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Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Російська співачка Дар'я Зотеєва, відома під псевдонімом Інстасамка, обматюкала і вигнала фаната з концерту в Києві через те, що їй не сподобалася його зовнішність. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, відео з концерту опублікував один із Telegram-каналів.
"Можна охорону, в мене є одна людина, яка мені не подобається в залі", - сказала співачка, супроводжуючи свою промову ненормативною лексикою.
Глядачі підтримали Інстасамку і також почали матом ображати хлопця.
Топ коментарі
+139 HermitAlex
показати весь коментар06.09.2021 16:01
+90 Салаутдин
показати весь коментар06.09.2021 16:02
+70 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.09.2021 16:17
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Схоже то прихильники бариги там відпочивали.
Це ще півбіди . Справжня ж біда , коли вони - па піколу голосують за "слуг народа " ... !!
уже всякое сраное кацапьё приезжает к вам, чтобы послать вас у себя дома - накуй !
поздоровляю !
кацапоинстасамка?
Наша справа цю Орду зупинити на власному кордоні.