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Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що кількість потенційних нових випадків зростатиме найближчим часом.

Про це Кузін заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити " жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - наголосив він.

Перехід до "жовтої" зони Кузін назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом".

За словам санлікаря, наразі якоїсь конкретної цифри, за якої в Україні можуть ввести локдаун, немає.

На запитання: нам не уникнути локдауну він сказав: "На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
В перекладі на загальнозрозумілу: Під шумок звичайної сезонної хвилі захворюваності на ГРВІ, а також "приємних" звісток від монополістів, що надають комунальні послуги, холопів загонять до стійла, що б менше в'якали і менше скакали на Банковій і Грушевського, заважаючи слугам народу вершити свою нелегку і почесну справу по остаточному розкраданню України і перетворенню малозабезпеченого населення у злидарів.
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06.09.2021 11:45
+7
Тра як в Ізраїлі - спочатку тре вакцинувати 3 рази, а потім вже Локдаун. Шоб лохі не розслаблялись
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06.09.2021 10:03
+3
Як же у них все наперед спрогнозовано... до деталей.
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06.09.2021 11:13
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Це очікувано. Святкування дня Незалежності, люди повернулися з відпочинку і менше 10% вакцинованих двома дозами
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06.09.2021 09:56 Відповісти
Тра як в Ізраїлі - спочатку тре вакцинувати 3 рази, а потім вже Локдаун. Шоб лохі не розслаблялись
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06.09.2021 10:03 Відповісти
Просто зелёные ублюдки помнят, когда начался Майдан.
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06.09.2021 10:10 Відповісти
Оно просто так совпало само, что ЗЕляди решили запереть людей дома именно тогда, когда начался Майдан, а не раньше и не позже.
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06.09.2021 10:32 Відповісти


..Вітаю .. ВСІ заяви мають ПРАВО на АЛЬТЕРНАТИВУ..



https://www.facebook.com/stasys.buitkus/videos/1169271513550031
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06.09.2021 10:35 Відповісти
твари лоХдауновские
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06.09.2021 10:48 Відповісти
Як же у них все наперед спрогнозовано... до деталей.
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06.09.2021 11:13 Відповісти
В перекладі на загальнозрозумілу: Під шумок звичайної сезонної хвилі захворюваності на ГРВІ, а також "приємних" звісток від монополістів, що надають комунальні послуги, холопів загонять до стійла, що б менше в'якали і менше скакали на Банковій і Грушевського, заважаючи слугам народу вершити свою нелегку і почесну справу по остаточному розкраданню України і перетворенню малозабезпеченого населення у злидарів.
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06.09.2021 11:45 Відповісти
Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін - Цензор.НЕТ 4591
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06.09.2021 11:48 Відповісти
Якби наші пофігісти дотримувались елементарних правил захисту, то великої кількості захворівших би не було. У транспорті маски вже не вдягають, на вході у магазини та супермаркети вже не стоїть санітайзер для рук, майже скрізь його прибрали, тому доводиться кожного разу свій діставати з сумочки. Розслабили булки наповну, як то кажуть. А тим часом у
Європі маски вдягають у магазинах, санітайзери стоять на кожному столику у кафе та ресторанах, при вході у будь який заклад. І це при тому, що більший відсоток людей в тій же Італії вже зробили щеплення, хоча б першу дозу.
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06.09.2021 11:55 Відповісти
Який сенс від масок, якщо їх вдягають - "аби була" та носять місяцями. Щодо санітайзерів теж спірне питання. Буває такого туди налиють, що шкіра облазить на долонях.
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06.09.2021 12:08 Відповісти
уколись, одень две маски и уймись. если до тебя еще не дошло, то не позорься
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06.09.2021 13:10 Відповісти
Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін - Цензор.НЕТ 7526
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06.09.2021 21:59 Відповісти
поставь санитайзер для ног . КОВИД по воздуху распространяется , не через руки . привитые несут в себе в 251 раз большее количество вируса чем не привитые . именно привитые являются причиной появления новых мутаций вируса и вспышек заболевания . но бараны упорно продолжают наступать на прививочные грабли .
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06.09.2021 21:49 Відповісти
Випий йаду. Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін - Цензор.НЕТ 1646
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06.09.2021 21:58 Відповісти
В Польщі ж до прикладу, маски одягають за бажанням, при тому, що всюди є реклама і голосові сповіщення
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06.09.2021 22:40 Відповісти
Маска бесполезная,как и прививки,неужели еще есть бараны,которые ведутся на подобное?Прививка с непонятными побочками на пару месяцев?
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06.09.2021 23:35 Відповісти
Пророчества из фильма "Мертвый сезон" 1968г.
https://youtu.be/r9iBYfSxsD8?t=88
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06.09.2021 13:12 Відповісти
Когда придут платёжки за отопление, тогда и устроят локдаун, ха-ха.
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06.09.2021 21:17 Відповісти
локдаун облегчит процесс приема тысяч беженцев из Афганистана .
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06.09.2021 21:45 Відповісти
Що су.и, страшно? Боїтеся вже тарифного майдану?
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06.09.2021 22:37 Відповісти
 
 