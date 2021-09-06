Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін. ВIДЕО

Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що кількість потенційних нових випадків зростатиме найближчим часом.

Про це Кузін заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

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"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити " жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - наголосив він.

Перехід до "жовтої" зони Кузін назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом".

За словам санлікаря, наразі якоїсь конкретної цифри, за якої в Україні можуть ввести локдаун, немає.

На запитання: нам не уникнути локдауну він сказав: "На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада".

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