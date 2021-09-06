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паломництво (44) Умань (220) хасиди (167) ДСНС (4458)

Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 757 хасидів із 10 країн світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.

Поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово гарантують безпеку прочан. Серед напрямів, які сприяють запобіганню надзвичайним подіям, є й профілактичні.

Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС 01

Для цього рятувальники у місцях масового скупчення щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу.

Також дивіться: 23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція. ВIДЕО

"Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основним правилам життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам’ятки, де правила безпеки викладені англійською мовою", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Уманчани слинять пальці і рахують бабло.
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06.09.2021 11:37
+5
Ага. Спочатку збитки порахують.
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06.09.2021 11:45
+5
Откровенная диверсия против Украины, привезли со всего мира ковид, посмотрите на них, это же неадекваты,
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06.09.2021 12:13
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Нова радість стала.... Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6563
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06.09.2021 11:33 Відповісти
Уманчани слинять пальці і рахують бабло.
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06.09.2021 11:37 Відповісти
Ага. Спочатку збитки порахують.
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06.09.2021 11:45 Відповісти
ну не будь мудаком, подымают уманчане не слабо в ро-ха-шана!!! все там в плюсе!
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06.09.2021 18:12 Відповісти
А зачем ругаешься,мразь?😧
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06.09.2021 18:18 Відповісти
та я заметил что ты мразь, мог бы не уточнять
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06.09.2021 20:37 Відповісти
Стрелочник унылый.😟
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06.09.2021 23:32 Відповісти
Да отдайте им этого цадика в Израиль
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06.09.2021 11:35 Відповісти
Він заповів поховати себе тут.
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06.09.2021 11:36 Відповісти
Хай лежить собі на свому місці.
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06.09.2021 11:58 Відповісти
З якого переляку це його місце,лайно яке вважає тільки жидів людьми,а всі інші їхні раби,з якими можна робити все що забажаєш,нафіг з пляжу це бидло паскудне!
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06.09.2021 12:13 Відповісти
Якби ви знали про мої сексуальні мріїї!!! ))) Умань, Тальне та навколо - там одвіку жиди жили.
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06.09.2021 12:42 Відповісти
Одвіку там жили українці,а це гості,які туди приповзли,бо з інших держав їх погнали під сраку,за все добре що вони там робили.
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06.09.2021 12:45 Відповісти
а що наробили? розповідай... Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8801
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06.09.2021 18:14 Відповісти
Це цитата великого вождю племені Черокі "Пустельний орел" про європейців в 1889 році?
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06.09.2021 12:48 Відповісти
дебіле, де таке написано? пруф давай! Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4085
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06.09.2021 18:13 Відповісти
наш будит?
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06.09.2021 11:36 Відповісти
Пришле Мандельшу.
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06.09.2021 11:38 Відповісти
Вони ж нібито не в стосунках)))...
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06.09.2021 11:44 Відповісти
Вопрос, а как они спят?!
Как сейчас в Филадельфии Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7642
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06.09.2021 11:39 Відповісти
Это трэш.😧
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06.09.2021 11:44 Відповісти
братя приихалы... Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1563
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06.09.2021 12:03 Відповісти
Откровенная диверсия против Украины, привезли со всего мира ковид, посмотрите на них, это же неадекваты,
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06.09.2021 12:13 Відповісти
чушь! большая часть из них прибыли из Израиля, а оттуда невозможно вылететь без теста на ковид и подавляющее большинство из них вакцинированы!
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07.09.2021 15:52 Відповісти
Стесняюсь спросить, нельзя ли, чтобы хасиды забрали свою святыню домой, на святую землю? По-моему, именно там ему самое место! Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8962
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06.09.2021 12:25 Відповісти
Для них дім там, де їм добре. Тож не дивно що Цадік обрав свій дім в Умані, а не там де спека та солоні камінюки.
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06.09.2021 12:48 Відповісти
Я вот тоже не пойму, почему Бандера всё ещё захоронен у нас в Баварии.
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06.09.2021 13:05 Відповісти
Навіщо його кістки викопувати та закопувати? Щоби якийсь збоченець міг на них потанцювати?
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06.09.2021 13:35 Відповісти
А что, вокруг могилы С.А.Бандеры тоже ежегодно устраивается шабаш, такой как в Умани? Я что-то пропустила? Абсолютно неуместное сравнение! Могилы многих известных людей разбросаны по всему миру. По желанию люди посещают эти захоронения, возлагают цветы. И все это тихо, соответственно месту и моменту! И только в Умани творится черт знает что! Или вам именно Бандера наступил на какую-то скрепу? Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6050
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07.09.2021 07:52 Відповісти
скажите хасидам,шо лугандонцы цадика стырили...
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06.09.2021 12:40 Відповісти
Причем тут английский язык? Надо было на иврите!
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06.09.2021 13:03 Відповісти
пийсатый мир махровых шляп и ты шлямазл у польтишке)) Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 799
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06.09.2021 13:03 Відповісти
махеровых... Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2384
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06.09.2021 18:33 Відповісти
у меня такие только трусики были в детстве при усср
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06.09.2021 19:30 Відповісти
Все вирусы и грязь в гости к нам!
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06.09.2021 13:05 Відповісти
Вежливые люди, не?
Еще немножечко - и можно будет брать Киев...
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06.09.2021 14:09 Відповісти
А можна десь побачити той список із десяти братніх країн? Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3326
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06.09.2021 14:12 Відповісти
Як можна бачити з світлин - масок вони не носять в принципі. Мене чудять окремі експерти з журналюгами, що заявляють: мовляв нічого страшного, адже ізраїльтяни отримали вже третє щеплення. аж тут що ми читаємо: приїхали з десяти країн. Ну і причому тут вакцинація в Ізраїлі? Настільки я розумію - хасиди в більшості не вакцинуються зовсім. Але правил тих, що існують при перетину кордону для нас чи європейців, для них чомусь не існує. Чи може я помиляюся і у всіх прибувших є сертифікат і ще в аеропорту у них брали тест на антитіла чи що там беруть для впевненості в безпеці від такого паломництва.
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06.09.2021 15:17 Відповісти
Ви ж все прекрасно знаєте. =Боротьба= з вірусом - дуже вибіркова. От вірус - один, а =боротьба= - різна. Бо політична. Від медицини та науки в ній нічого нема.

