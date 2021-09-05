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Затриманих під будівлею ФСБ РФ кримських татар відпустили, - "Кримська солідарність". ВIДЕО

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Російські окупанти відпустили близько 50 затриманих під будівлею ФСБ РФ в Сімферополі кримських татар, які протестували проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму.

Про це повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність" в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Всіх затриманих з відділу поліції № 3" Центральний "Управління МВС Росії по місту Сімферополю відпустили", - сказано в повідомленні.

Тим часом доля затриманих раніше заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Ельдара Одаманова і Шевкету Усеїнова - досі невідома.

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"Люди почали приходити до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, що з їх рідними. Звичайно, була реакція співробітників ФСБ. Черговий акт залякування. Всіх повантажили, 60 осіб, в автобуси і розвезли по відділеннях поліції. Наразі доля ні Нарімана Джеляла невідома, ні інших викрадених", - зазначив адвокат Еміль Курбедінов.

Як повідомлялося, 4 вересня близько 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ в Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашітов.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Після цього кримські татари зібралися біля будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю затриманих. Як наслідок, було затримано близько 40 осіб.
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Зассали.Гуд.
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05.09.2021 16:12 Відповісти
И да и нет. Ключевых задержанных не отпустили. Типичная тупинская тактика с заложниками, задержать всех кто рядом просто даже стоял, отпустить невиновных, а нужных им узников пытать в неизвестных застенках.
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05.09.2021 16:23 Відповісти
А Татари могли по іншому повестись.. Коли захоплювали Крим.. І цього всього б не було
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05.09.2021 18:57 Відповісти
Когда захватывали Крым наиболее активных крымских татар убивали.
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05.09.2021 19:02 Відповісти
Задержанных под зданием ФСБ РФ крымских татар отпустили, - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 8408
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05.09.2021 16:20 Відповісти
кацапы бздят
над их могилами соорудят платформу
на которую погрузят их трупы и пустят
по их же мосту
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05.09.2021 16:24 Відповісти
от сейчас шойга упала с дерева и все остальные 130 млн обезьян тоже поверили...
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05.09.2021 16:27 Відповісти
Пытаются испугать, сломить. Сами изначально знали, что отпустят. Но взять под наблюдение, всех переписать, определить вожаков и просто идущих- вот была их задача. За вожаками позже придут. На остальных попытаться надавить, припугнуть на будущие, без этого никак. Гэбешные методы, чуть усовершенствованные с учетом нашего времени мгновенной передачи информации в СМИ.
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05.09.2021 16:32 Відповісти
 
 