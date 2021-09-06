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Разумков про кадрові перестановки в Кабміні: Хтось піде сам, хтось добровільно-примусово. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Відставки в Кабміні можливі найближчим часом, проте цей процес навряд чи відбудеться на найближчому пленарному тижні роботи ВР.
Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Можливі відставки ... Є міністри, до яких є питання, і в мене особисто. Є ті, хто, можливо, сам піде у відставку, є ті, хто добровільно-примусово піде", - зазначив Разумков.
Водночас він зазначив, що це навряд чи станеться на першому пленарному тижні роботи ВР.
"Найближчим часом ви все побачите", - додав спікер.
Разумков також вчергове зазначив, що сам у відставку не збирається.
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