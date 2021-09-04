40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
В окупованому Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії у Криму російські силовики затримали близько 40 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".
"Серед них як чоловіки, так і жінки. Також було затримано цивільних журналістів "Кримської солідарності" і кореспондентів видання Грани.ру Айдера Кадирова і Нурі Абдурашитова", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, затримані - кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п'яти співвітчизників, затриманих російськими силовиками на півострові 3 і 4 вересня.
Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.
Будь ласка, зачекайте...
Фамилия у Наримана - ДЖЕЛЯЛОВ, а не Джелял.
українською мовою також розповсюджена версія прізвища - Джеля́л
українською мовою також розповсюджена версія прізвища - Джеля́л
очевидно, так и буде крымсько-татарською
Туреччина висловила занепокоєння щодо затримання п'ятьох кримських татар у Криму
Или тебе цифра нравится?
Предателей всегда 73%.
среди кырымли т.н. "73%" это единичные предатели
или ты тоже дегенерат украинского народа вроде лопоухого урода Бальбека ?
еще вопросы есть ?
только для тундряных аленей вроде тебя это великая тайна.
жуй ягель и не рассуждай !
Пора идти , Маршем на Чонгар !!!
винтовка не нужно дорогой !
мой друг кырымлы с большущим удовольствием рассказывал как он годовалого бычка убивает одним ударом ножа
это было до 14-го, я еще был пацифистом и мне было не по себе....
сейчас эта лекция очень даже пригодилась бы !
для врага специально кривой нож затупит, чтобы он дольше помучался
У Пети сторонники с вывихом в мозгу.
Тільки що повідомили з Криму про те, що затриманний сьогодні вранці у власному будинку в с. Первомайське Сімферпольского району перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман ДЖЕЛЯЛОВ утримується в будівлі "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі"
в Симферополе для кырымлы легче и быстрее собраться
ссутся кацапики
"Интернированным было разрешено получать продовольственные посылки и посещать больных родственников. Кроме того, не было ограничений в получении и отправке писем. Ни один из интернированных не был убит и не подвергался насилию. Евреи, содержавшиеся в лагере, не были депортированы в Германию, несмотря на многочисленные требования. Для заключённых работала библиотека, школа, театр и синагога.
Когда в сентябре 1943 г. Италия капитулировала и британо-американские войска оккупировали юг Италии, то немецкие войска вторглись в Италию с севера. Но когда они достигли концлагеря, то не нашли там заключённых: все они бежали в горы с помощью местного населения."
Но россияне оказались хуже даже нацистов.
"27 февраля 1943 органы СС и гестапо начали арестовывать остававшихся в Берлине евреев и направлять их в транзитные лагеря (для последующей депортации в лагеря уничтожения). Среди более чем 8000 схваченных находилось немало супругов из немецко-еврейских смешанных браков. Эти последние были помещены в здание бывшей еврейской богадельни на Розенштрассе.
Уже вечером 27 февраля перед зданием стихийно образовалась толпа, в основном состоявшая из жён, мужей и близких. Они начали требовать освобождения схваченных.
В течение нескольких следующих дней толпа не расходилась, около здания постоянно находилось несколько сотен людей, которые сменяли друг друга. Полиция неоднократно обращалась к ним с требованием разойтись, и некоторые даже уходили, но недалеко, чтобы снова вернуться.
Начиная со 2 марта началось постепенное освобождение схваченных. 5 марта 1943 г. 25 человек с Розенштрассе были направлены в Освенцим, однако уже через несколько недель они были возвращены и освобождены. По разным сведениям, освобождены были почти все из 2000, содержавшихся в здании."