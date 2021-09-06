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Документальний фільм "Рекрут 2.0" - про курс молодого бійця у полку "Азов". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

AZOV media оприлюднила документальний фільм "Рекрут 2.0"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AZOV media.

У фільмі йдеться про силу і витривалість, про мету, яка змушує долати будь-які перешкоди, про перемогу над собою для досягнення бажаної цілі - отримати шеврон полку "Азов" і встати на шлях справжнього воїна. На унікальних кадрах, відзнятих під час численного базового курсу бойової підготовки даного спецпідрозділу, рекрутам доведеться тренуватися і вдень, і вночі, в дощ і спеку, щодня борючись зі спокусою повернутися додому. Тому до кінця дійдуть тільки найкращі!

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Смотрели, одобряем, заслуженный луйк. Нашим бы фельдмаршалам посмотреть, как солдат надо отбирать и готовить, а не заробитчан плодить в проммасштабах. Тут "Азов" ушёл далеко вперёд многих ( не в обиду ДШВ и МП ), когда хочешь и можешь, то берёшь и делаешь, а не вечно отмазки и оправдания ищешь
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05.09.2021 12:35 Відповісти
Все супер, але ріжуть вуха команди російською мовою.Це армія, а не пивбар.
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05.09.2021 13:55 Відповісти
Слишком тяжело, не могу смотреть фильмы про парашно - украинскую войну вообще.
Слишком больно, слишком...
Я понимаю людей после второй мировой войны, когда даже парадов не устраивали десятилетия позже!
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05.09.2021 14:09 Відповісти
 
 