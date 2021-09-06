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Нацполіція (13917) Умань (220) хасиди (167)

23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція. ВIДЕО

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Станом на 5 вересня до Умані Черкаської області вже прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, серед яких 1730 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції.

"Станом на 5 вересня до Умані прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські контролюють ситуацію в районі паломництва і зафіксували кілька правопорушень в Умані.

Дивіться також: Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош га-Шана в Умані, - Нацполіція. ФОТО

Зокрема, в районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів і 2 пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок і безпеку громадян гарантують понад 600 поліцейських зведеного загону та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії.

За даними поліцейських, у період з 1 до 4 вересня до них надійшло 22 повідомлення про події, пов'язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. Зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання паломників.

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Крім того, поліцейськими спільно з працівниками міграційного відділу Умані виявлено громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні. На порушника складено адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про примусове повернення його в країну громадянської належності.

Ще одному іноземцю обмежили терміни перебування на території України через порушення громадського порядку і дрібне хуліганство.

Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами в районі паломництва. У 29-річного жителя Умані слідчі вилучили заборонені предмети: два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 ножів, 6 дерев'яних біт - повідомили в поліції.

Загалом ситуація в Умані та районі паломництва контрольована правоохоронцями, вони продовжують посилено нести службу, наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі
+10
Я сегодня летел из Варшавы с этими, м-м-м… дивными людьми. Полный самолёт! Одни хасиды! Нас там человек 15 затесалось. Перед нами такой же полный этими ребятами самолёт улетел на Одессу. В Борисполе на погранконтроле их скопилось где-то до 2-х тысяч с разных рейсов. И наши местные пида*сы ( пограничники и руководство аэропорта) пустили всех в одну очередь во все окна пропуска. В общем чтобы выйти нужно было простоять часа 4 как минимум. Пришлось просто внаглую обойти всю эту свору орущую и объяснять первым стоящим в очереди хасидам, что в этом окне проходят контроль только граждане Украины. Так было реально написано над проходами, но пограничники не сортировали никого и все они лезли во все окна. Раньше хасидов вообще принимали в отдельном терминале. У сегодняшнего руководства мозга не хватило разделить хасидов и остальных путешествующих и туристов. В общем планово деградируем в плане кадров на руководящих должностях. А пограничникам отдельное «пошлинахуй» за их бездействие. 👎🏿👎🏿👎🏿
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06.09.2021 00:06
+6
в Ізраїлі ненавидять хасидів за неохайність на грані свинства
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05.09.2021 23:32
+6
Є таке, ізраїльтяни їх не ******* за їх спосіб життя (не працюють і неряшливі, а від держави отримують допомогу - це переселенець в Ізраїль знайомий сказав). Ну і зараз в ковід ця нелюбов посилилася, бо хасиди не дуже горять бажанням дотримуватися карантинних правил, а у Ізраїлі - черговий спалах хвороби...
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05.09.2021 23:33
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это не хасиды, они не управляют))
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05.09.2021 22:57 Відповісти
Антисеміту це невідомо. 23 тысячи хасидов уже прибыли на празднование Рош ха-Шана в Умань, - полиция - Цензор.НЕТ 8773
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05.09.2021 23:04 Відповісти
тут не до антисимітизму.. тут проста ненависть до всього українського
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06.09.2021 00:25 Відповісти
Гадаю що серед зеленої плісняви нема хасидів !!!)))
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05.09.2021 23:35 Відповісти
недалекий читач цензора )) мало ти знаєш про коломойського і боголюбова значить
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06.09.2021 00:21 Відповісти
А шо про них знати? Всім давно відомо, що вони - хабадники. Бєня - це голова українського Хабаду.
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06.09.2021 00:34 Відповісти
а от дмитро ... одночасно любить хасидів..і ненавидить коломойського ))) прямо розлади в людини
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06.09.2021 00:44 Відповісти
Дуже сумніваюсь, що Дмитро їх любить. Їх навіть самі євреї в Ізраїлі терпіти не можуть.
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06.09.2021 00:51 Відповісти
якраз все вони управляють цеж любавичі ..+ ненавидять Україну і українців
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06.09.2021 00:17 Відповісти
я особисто хочу привітати хасидів з Новим роком. Стійки пацани. Ще в союзні часи в Умань стягували ОМОН з України. Вони витримали і витримають. А що в побуті ведуть для християн неадекватно. Що поробиш.
