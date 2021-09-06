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Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 757 хасидів із 10 країн світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
Поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово гарантують безпеку прочан. Серед напрямів, які сприяють запобіганню надзвичайним подіям, є й профілактичні.
Для цього рятувальники у місцях масового скупчення щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу.
"Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основним правилам життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам’ятки, де правила безпеки викладені англійською мовою", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+5 Garry Grant
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Будь ласка, зачекайте...
Как сейчас в Филадельфии
Еще немножечко - и можно будет брать Киев...
После Португалии: Швеция закрывает границу для израильтян
Ожидается, что подобные запреты примут еще несколько европейских стран
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2961208.html
Власти Швеции - вслед за Португалией - закрывают с 6 сентября доступ туристов из Израиля на территорию своей страны. При этом никаких исключений не будет делаться даже для вакцинированных тремя дозами израильтян.
До речі, у футболі - великий скандал. Вчора мав бути відбірковий матч на ЧС 2022 між Бразилією та Аргентиною. Так там матч припинили санітарні лікарчуки з поліцаями (геть на конях до стадіону прибули): примчали арештовувать аргентинців і депортовувати з країни, бо у них =правила= щодо трьох країн.
Зразу згадалася скандальна несправедливі технічна поразка Україні через швейцарського =врача=.
А, вони ж - =обрані=.
То якби українець якийсь чи європеєць, американець - тоді шкандаль. "Боротьба".