Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін. ВIДЕО
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Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що кількість потенційних нових випадків зростатиме найближчим часом.
Про це Кузін заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити " жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - наголосив він.
Перехід до "жовтої" зони Кузін назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом".
За словам санлікаря, наразі якоїсь конкретної цифри, за якої в Україні можуть ввести локдаун, немає.
На запитання: нам не уникнути локдауну він сказав: "На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада".
Будь ласка, зачекайте...
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Європі маски вдягають у магазинах, санітайзери стоять на кожному столику у кафе та ресторанах, при вході у будь який заклад. І це при тому, що більший відсоток людей в тій же Італії вже зробили щеплення, хоча б першу дозу.
https://youtu.be/r9iBYfSxsD8?t=88