После Португалии: Швеция закрывает границу для израильтян
Ожидается, что подобные запреты примут еще несколько европейских стран
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2961208.html
Власти Швеции - вслед за Португалией - закрывают с 6 сентября доступ туристов из Израиля на территорию своей страны. При этом никаких исключений не будет делаться даже для вакцинированных тремя дозами израильтян.

До речі, у футболі - великий скандал. Вчора мав бути відбірковий матч на ЧС 2022 між Бразилією та Аргентиною. Так там матч припинили санітарні лікарчуки з поліцаями (геть на конях до стадіону прибули): примчали арештовувать аргентинців і депортовувати з країни, бо у них =правила= щодо трьох країн.
Зразу згадалася скандальна несправедливі технічна поразка Україні через швейцарського =врача=.
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06.09.2021 21:33 Відповісти
В прошлую среду был в аэропорту Борисполь, множество этих хасидов, ни на одни пейсы маска натянута не была.
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06.09.2021 15:32 Відповісти
Летел с Амстердама-больше половины самолета...Один даже подошел перед посадкой-думал что это рейс в Израиль...
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06.09.2021 17:42 Відповісти
Підійшов перед посадкою, думав рейс на Ізраїль, прямо як маршрутки там літаки. Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3180
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07.09.2021 09:48 Відповісти
І що: нікого з тих не побили і з літака не витягли ? Справу не порушили і штраф не впаяли ?

А, вони ж - =обрані=.
То якби українець якийсь чи європеєць, американець - тоді шкандаль. "Боротьба".
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06.09.2021 21:35 Відповісти
Вони прилетіли в Україну, до свого цадіка.
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08.09.2021 12:17 Відповісти
таки да, оставьте же их в покое, а вдруг они все будущие преЗЕденты...
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06.09.2021 15:50 Відповісти
Не чіпайте жида,бо велика огида.
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06.09.2021 17:48 Відповісти
--- Та що там Умань !? Коли вся Україна оповита хазидоманією... Даремно ОП виступив .з ініціативою./навздогін щодо запровадження Великого герба України /переіменувати Україну в Русь- Україну . Коли доцільно б було охрестити нас україно--срулією ---це було б вірно ...Буквально щойно. тут же .-- надрукував замітку. як вона хутко зникла !!!Як тільки у ВР У обрали головою підкомітету із захисту СВОБОДИ СЛОВА " поважного " сруля Микиту Потураєва --ці витівки/його агентів /стали регулярними... Хто іще НЕ знає . що це за" хасид "--інформую : --- це той хто ініціював на ВР У--- впровадження гешефтів із деребаном нашої . прадідівської .ЗЕМЛІ із їх торжищ ...
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06.09.2021 17:54 Відповісти
Ой а шо в Умані закон про украінську мову не діє чому вивіски по вулиці на магазинах написано якимисі єрогліфами ау хто у нас у владі захищає украінську мову всі рівні без винятків
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06.09.2021 19:36 Відповісти
 
 