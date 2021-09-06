УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16054 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
1 239 17
вакцина (3528) грип (303) ГРВІ (144) Ігор Кузін (304) COVID-19 (18064)

Щеплення проти грипу можна робити між першою і другою вакциною від COVID-19, але з інтервалом у 14 днів, - Кузін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Можна робити щеплення проти грипу між першою вакциною від коронавірусу і другою, але з інтервалом у 14 днів.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується", - заявив він.

Головний санлікар нагадав, що зараз починається період вакцинації від сезонного грипу. А тому у МОЗ рекомендують робити щеплення. Кузін додав, що поєднувати вакцини від коронавірусу і сезонних хвороб можна, але треба дотримуватися інтервалу у 14 днів.

"Допустимим є поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб-два тижні. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію. Можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів", - пояснив Кузін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Между первой и второй перерывчик не большой Прививку от гриппа можно делать между первой и второй вакциной от COVID-19, но с интервалом в 14 дней, - Кузин - Цензор.НЕТ 1015
показати весь коментар
06.09.2021 11:31
+7
Давайте уже весь список укалывания от всего на свете.
Но может быть побочный эффект - организьм может сдохнуть
показати весь коментар
06.09.2021 11:33
+7
Прослеживается тенденция скорого появления вакциновых наркоманов.
показати весь коментар
06.09.2021 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Между первой и второй перерывчик не большой Прививку от гриппа можно делать между первой и второй вакциной от COVID-19, но с интервалом в 14 дней, - Кузин - Цензор.НЕТ 1015
показати весь коментар
06.09.2021 11:31 Відповісти
Прослеживается тенденция скорого появления вакциновых наркоманов.
показати весь коментар
06.09.2021 11:39 Відповісти
Давайте уже весь список укалывания от всего на свете.
Но может быть побочный эффект - организьм может сдохнуть
показати весь коментар
06.09.2021 11:33 Відповісти
так він є і називається "календар щеплень". загугли.
показати весь коментар
06.09.2021 11:45 Відповісти
В Израиле начали делать четвертую вакцину от КОВИД! Это уже чистый бизнес""
показати весь коментар
06.09.2021 11:35 Відповісти
Это уже по сути подписались в своем бессилии и неэффективности вакцин.
показати весь коментар
06.09.2021 11:41 Відповісти
А организм выдержит такое количество прививок за столь короткое время? Или это уже не важно? Как говорится просто бизнес - ничего личного.
показати весь коментар
06.09.2021 11:37 Відповісти
Когда речь идёт о миллиардах прибылей, то никто не будет заботится о здоровье лохов... Ничего личного, только бизнес.
показати весь коментар
06.09.2021 11:41 Відповісти
Можно хоть каждый месяц делать прививки от ковида, толку никакого от них людям, зато фармацевтическим компаниям многомиллиардные прибыли
показати весь коментар
06.09.2021 11:38 Відповісти
А вред? Вот кто его просчитывал? Думаю никто.
показати весь коментар
06.09.2021 11:39 Відповісти
Мародёрам плевать на здоровье людей, так всегда было, есть и будет... Для них люди это расходный материал.
показати весь коментар
06.09.2021 11:42 Відповісти
А когда коллективный ковидный иммунитет придет?? Он не сообщал??😀
показати весь коментар
06.09.2021 11:40 Відповісти
Та он уже пришел и работает. Просто это как с гриппом. Но есть активная мутация вируса, новые штаммы. Естественно случаи заражения имеют место быть. Вакцины от подобных вирусов никогда панацеей не были. Каждый ведь год болели в доковидный период. Бывало что и по два раза за год различными ОРВИ. И болели. И умирали от осложнений. Просто никто из этого шумиху 24/7/365 не делал и подробную статистику не вел. А иммунитет людей работает непрерывно. И коллективный иммунитет нарабатывается постоянно.
показати весь коментар
06.09.2021 11:46 Відповісти
... А иммунитет людей работает непрерывно...

Він не може працівати на повну силу, якшо поливаєшся антисептиками і ховаєшся від решти респіраторних вірусів. До речі, місцеві віряни в вакцинку уникають теми про перехресний імунітет, наприклад. А нещодавно десь було, шо звичайний ріновірус теж захищає.
показати весь коментар
06.09.2021 13:35 Відповісти
так все загадочно, что даже не знаю, чего хочется больше...
показати весь коментар
06.09.2021 11:42 Відповісти
Тупі продажні журналісти будуть і надалі роздувати тему барановірусу
показати весь коментар
06.09.2021 12:29 Відповісти
Это на повышение или понижение? Щеплення проти грипу можна робити між першою і другою вакциною від COVID-19, але з інтервалом у 14 днів, - Кузін - Цензор.НЕТ 3613
показати весь коментар
06.09.2021 15:00 Відповісти
 
 