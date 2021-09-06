"Буде значно дешевше й офіційно", - Малюська розповів, що в українських СІЗО незабаром з'являться нові платні послуги. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська розповів про нові платні послуги, які незабаром можуть з'явитися в українських СІЗО. Це можливість отримати доступ до інтернету і телефонних дзвінків за певну плату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

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Малюська зазначив, що це буде офіційною послугою і для її впровадження вже готується наказ, проте телефонні розмови будуть записуватися.

"Більше того, зараз готується наказ про впровадження нових сервісів — доступ до дзвінків і до інтернету для тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах. У них з’явиться нова платна послуга. Вони і зараз це платять, але хабарі злочинному світу. А це буде офіційний сервіс: можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно", - сказав міністр.

Малюська також розповів, що вважає реформу в'язниць і СІЗО чи не найбільшим досягненням за два роки.

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Нагадаємо, Мін'юст планує виставити на продаж 35 українських в’язниць, які вже припинили свою профільну діяльність.

Першу в'язницю виставили на аукціон за понад 220 млн грн 17 лютого.