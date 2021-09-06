Платять 4 тис. рублів із затримкою на 8 місяців: співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В окупованому Краснодоні співробітники тролейбусного депо скаржаться на мізерні зарплати, які, до того ж, затримують на 7-8 місяців.
Про це в своєму відео на YouTube розповідає журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Терпець урвався в співробітників "Краснодонського тролейбусного управління". Люди в розпачі записали звернення до так званої "влади" "ЛНР" і розповіли, що їм платять зарплату в розмірі 4-5 тис. російських рублів, та й ту видають нерегулярно і частинами", - зазначив Казанський.
Жителі окупованого Сорокиного розповідають, що зарплату вже затримують на 7-8 місяців.
"На непідконтрольній території не можна страйкувати, протестувати, мітингувати. За це людей можуть оголосити пособниками України і відправити "на підвал". І якщо співробітники Краснодонського депо зважилися на такі заходи, записати таке відеозвернення, значить, ситуація дійсно критична й іншого виходу у людей просто немає", - наголосив Казанський.
"Як можна прожити на такі гроші? Адміністрація не допомагає, ніхто нам нічого не допомагає. Як можна нам жити?", - каже одна зі співробітниць депо.
Будь ласка, зачекайте...
именно так они делали против "хунты" в 2014 - и НЕ боялись))
Неужто сейчас против своих "народных" властей - испугаются и зассут?
Де наша зарплата в 4000 у.е., а, Зелена шмаркля?
- свободная Украина потом повторила это еще раз в 2019-ом - тот же результат..
А точно - это же совсем другая страна
То "ДНР" а это "ЛНР"
Ну а дальше...???
Да хоть усрись, да хоть камни с неба!!!
Видалене:
Зелень спамить, стидно? що Порошенківський пакунок зайшов, а зелені його угробили.
Заспамлене:
може ти ще скажеш, чого більше немає пакунка малюка і дадуть лише гроші? а мамки кажуть, що пакунок узяли б для первенця, бо там були класні няшки. чого при Зе це все здохло? Порошенко винуватий?
Потрібно було думати в 2014 році.
А тролейбус, хоч один, залишився???
Твари ...
Что, кто-то хочет вернуть их обратно, в Украину? Ну, разве что персонально к вам в квартиру.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!