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інтернет (656) Мін'юст (920) оплата (29) СІЗО (688) телефон (127) Малюська Денис (295)

"Буде значно дешевше й офіційно", - Малюська розповів, що в українських СІЗО незабаром з'являться нові платні послуги. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Міністр юстиції Денис Малюська розповів про нові платні послуги, які незабаром можуть з'явитися в українських СІЗО. Це можливість отримати доступ до інтернету і телефонних дзвінків за певну плату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Малюська зазначив, що це буде офіційною послугою і для її впровадження вже готується наказ, проте телефонні розмови будуть записуватися.

"Більше того, зараз готується наказ про впровадження нових сервісів — доступ до дзвінків і до інтернету для тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах. У них з’явиться нова платна послуга. Вони і зараз це платять, але хабарі злочинному світу. А це буде офіційний сервіс: можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно", - сказав міністр.

Малюська також розповів, що вважає реформу в'язниць і СІЗО чи не найбільшим досягненням за два роки.

Також читайте: Малюська не збирається у відставку, але зробить це, якщо попросять Зеленський, Шмигаль або дружина

Нагадаємо, Мін'юст планує виставити на продаж 35 українських в’язниць, які вже припинили свою профільну діяльність.

Першу в'язницю виставили на аукціон за понад 220 млн грн 17 лютого.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги - Цензор.НЕТ 9261
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06.09.2021 10:35
+8
Человек-сизо.

Сизанутый министр.
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06.09.2021 10:34
+8
Не так страшен чёрт, как его Малюська
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06.09.2021 12:15
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Человек-сизо.

Сизанутый министр.
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06.09.2021 10:34 Відповісти
"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги - Цензор.НЕТ 9261
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06.09.2021 10:35 Відповісти
малюська официально разрешит бордели в сизо))
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06.09.2021 10:50 Відповісти
і про наркоту не забудьте
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06.09.2021 11:57 Відповісти
у мене взагалі відчуття, що і право на зброю в СІЗО отримають раніше законослухняних )))
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06.09.2021 11:58 Відповісти
Не так страшен чёрт, как его Малюська
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06.09.2021 12:15 Відповісти
теперь будут платить и тем и другим. Вряд ли это удешевит "сервисы".
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06.09.2021 10:38 Відповісти
Бабочек давай!!
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06.09.2021 10:38 Відповісти
И ганджубас с трюфелями в кляре!
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06.09.2021 12:05 Відповісти
На фотке олигофрен? Ага,это ж министр юстиции.
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06.09.2021 10:38 Відповісти
Ні. Це міністр юстиції
"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги - Цензор.НЕТ 4989 А малюська- зелений клоун.
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06.09.2021 10:51 Відповісти
Ну,ну, давай ІДУЛЬГЕНЦІЮ. Гулять так гулять.
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06.09.2021 10:40 Відповісти
малюську-под шконку!"платную"!...
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06.09.2021 10:41 Відповісти
а кольоса - по якому прейскуранту?
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06.09.2021 10:44 Відповісти
Тролинг, Рекет, теперь в открытую? Дибл.
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06.09.2021 10:44 Відповісти
Тюрьмы расходятся как горячие пирожки., - Малюська 03.06.21 / Малюське в самый раз последовать совету "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник. Но жадность слуг народа Коломойского сильнее здравого смысла.
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06.09.2021 10:44 Відповісти
"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги - Цензор.НЕТ 4218
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06.09.2021 10:49 Відповісти
Теперь можно будет отзвониться терпиле или свидетелям, поугрожать, попугать. Ну запишут базар, ну и что? Его еще как то нужно будет притянуть за уши к делу. Каким образом, какой статьей "закрепить" воздействие подсудимого на ход судебного следствия? Свидетели начнут отказываться от первоначальных показаний. Как суд это отследит? СИЗО не обязано предоставлять суду не относящиеся к делу материалы. К уголовному, подчеркиваю, делу, которое находится в суде, не в СИЗО. Запрос суда и ответ "а? Что? Кто? Какие звонки? А, эти- не, не, не было" и прочее бла бла бла. Потому на зоне есть возможность общаться, а в СИЗО нет- именно для исключения воздействий на других участников процесса...
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06.09.2021 11:04 Відповісти
Так этих тварей, типа Малюськи, не интересуют нормальные законопослушные граждане. Такое чувство что на нас охоту устроили. Преступников все больше, мошенники процветают, дурки почти закрыли и куча шизов с ножами и топорами бегают по улицам. У меня на соседней улице больного на голову второй год не госпитализируют, а он бегает каждую ночь по улицам и орет на всю угрозы, мечтает всех убить. Полиция бессильна, вот такие дела(
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06.09.2021 14:28 Відповісти
Камерний бізнесмен, дайте Малюське кіоски в зонах в оренду.
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06.09.2021 11:16 Відповісти
Все вірно робиться ще в тюрмах зробити борделі і тоді вся молодь вмісто виїзду за кордон піде в тюрми а що працювати не треба їсти дають є де спати і дівчатка поряд є пропозиція мінюсту збільшити зарплатню в два або три рази і на стільки ж преміальні дивись ще щось придумають ато ще самі розійдуться по тюрмах
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06.09.2021 11:28 Відповісти
"Буде значно дешевше й офіційно", - Малюська розповів, що в українських СІЗО незабаром з'являться нові платні послуги - Цензор.НЕТ 1554
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06.09.2021 12:03 Відповісти
Пошли, пошли, дорогой!
Я тебе новую платную тюрьму покажу "Буде значно дешевше й офіційно", - Малюська розповів, що в українських СІЗО незабаром з'являться нові платні послуги - Цензор.НЕТ 4293
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06.09.2021 14:31 Відповісти
У іпанька все стабільно:якщо не продає тюрми,то перетворює їх на готелі.
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06.09.2021 15:32 Відповісти
Су#а .... які ж ує#ні при владі...пздц... Цензор зробіть репортаж у яких умовах утримуются ув'язнені, яке харчування, у як примушують працювати без вихідних на мінімальну з/п на поселенні... й у морду тикнути цим ує#ням, хоча їм пох#й ... дибільним жартом відповість й далі своє.
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06.09.2021 16:42 Відповісти
Якби Чезаре Ломброзо побачив морду обличчя цього малюськи, то він би сказав, що це пожиттєвий клієнт психлікарні.
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07.09.2021 06:19 Відповісти
А цей тупоголовий все СІЗО облаштовує. Чи не для своїх "зелених"друзів?
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07.09.2021 08:58 Відповісти
 
 