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05.09.2021 23:01 Відповісти
Ага дурачок ..вітай нечисть яка вихваляє путіна
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06.09.2021 00:15 Відповісти
Открывайте шире двери - мы привитые разносчики Короны !!! (с 15-го точно загонят на локдаун ***)
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05.09.2021 23:02 Відповісти
Ой, вей!
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05.09.2021 23:03 Відповісти
Ну и шо это за вера у людей, надо приехать на могилу лидера и шо в рай от этого примут, билет такой? Пускай бы приехали в Киев там много евреев сидит во власти и объяснили бы им, можно начать с Зеленского, ну и Коломойские подойдут, можно начать с законов Ноя, хотя бы с пункта, что Всевышний сказал, что одно из условий для евреев обязанность создать справедливую судебную систему и понятные законы, а также обеспечить равенство всех перед этим законом, а так даром все.
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05.09.2021 23:04 Відповісти
Евреи должны украинцам "обеспечить равенство перед законом"... Мда...
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05.09.2021 23:10 Відповісти
если ты у власти, то должен
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05.09.2021 23:33 Відповісти
То вони в Ізраїлі для себе стрворили,чому вони винні щось творити для нас ,на наший землі ???)))
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05.09.2021 23:18 Відповісти
у нас багато євреїв проживає, тут кого не копни еврейскі корні знайдеш)
нещодавно бачив свою вчительку еврейку, досить добра людина, освічена, живе в бідності, хіба хоча б їй не винні?
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05.09.2021 23:26 Відповісти
Не всі євреї хасиди !!! В Ізраїлі хасидів не дуже поважають !!!В мене теж декілька вчителів були євреї !!!))))
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05.09.2021 23:28 Відповісти
Хасиды, это что-то вроде хиппи. Грязные, пахнущие, неухоженные. Обычно вокруг себя устраивают свинарник. Ни дня не работают, живут на подачки от государства и думают, что все им должны.
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05.09.2021 23:34 Відповісти
Не скажи ,європейські та штатівські хасиди відрізняються від ізраїльських ,як зовнішнє так і поведінкою !!!!)))
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05.09.2021 23:37 Відповісти
Ізраїльські самі такі. То ідеологія життя вже.
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05.09.2021 23:41 Відповісти
Я живу в Умані !!!))
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05.09.2021 23:43 Відповісти
Перечитай собі "Торат а мелех". Але дуже уважно читай.
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06.09.2021 06:08 Відповісти
ще можуть до бариги парашенка сходити
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06.09.2021 00:18 Відповісти
Народ Умані чекає серйозний падйом= 23к хасидів х 1000 дол.сша (проживання+харчування+інші витрати) = 23 лімона дол.сша. Ну і що такого, засруть насвинячать якийсь тиждень, комуналка за кілька днів це все хасидське гімно згребе і вивезе. А нарід то заробив залишився з грошима, а хасиди собі поїхала назад з меншими грошима і куйнею в голові
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05.09.2021 23:12 Відповісти
а нічого що вони... скажемо так ненавидять Україну і вихваляють путіна? може нам ще відпочинок терористам ДНР влаштовувати?
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06.09.2021 00:24 Відповісти
Если бы не сказали что ето Украина подумал бы что какой нибудь Сектор Газа с разбитыми улицами и непонятными надписями
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05.09.2021 23:20 Відповісти
там зараз весь Ізраїль молиться, щоб вони не повертались))))
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05.09.2021 23:28 Відповісти
З Ізраїля багато бомжів приїжджає ,за гроши заможних євреїв !!!)))
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05.09.2021 23:30 Відповісти
в Ізраїлі ненавидять хасидів за неохайність на грані свинства
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05.09.2021 23:32 Відповісти
Я знаю ,в мене небога в Ізраїлі живе !!)))
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05.09.2021 23:39 Відповісти
Є таке, ізраїльтяни їх не ******* за їх спосіб життя (не працюють і неряшливі, а від держави отримують допомогу - це переселенець в Ізраїль знайомий сказав). Ну і зараз в ковід ця нелюбов посилилася, бо хасиди не дуже горять бажанням дотримуватися карантинних правил, а у Ізраїлі - черговий спалах хвороби...
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05.09.2021 23:33 Відповісти
Хасиди ,як циганва ,поважають лише власні закони !!! В Європі та США їх примушують поважати закони ,том вони і різняця від ізраїльських хасидів !!!)))
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05.09.2021 23:42 Відповісти
Художника Сергія Пояркова прооперував Борис Тодуров.
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05.09.2021 23:32 Відповісти
І до чого тут хасиди?)
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05.09.2021 23:33 Відповісти
я теж думаю до чого тут хасиди якщо в Україні є більш нагальні новини. А то хасиди, зелена жаба вважає що антисемітів в Україні нема, бо він - зелена жаба- еврей. Одні евреї. Евреї, турки, ляхи кацапи. Більше нічого нема
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05.09.2021 23:40 Відповісти
