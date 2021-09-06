Двоє кримських татар, затриманих під будівлею ФСБ у Сімферополі 4 вересня, залишаються в поліції. ВIДЕО

Після масових затримань кримських татар під будівлею управління ФСБ у Сімферополі 4 вересня в поліції залишаються двоє родичів Асана і Азіза Ахтемових, яких російські силовики затримали раніше в Криму під час обшуків 3-4 вересня.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" із посиланням на Зарему Ахтемову, інформує Цензор.НЕТ.

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Жінка, зокрема, повідомила про те, що її другий син Арсен, а також батько Азіза Ахтемова - Ескендер залишилися в поліції після масових затримань кримських татар вночі 4 вересня. За її інформацією, їм інкримінують "непокору законному розпорядженню співробітника поліції" за статтею 19.3 КоАП Росії.

Засідання щодо їхніх адміністративних справ, за словами жінки, відбудуться 6 вересня в Київському районному суді Сімферополя.

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Як повідомлялося, 4 вересня приблизно 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.