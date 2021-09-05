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Ярмоленко - молодець, Арестович - не дуже, а спікерам Зе - пороблено: сьомий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Легко й весело говоримо про українізацію нашого футболу, великий герб, плани Олексія Арестовича із перейменування України та прокляття прессекретарів Офісу президента.
Також у сьомому випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич визначатимуть, яка з перших леді України найкраща.
Гостем цього випуску буде батько всіх соросят Віталій Шабунін.
Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар05.09.2021 21:05
+8 Дмитро Черних 794bd8a2
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+7 Amber
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В СБУ позвонил неизвестный, который заявил, что планируются убийство президента Зеленского и вооруженная атака на здание Верховной Рады.
«Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры», - сказали в Службе безопасности Украины.
В СБУ пообещали в ближайшее время опубликовать у себя на сайте полную версию событий.
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