Гордость и слава Украины Тодуров. С 29 декабря 2009г второй день рождения у меня!
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06.09.2021 00:20 Відповісти
ну, Слава Богу, каждый человек это целый мир. Зачем искать новые миры? Их и так много на нашей Земле.
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06.09.2021 00:38 Відповісти
Я сегодня летел из Варшавы с этими, м-м-м… дивными людьми. Полный самолёт! Одни хасиды! Нас там человек 15 затесалось. Перед нами такой же полный этими ребятами самолёт улетел на Одессу. В Борисполе на погранконтроле их скопилось где-то до 2-х тысяч с разных рейсов. И наши местные пида*сы ( пограничники и руководство аэропорта) пустили всех в одну очередь во все окна пропуска. В общем чтобы выйти нужно было простоять часа 4 как минимум. Пришлось просто внаглую обойти всю эту свору орущую и объяснять первым стоящим в очереди хасидам, что в этом окне проходят контроль только граждане Украины. Так было реально написано над проходами, но пограничники не сортировали никого и все они лезли во все окна. Раньше хасидов вообще принимали в отдельном терминале. У сегодняшнего руководства мозга не хватило разделить хасидов и остальных путешествующих и туристов. В общем планово деградируем в плане кадров на руководящих должностях. А пограничникам отдельное «пошлинахуй» за их бездействие. 👎🏿👎🏿👎🏿
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06.09.2021 00:06 Відповісти
А они, случайно не 30 сентября будут возвращаться? А то в Стамбул лечуи тут Вас прочитал...
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06.09.2021 11:01 Відповісти
Нє ... до 08.09.
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06.09.2021 13:57 Відповісти
Приготовились в Умани конечно. Нагнали перваку, мацы спекли немеряно---всё уйдёт---а копейка останется!
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06.09.2021 00:18 Відповісти
А что это за страна ? Вроде совковые многоитажки, а все написано на непонятном языке. 23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція - Цензор.НЕТ 4988
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06.09.2021 00:37 Відповісти
23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція - Цензор.НЕТ 6353
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06.09.2021 01:07 Відповісти
Хасиди це затяті сіоністи. За пропаганду сіонізму (ООН офіційно прирівняло сіонізм до фашизму та комунізму) вони отримують пенсію від держави, не працюють, не воюють, займаються лише вивченням Тори та пропагандою расової зверхності жидів. Хасиди чомусь вважають що можна цілий рік грішити в кайф (брехати, займатися аферами, розкрадати суспільні фонди, торгувати зброєю, наркотиками для гоїв та кривавими алмазами з Африки і т.п.) але отримати повне відпущення гріхів і злодійську вдачу на рік вперед зустрівши новий рік на могилці цадика. Те що могилка фейкова їх мало турбує - головне "очистити" брудну як кацапська портянка совість. І чорт би з ними але є маленька деталь яка неймовірно дратує. В свята вони ідейно не мають виконувати ніякої роботи, а роботою вважається навіть елементарне відкривання дверей або три кроки до сміттєвої урни. І хто ж їх обслуговує в Умані? Українські холуї без національної гідності, здебіловане падло без гордості та честі - пригодовані піджидки... Сором і ганьба... І скільки не цитуй "гроші не пахнуть" увесь цей шабаш просякнутий гидкою продажністю...
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06.09.2021 01:15 Відповісти
Ого жыдоту как охраняют. А от кого и чего??
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06.09.2021 07:36 Відповісти
Відкопайте і віддайте його... Це ганьба.
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06.09.2021 08:40 Відповісти
Вова посетит Умань?
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06.09.2021 09:04 Відповісти
Все в масках,все вакцинированы,проверены на предмет вакцинации,по прибытии все сдали тесты,отбыли двухнедельный карантин.Полиция ПРОТОКОЛЫ ПО 44.3 составляет...
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06.09.2021 09:21 Відповісти
фу пля, виплятки...
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06.09.2021 11:39 Відповісти
23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція - Цензор.НЕТ 6200 10 КПП !!!
Там що, війна ??
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06.09.2021 14:00 Відповісти
Хуцпа облагогаживает вселенную.

youtube.com/watch?v=VEZeaEHRduU
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06.09.2021 15:13 Відповісти
--- Achtung ! Обережно... євреї ---це надзвичайно мстиве плем*я...Нещодавно переглянув .документальну. хроніку як масадівці /опісля 2-ої Світової війни / розшукували та карали німецьких нациків ... Чхали вони на Н*юрбергські суди: - відшукували .самотужки . злочинців/ в якій би вони країні не були.../ і відправляли команду екзекуторів із 6 катів /.під личиною .чи то туристів. чи то прихожан.../Пелехастики Тихенько заходили...НЕ кваплячись роздягалися. до гола перед оторопівшою жертвою і діставали молоточки .зразка --1--" Б ".І по черзі тюкали фріца по тім*ячку...аж поки у нього НЕ розривалося серце ... Та що далеко ходити . згадайте .як нашого національного героя Симона Петлюру /під надуманим приводом причетності. до єврейських погромів / розстріляв шварцбард і був виправданий прямо в залі парижського суду під хіхоньки срулят ...
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06.09.2021 15:48 Відповісти
 
 