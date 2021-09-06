Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС. ВIДЕО

Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 757 хасидів із 10 країн світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.

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Поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово гарантують безпеку прочан. Серед напрямів, які сприяють запобіганню надзвичайним подіям, є й профілактичні.

Для цього рятувальники у місцях масового скупчення щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу.

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"Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основним правилам життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам’ятки, де правила безпеки викладені англійською мовою", - йдеться в повідомленні.