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Пошкоджений вантажівкою фонтан на Арсенальній площі відновили, - Кличко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Фонтан на Арсенальній площі в Києві, який напередодні пошкодив вантажний автомобіль, оперативно відремонтували.
Про це повідомив у фейсбуці мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 1 вересня в Києві на Арсенальній площі відкрили оновлений суспільний простір із фонтаном. Наступного дня у цей фонтан заїхала вантажівка.
Топ коментарі
+3 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар04.09.2021 23:01
+2 Super Gut
показати весь коментар05.09.2021 08:40
+2 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар05.09.2021 09:32
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Дуже мене бентежить, що б його самоскид не переїхав!
але платити буде !