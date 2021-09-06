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Разумков про кадрові перестановки в Кабміні: Хтось піде сам, хтось добровільно-примусово. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Відставки в Кабміні можливі найближчим часом, проте цей процес навряд чи відбудеться на найближчому пленарному тижні роботи ВР.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливі відставки ... Є міністри, до яких є питання, і в мене особисто. Є ті, хто, можливо, сам піде у відставку, є ті, хто добровільно-примусово піде", - зазначив Разумков.

Водночас він зазначив, що це навряд чи станеться на першому пленарному тижні роботи ВР.

"Найближчим часом ви все побачите", - додав спікер.

Разумков також вчергове зазначив, що сам у відставку не збирається.

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Автор: Наталя Джума
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Разумков первый в очереди стоит как шибко умный.. Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: Кто-то уйдет сам, кто-то добровольно-принудительно - Цензор.НЕТ 8896
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06.09.2021 12:56 Відповісти
у черзі за мізками?
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06.09.2021 13:05 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает.
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06.09.2021 12:58 Відповісти
ці совочні випердиші навіть не помічають, як використовують совкові меми
"добровольно-прінудітєльно" - он, як!
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06.09.2021 13:04 Відповісти
Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: Кто-то уйдет сам, кто-то добровольно-принудительно - Цензор.НЕТ 5277
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06.09.2021 13:04 Відповісти
кто-то где-то у кого-то, интригует барыга барыга с вытаращенными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков.
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06.09.2021 13:06 Відповісти
це правда
вже скоро у "Слузі народу" нікого не буде
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06.09.2021 13:09 Відповісти
 
 