40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники. ВIДЕО

В окупованому Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії у Криму російські силовики затримали близько 40 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"Серед них як чоловіки, так і жінки. Також було затримано цивільних журналістів "Кримської солідарності" і кореспондентів видання Грани.ру Айдера Кадирова і Нурі Абдурашитова", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, затримані - кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п'яти співвітчизників, затриманих російськими силовиками на півострові 3 і 4 вересня.

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

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