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Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Друзі та подруги, вітаємо вас на черговому "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ПЛАГІАТ

Президентові Зеленському його президентський підсвинок дістається за найбезголовіший лайфхак в історії світової дипломатії. Бо на зустрічі з міністеркою енергетики США він майже слово в слово їй повторив її ж власну промову. А ми ще дивувалися, що в нас міністр освіти – визнаний плагіатор. Ха!

🟢 НИКИФОРОВ І МОНУМЕНТ

Веселий хлопчик Сірьожа вирішив на фото "потримати" своїми пальчиками монумент пам'яті Джорджа Вашингтона та борців за Незалежність США.

Запитується: скільки рочків хлопчику Сірьожі і чому мама відпустила його ганьбити Україну коштом платників податків?!

🟠 ПРОКЛЯТТЯ МЕНДЕЛЬ

А що, коли Мендель – це насправді не людина, а прокляття, що косить усіх речників Зеленського? І якщо зараз воно перейшло на Никифорова, то, може, Юлію вже й відпустило?

🟡 ЖІНКА КОЗАКА І ПРІЗВИЩА

А наступний підсвинок дістається дружині нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Отій самій підсанкційній дружині підсанкційного посіпаки Медведчука, громадянки Росії, яка донедавна носила ім’я Наталя Лавренюк. Яка тепер у російських реєстрах має інше прізвище. Міняєш ім’я – і ти вже ніби як і не під санкціями!

🔴 АРЕСТОВИЧ І РУСЬ

Ще один підсвинок вирушає до Олексія Арестовича, який хоче перейменувати Україну і Русь. Щоб відвоювати цю назву в Росії. Десь у цей моментзаплакали Арсен Аваков і Юлія Мендель – теж любителі повідвойовувати у русскіх той русскій мір, які вони й так нам самі в горлянку пхають.

🟢ДЖИНСА ТИЖНЯ: ТРУХІН І НЄБИТОВ

В рубриці "Джинса тижня" призи отримують одразу двоє. По-перше, нардеп від "Слуги Народу" Олександр Трухін. А по-друге, – начальник поліції Києва Андрій Нєбитов із флешмоб дивних публікацій на його захист.

🟡ФЕЙЛ ТИЖНЯ

А в рубриці "Фейл тижня" в нас сьогодні святкуватиме перемогу кримінальний геній із міста Києва, який перед крадіжкою телефона з магазину сам залишив потерпілим усі свої паспортні дані!

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" у рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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Топ коментарі
+11
Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 3378
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05.09.2021 16:32
+5
Вже не смішно Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 1333
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05.09.2021 16:09
+5
Это было бы смешно, если не было бы так грустно
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05.09.2021 16:39
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Вже не смішно Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 1333
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05.09.2021 16:09 Відповісти
Это было бы смешно, если не было бы так грустно
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05.09.2021 16:39 Відповісти
Фу, цырк уродов
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05.09.2021 16:12 Відповісти
Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 3378
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05.09.2021 16:32 Відповісти
сначала бы научился кушать хоть раз в день, а то выбешивает манерой разговаривать как будто задыхается и шепотом. вот же президент будет, если пойдет на выборы - один хрипатый, второй еле шепчущий.
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05.09.2021 16:38 Відповісти
Но мы то и есть росичи ,русичи. Арестович историю не читал. Рассея украла наше назв. МЫ ЕСТЬ РУСЬКИЕ ОТ РУСЬ -3 класс как склонять слова. Рассея же от рассеяных народов. Голядь-народ жил там
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06.09.2021 11:14 Відповісти
ВЕЛИКАЯ КИЕВСКАЯ РУСЬ тогда уже надо брать исконно историческое название. А россию тогда официально называть РУСНЯ.
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05.09.2021 16:36 Відповісти
брехня - "Киевская" никакое не исконное название и тем более зачем переименовывать и показывать миру шо мы даже назваться не можем шоб один раз хватило
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05.09.2021 16:41 Відповісти
Например Голландия стала Нидерландами. Грузия стала - Сакартвело. И других примеров не мало
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05.09.2021 16:51 Відповісти
грузия так же стала как Финляндия стала Суоми. Сакартвело это они сами говорят, ну еще вроде Литва как бы шоб уважить - в офиц. документах переписала все.
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05.09.2021 17:08 Відповісти
Алекс Лука

"А как же «Киевская Русь»? Изначально это понятие возникло в исторической науке середины XIX в. в узкогеографическом смысле: для обозначения небольшого поднепровского региона - Киевской области. Именно так его стал использовать историк С.М. Соловьев (1820-1879), автор знаменитой 29-томной «Истории России с древнейших времен» (изд. с 1851 г.). Он, в частности, различал «Русь Киевскую», «Русь Черниговскую» и «Русь Ростовскую или Суздальскую».
утянуто отсюда https://religions.unian.net/orthodoxy/777650-kto-pridumal-kievskuyu-rus.html
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05.09.2021 19:25 Відповісти
Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 4450
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05.09.2021 16:53 Відповісти
РУСНЯ - украинский экзоним для страны на севере от ВЕЛИКОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ , известной как Россия.
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05.09.2021 16:55 Відповісти
Шановний ЦН - це не гумор, це копирсання в кучі пережованих новин знайти смішну цим двом людям родзинку, АЛЕ МАРНО!!!
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05.09.2021 17:04 Відповісти
Про Пороха, дивно, нічого не знайшли
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05.09.2021 17:24 Відповісти
та й свиня п...рдить вже тихіше й рідше )
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05.09.2021 18:33 Відповісти
блин, кривляются слишком много. лучшие журналисты чо. еще и этого еле шепчущего Арестовича включили с его бредом.
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05.09.2021 17:07 Відповісти
 
 