Платять 4 тис. рублів із затримкою на 8 місяців: співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат. ВІДЕО

В окупованому Краснодоні співробітники тролейбусного депо скаржаться на мізерні зарплати, які, до того ж, затримують на 7-8 місяців.

Про це в своєму відео на YouTube розповідає журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Терпець урвався в співробітників "Краснодонського тролейбусного управління". Люди в розпачі записали звернення до так званої "влади" "ЛНР" і розповіли, що їм платять зарплату в розмірі 4-5 тис. російських рублів, та й ту видають нерегулярно і частинами", - зазначив Казанський.

Жителі окупованого Сорокиного розповідають, що зарплату вже затримують на 7-8 місяців.

"На непідконтрольній території не можна страйкувати, протестувати, мітингувати. За це людей можуть оголосити пособниками України і відправити "на підвал". І якщо співробітники Краснодонського депо зважилися на такі заходи, записати таке відеозвернення, значить, ситуація дійсно критична й іншого виходу у людей просто немає", - наголосив Казанський.

"Як можна прожити на такі гроші? Адміністрація не допомагає, ніхто нам нічого не допомагає. Як можна нам жити?", - каже одна зі співробітниць депо.

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