія прізвища - Джеля́л
очевидно, так и буде крымсько-татарською
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04.09.2021 18:42 Відповісти
У меня? Или в ФБ Чубарова? Научите его как его фамилия должна звучать) Глупо так оправдывать рукожопа из Цензора)))
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04.09.2021 18:47 Відповісти
«З тривогою стежимо за розвитком подій».

Туреччина висловила занепокоєння щодо затримання п'ятьох кримських татар у Криму
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04.09.2021 22:02 Відповісти
Жодний 73% не був затримаий, бо не-лох.
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04.09.2021 18:15 Відповісти
Откуда в Крыму 73%-ные?
Или тебе цифра нравится?
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04.09.2021 18:17 Відповісти
среди кырымли 73% это единичные предатели вроде дегенерата Бальбека
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04.09.2021 18:23 Відповісти
Какое совпадение... 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6230
Предателей всегда 73%.
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04.09.2021 18:25 Відповісти
читай по губам:

среди кырымли т.н. "73%" это единичные предатели

или ты тоже дегенерат украинского народа вроде лопоухого урода Бальбека ?
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04.09.2021 18:30 Відповісти
и где все остальные были в 2014?
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04.09.2021 18:28 Відповісти
поддерживали ВСУ в Крыму и проводили митинги "стенка на стенку" с кацапами 26 марта

еще вопросы есть ?
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04.09.2021 18:31 Відповісти
ага. расскажите нам кто отдал распоряжение татарам свалить от верховного совета крыма
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04.09.2021 18:35 Відповісти
Ваня, кто интересуется уже знает давным давно кто, почему и как.

только для тундряных аленей вроде тебя это великая тайна.

жуй ягель и не рассуждай ! 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5618
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04.09.2021 18:44 Відповісти
40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 471
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04.09.2021 18:17 Відповісти
Чубар !
Пора идти , Маршем на Чонгар !!!
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04.09.2021 18:17 Відповісти
Во сколько выходить?
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04.09.2021 18:19 Відповісти
неважно, главное - винтовку не забыть !
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04.09.2021 18:21 Відповісти
Вы уже здесь, в Чонгаре?)
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04.09.2021 18:25 Відповісти
Уже вышел.
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04.09.2021 18:26 Відповісти
зачем винтовка ?
винтовка не нужно дорогой !

мой друг кырымлы с большущим удовольствием рассказывал как он годовалого бычка убивает одним ударом ножа
это было до 14-го, я еще был пацифистом и мне было не по себе....

сейчас эта лекция очень даже пригодилась бы ! 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 416
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04.09.2021 18:27 Відповісти
А у меня есть лук со стрелами.
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04.09.2021 18:29 Відповісти
40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6531

40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9816
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04.09.2021 18:31 Відповісти
ни тебе, ни кому другому я не советовал бы попасться в темном переулке злому татарину -

для врага специально кривой нож затупит, чтобы он дольше помучался 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1622
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04.09.2021 18:33 Відповісти
Страшно, аш жуть... 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6978
У Пети сторонники с вывихом в мозгу.
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04.09.2021 18:41 Відповісти
Под капелькой?)
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04.09.2021 18:38 Відповісти
Не. Поливаю из шланга. )
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04.09.2021 18:40 Відповісти
Цензор, раз ссылаетесь на пост в Фейсбуке, то и читайте его внимательно...
Тільки що повідомили з Криму про те, що затриманний сьогодні вранці у власному будинку в с. Первомайське Сімферпольского району перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман ДЖЕЛЯЛОВ утримується в будівлі "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі"
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04.09.2021 18:27 Відповісти
специально в Севастополь увезли, уроды.
в Симферополе для кырымлы легче и быстрее собраться

ссутся кацапики
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04.09.2021 18:35 Відповісти
Фашисти!
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04.09.2021 19:24 Відповісти
Хуже. Фашисты вообще по национальному признаку не гнобили (в итальянском лагере для евреев Компанья смертность не превышала естественной, а когда нацисты потребовали их переправить в рейх и приехали за ними, оказалось, что заключенных нет, онивсе сбежали. )
"Интернированным было разрешено получать продовольственные посылки и посещать больных родственников. Кроме того, не было ограничений в получении и отправке писем. Ни один из интернированных не был убит и не подвергался насилию. Евреи, содержавшиеся в лагере, не были депортированы в Германию, несмотря на многочисленные требования. Для заключённых работала библиотека, школа, театр и синагога.
Когда в сентябре 1943 г. Италия капитулировала и британо-американские войска оккупировали юг Италии, то немецкие войска вторглись в Италию с севера. Но когда они достигли концлагеря, то не нашли там заключённых: все они бежали в горы с помощью местного населения."
Но россияне оказались хуже даже нацистов.
"27 февраля 1943 органы СС и гестапо начали арестовывать остававшихся в Берлине евреев и направлять их в транзитные лагеря (для последующей депортации в лагеря уничтожения). Среди более чем 8000 схваченных находилось немало супругов из немецко-еврейских смешанных браков. Эти последние были помещены в здание бывшей еврейской богадельни на Розенштрассе.
Уже вечером 27 февраля перед зданием стихийно образовалась толпа, в основном состоявшая из жён, мужей и близких. Они начали требовать освобождения схваченных.
В течение нескольких следующих дней толпа не расходилась, около здания постоянно находилось несколько сотен людей, которые сменяли друг друга. Полиция неоднократно обращалась к ним с требованием разойтись, и некоторые даже уходили, но недалеко, чтобы снова вернуться.
Начиная со 2 марта началось постепенное освобождение схваченных. 5 марта 1943 г. 25 человек с Розенштрассе были направлены в Освенцим, однако уже через несколько недель они были возвращены и освобождены. По разным сведениям, освобождены были почти все из 2000, содержавшихся в здании."
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04.09.2021 20:57 Відповісти
Кацапский мир должен быть разрушен.
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05.09.2021 08:00 Відповісти
 
 