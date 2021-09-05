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Ярмоленко - молодець, Арестович - не дуже, а спікерам Зе - пороблено: сьомий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Легко й весело говоримо про українізацію нашого футболу, великий герб, плани Олексія Арестовича із перейменування України та прокляття прессекретарів Офісу президента.

Також у сьомому випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич визначатимуть, яка з перших леді України найкраща.

Гостем цього випуску буде батько всіх соросят Віталій Шабунін.

Дивіться також: Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.
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Топ коментарі
+8
Арестович очі підфарбовує
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05.09.2021 21:05
+8
Під шахтаря косить !!!)))
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05.09.2021 21:11
+7
Это зепрЕзЕдент так пошутил , для личного рейтинга 😁
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05.09.2021 21:32
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Арестович очі підфарбовує
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05.09.2021 21:05 Відповісти
Під шахтаря косить !!!)))
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05.09.2021 21:11 Відповісти
а губки чому у нього васпальонние й водичкою все їх змочує?
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05.09.2021 21:17 Відповісти
Спрага,від завзятої праці !!!)))
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05.09.2021 21:23 Відповісти
А може під піТтттора 😂я???
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05.09.2021 21:31 Відповісти
под ******* гнойного
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06.09.2021 10:02 Відповісти
//
В СБУ позвонил неизвестный, который заявил, что планируются убийство президента Зеленского и вооруженная атака на здание Верховной Рады.
«Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры», - сказали в Службе безопасности Украины.
В СБУ пообещали в ближайшее время опубликовать у себя на сайте полную версию событий.
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05.09.2021 21:25 Відповісти
Это зепрЕзЕдент так пошутил , для личного рейтинга 😁
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05.09.2021 21:32 Відповісти
не удивлюсь )))
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05.09.2021 21:35 Відповісти
КГБістська школа -Якщо прецедента нема ,то його слід створити !!)))
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05.09.2021 22:01 Відповісти
Не просто какой то там "зепрЕзЕдент", а величайший в галактике ЛидЭр! Учить вас и учить)
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05.09.2021 22:19 Відповісти
"а спикерам Зе - пороблено"
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Ярмоленко - молодець, Арестович - не дуже, а спікерам Зе - пороблено: сьомий випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 9273
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05.09.2021 22:47 Відповісти
это реально диагноз - Секретут президента. чем это ссущество думало? как и дебил шо в шортах там фоткался не так давно - Бабченко чуть не обосрался от непонимания такого - за шорты, а этот шо на фото - может и тоже за него написал Бабченко, надо искать. дбл-ы блд(((
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06.09.2021 12:51 Відповісти
 
 