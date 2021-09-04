Пошкоджений вантажівкою фонтан на Арсенальній площі відновили, - Кличко. ВIДЕО

Фонтан на Арсенальній площі в Києві, який напередодні пошкодив вантажний автомобіль, оперативно відремонтували.

Про це повідомив у фейсбуці мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 1 вересня в Києві на Арсенальній площі відкрили оновлений суспільний простір із фонтаном. Наступного дня у цей фонтан заїхала вантажівка.

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