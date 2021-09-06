УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15134 відвідувача онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
44 370 323
Київ (13828) концерт (222) матюк (51) Росія (47144) репер (43) артисти (207)

Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Російська співачка Дар'я Зотеєва, відома під псевдонімом Інстасамка, обматюкала і вигнала фаната з концерту в Києві через те, що їй не сподобалася його зовнішність. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з концерту опублікував один із Telegram-каналів.

"Можна охорону, в мене є одна людина, яка мені не подобається в залі", - сказала співачка, супроводжуючи свою промову ненормативною лексикою.

Глядачі підтримали Інстасамку і також почали матом ображати хлопця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+139
Йшов 7-ий рік війни. Кацапка під ім'ям Инстасамка виступала в Києві.
Дякую, проблювався....
показати весь коментар
06.09.2021 16:01
+90
истасосалка - ладно,хер с ней..
но что за 3,14дарасня на неё пошла - это же просто трындец,дорогая редакция..
показати весь коментар
06.09.2021 16:02
+70
Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 8408
показати весь коментар
06.09.2021 16:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Лише моральні виродки та збоченці можуть називати це "піснями" і ходити на такі концерти.
Схоже то прихильники бариги там відпочивали.
Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 779
показати весь коментар
07.09.2021 08:56 Відповісти
таки да 73 % ує..ів вибрали баригу шмарклєнського
показати весь коментар
12.09.2021 21:36 Відповісти
К сожалению Украина проиграла не только в информационной войне, но и в культурной. Посмотрите на наше молодое поколение? Они просто кончают от всяких Моргенштернов, Баст, Инсташлюх...Такое население и войной захватывать не надо, сами приползут к порогу Кремля ноги лизать за русский мир
показати весь коментар
07.09.2021 09:05 Відповісти
Вот по этому нам нужна 3я мировая война на земном шарике. Маленько быдлятину подчистить Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 5345
показати весь коментар
07.09.2021 10:32 Відповісти
А лучше астероид. Чтобы в один миг это ******** земное прекратилось. Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 6189
показати весь коментар
07.09.2021 10:43 Відповісти
Можно и так
показати весь коментар
07.09.2021 13:59 Відповісти
Та как же ты их отличишь от нормальных?? Они же прикидываются и косят под нормальных?? Поколение гугла...
показати весь коментар
13.09.2021 10:57 Відповісти
Они просто кончают от всяких Моргенштернов, Баст, Инсташлюх..)) Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 1159 .
Це ще півбіди . Справжня ж біда , коли вони - па піколу голосують за "слуг народа " ... !!
показати весь коментар
07.09.2021 10:34 Відповісти
зебильё,
уже всякое сраное кацапьё приезжает к вам, чтобы послать вас у себя дома - накуй !
поздоровляю !
показати весь коментар
07.09.2021 09:23 Відповісти
такое ощущение что в стране 100 процентов зебилов
показати весь коментар
07.09.2021 16:07 Відповісти
Скорее всего в Германии или Финляндии эта тварь бы получила депортацию со всеми вытекающими. Так ЗЕ поклонникам и нужно.
показати весь коментар
07.09.2021 09:24 Відповісти
Таліби дикуни,а це ваша «цивілізація»,так?І таких тут більшість.
показати весь коментар
07.09.2021 09:26 Відповісти
Я був на концерті Metallica в Варшаві і теж там себе поводив, як бабуїн))) Але це Metallica, а це самка кацапа
показати весь коментар
07.09.2021 10:01 Відповісти
А чего собственно ожидали от первицы ртом с погонялом кацапо инстасамка?
показати весь коментар
07.09.2021 10:35 Відповісти
Бридкі ху...соси!!!
показати весь коментар
07.09.2021 13:39 Відповісти
на эту вылупонь из Мордора приперлась поглазеть местная золотая молодежь, вот куда нужно было массово применить нацкорпус с пеной и гвоздями для забора
показати весь коментар
07.09.2021 14:26 Відповісти
а как такое вообще возмажно что патриоты скажут по этому поводу? где нацкорпус азов билецкий и прочие патриоты? неровен час так и путин под видом инстасамца припрется со своим концертом
показати весь коментар
07.09.2021 16:06 Відповісти
так это какраз они кричали на х....
показати весь коментар
12.09.2021 17:10 Відповісти
Русский мир... Кожному своє. Кому подобається, Україна не тримає. Вперед на росію, там спарюйтеся із подібними самками, живіть у бруді та лайні. Це так би мовити ваше право.
Наша справа цю Орду зупинити на власному кордоні.
показати весь коментар
07.09.2021 16:26 Відповісти
биомусор жрет сам себя!
показати весь коментар
07.09.2021 19:17 Відповісти
Это идиотское постановочное.
показати весь коментар
12.09.2021 22:39 Відповісти
Да возможно дешевый пиар для певицы ртом, рейтинг которой уже не торт
показати весь коментар
13.09.2021 07:54 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 