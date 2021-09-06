Ляшко про доставлені зі США в Україну інноваційні лікі від COVID-19: "Ніхто жодних експериментів не ставить". ВIДЕО
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Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж - 60 тисяч флаконів інноваційних ліків від коронавірусу Bamlanivimab та Etesevimab для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про те, що це за препарати, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ніхто жодних експериментів не ставить, це результат наших домовленостей, які були фіналізовані під час візиту президента до США. І сьогодні США передали в Україну певну партію препаратів, які визнані FDA США (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. - Ред.) і дозволені для лікування коронавірусної хвороби. Ці препарати використовуються для груп ризику, у яких легка форма, але їх в першу чергу потрібно вилікувати, тому що у людей з хронічними неінфекційними хворобами частіше виникають ускладнення і частіше вони призводять до летальних наслідків", — сказав він.
Міністр повідомив, що були закуплені й інші ліки для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.
"Додатково МОЗ через своє державне підприємство "Медичні закупівлі України" закупило інші препарати, які сьогодні визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб забезпечити лікуванням усіх українців, які цього потребують. Але не варто забувати й про профілактику і вакцинуватися", — зазначив він.
Раніше Ляшко розповів, які обмеження можуть бути введені в Україні у зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус. За його словами, поки немає підстав переходити в "помаранчеву" або "червону" зони, обмеження в основному будуть стосуватися масових заходів.
"У нас є ще тиждень, щоб активніше провакцинуватися. Вакцина зараз є в Україні, і ми повинні розуміти, що вакцина — це єдиний спосіб захисту від середнього або важкого протікання хвороби. Потрібно робити все, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я", — підкреслив міністр.
Додамо, за даними МОЗ, за добу 5 вересня в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 62 дитини. Також за минулу добу госпіталізовано 635 осіб, летальних випадків — 18, одужали 457 осіб.
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Ось документ від fda, датований 27.08., де чорним по білому написано, що йдеться про investigational drugs, про те, що вони не є затверджені для лікування ковід і решту уточнень та застережень.
https://www.fda.gov/media/145808/download
Frequently Asked Questions on the Emergency Use Authorization for Bamlanivimab and Etesevimab
On August 27, 2021, FDA reissued the Letter of Authorization for this EUA to include the following additional limitation on the authorized use for bamlanivimab and etesevimab, administered together: Bamlanivimab and etesevimab, administered together, are not authorized for use in states, territories, and U.S. jurisdictions in which the most recently published combined frequency of variants resistant to bamlanivimab and etesevimab exceeds 5%. Health care providers should review travel and contact history from two weeks prior to infection. People who have traveled to, resided in, or had close contact with an infected individual from an area where the frequency of resistant variants to bamlanivimab and etesevimab exceeds 5% should not receive bamlanivimab and etesevimab.
Q. Are bamlanivimab and etesevimab approved by the FDA to treat COVID-19?
A. No. They are not currently FDA-approved to treat any diseases or conditions, including COVID-19. Bamlanivimab and etesevimab are investigational drugs.
Від "чемпіонів світу".
После Португалии: Швеция закрывает границу для израильтян
Ожидается, что подобные запреты примут еще несколько европейских странhttps://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2961208.html
Власти Швеции - вслед за Португалией - закрывают с 6 сентября доступ туристов из Израиля на территорию своей страны. При этом никаких исключений не будет делаться даже для вакцинированных тремя дозами израильтян.