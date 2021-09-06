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Платять 4 тис. рублів із затримкою на 8 місяців: співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В окупованому Краснодоні співробітники тролейбусного депо скаржаться на мізерні зарплати, які, до того ж, затримують на 7-8 місяців.

Про це в своєму відео на YouTube розповідає журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Терпець урвався в співробітників "Краснодонського тролейбусного управління". Люди в розпачі записали звернення до так званої "влади" "ЛНР" і розповіли, що їм платять зарплату в розмірі 4-5 тис. російських рублів, та й ту видають нерегулярно і частинами", - зазначив Казанський.

Жителі окупованого Сорокиного розповідають, що зарплату вже затримують на 7-8 місяців.

"На непідконтрольній території не можна страйкувати, протестувати, мітингувати. За це людей можуть оголосити пособниками України і відправити "на підвал". І якщо співробітники Краснодонського депо зважилися на такі заходи, записати таке відеозвернення, значить, ситуація дійсно критична й іншого виходу у людей просто немає", - наголосив Казанський.

"Як можна прожити на такі гроші? Адміністрація не допомагає, ніхто нам нічого не допомагає. Як можна нам жити?", - каже одна зі співробітниць депо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський
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Топ коментарі
+34
Вот упыри! Вы чё думали, беспрепятственно разговаривать на русском - это забесплатно? А охрана от биндеровцев и негров из НАТО? И они ещё чем-то недовольны!
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06.09.2021 17:00
+27
Дуже радію за віслюків , які колись верещали , що годують усю Україну.
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06.09.2021 17:00
+19
Денег нет, но вы держитесь.
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06.09.2021 16:59
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Денег нет, но вы держитесь.
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06.09.2021 16:59 Відповісти
пусть не держатся.. пусть выходят и перегораживают улицы, крича "долой фОшиздов! Дампаз не станет на колени!" "Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 7755..
именно так они делали против "хунты" в 2014 - и НЕ боялись))
Неужто сейчас против своих "народных" властей - испугаются и зассут? "Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 7755
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06.09.2021 17:18 Відповісти
Дуже радію за віслюків , які колись верещали , що годують усю Україну.
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06.09.2021 17:00 Відповісти
Згоден. Голодати без "біндер" повинно бути легше.
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06.09.2021 17:02 Відповісти
И не только её, а и нахлебников из Евросоюза.
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06.09.2021 17:41 Відповісти
Навіщо нам про цих убогих розказувати? Щоб відволікти увагу від наших проблем?
Де наша зарплата в 4000 у.е., а, Зелена шмаркля?
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06.09.2021 17:00 Відповісти
А вы - учитель? Если нет, то он вам ничего не должен!
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06.09.2021 17:01 Відповісти
Не знаю ким працює ця "молодогвардійка", але у нас водій тролейбуса отримує близько 15 000 грн.
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06.09.2021 17:02 Відповісти
Вот упыри! Вы чё думали, беспрепятственно разговаривать на русском - это забесплатно? А охрана от биндеровцев и негров из НАТО? И они ещё чем-то недовольны!
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06.09.2021 17:00 Відповісти
злой ты змей)
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06.09.2021 17:01 Відповісти
они были вторыми после крысчан кто пытался намазать Родину на бутерброт "Как можно прожить на такие деньги?": Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат - Цензор.НЕТ 7571
- свободная Украина потом повторила это еще раз в 2019-ом - тот же результат..
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06.09.2021 17:02 Відповісти
У Кремлі заявили, що будуть "м'якою силою" просувати "русский мир" в Україні.
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06.09.2021 17:02 Відповісти
аполитично мыслят . нужно во всем искать плюсы . нет денег ? не беда . за то свобода *** . не под Хунтой . и солдат НАТО нет "Как можно прожить на такие деньги?": Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат - Цензор.НЕТ 4792
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06.09.2021 17:03 Відповісти
А нахера в руском мире тролейбуси?
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06.09.2021 17:05 Відповісти
Після цієї заяви певне закриють депо і поїде вона в Якутію, розказувати бурятам що таке тролейбус.
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06.09.2021 17:07 Відповісти
фоторобот троллейбуса составленный якутами по описанию кондукторши из Краснодона "Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 9546
"Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 9084
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06.09.2021 17:15 Відповісти
В Якутии, по идее, должны валиться якуты, б ты ы по южнее.
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06.09.2021 18:54 Відповісти
))) правильно арбу и пусть передвигаются...
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06.09.2021 17:26 Відповісти
Зато без биндер жи!
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06.09.2021 17:06 Відповісти
Зато нє запєнівают монтажний пєной і в пісі пєнобєтон не запіхівають!
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06.09.2021 17:11 Відповісти
запіхвують
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06.09.2021 17:16 Відповісти
Главное, что не надо "кормить Запад и биндер"(с). Жрите, нах!
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06.09.2021 17:11 Відповісти
Упоротые ватницы. По рожам видно. А как можно было визжать-"путен введи войска"?
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06.09.2021 17:13 Відповісти
москалі успішно виявили і покарали колаборантів
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06.09.2021 17:13 Відповісти
Ради языга и дидов нада жить и на такие деньги!
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06.09.2021 17:16 Відповісти
Называется зажили побагатому.
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06.09.2021 17:23 Відповісти
"Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 6102
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06.09.2021 17:23 Відповісти
Это чё - зарплата = бутылка джек дениэлса?😁😁😁
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06.09.2021 17:32 Відповісти
А з якого перепугу це повинно нас цікавити? Кричали з піною у рота- путєн ввєдівайска, тепер жріть,щоб ви там всі повдавились.
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06.09.2021 17:35 Відповісти
а дочка Пушилина отдыхает в Дубаях за 3000 $ в сутки
А точно - это же совсем другая страна
То "ДНР" а это "ЛНР" Платять 4 тис. рублів із затримкою на 8 місяців: співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 7933
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06.09.2021 17:36 Відповісти
Диды терпели и вам велели! И не вздумайте майданить там!
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06.09.2021 17:36 Відповісти
порадовались бы за дочку пушилина ихнего.., а то все ноют и ноют..., вон как ребенок хорошо отдохнул...
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06.09.2021 17:41 Відповісти
Ну и что???? Зато вас слышат!!!! Причем отчетливо слышат каждое ваше слово!!!
Ну а дальше...???

Да хоть усрись, да хоть камни с неба!!!
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06.09.2021 17:43 Відповісти
"Ситуация сложилась казусная..."
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06.09.2021 17:46 Відповісти
вы же хотели умереть в "русском мире"? - ну, вот вам все для этого условия создали, а вы такие неблагодарные, ноете...
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06.09.2021 17:52 Відповісти
цензор за зелену владу і видаляє негатив про зелену владу сам чи цензор не володіє своїм чатом і за нього то роблять зелені хакери?
Видалене:
Зелень спамить, стидно? що Порошенківський пакунок зайшов, а зелені його угробили.
Заспамлене:
може ти ще скажеш, чого більше немає пакунка малюка і дадуть лише гроші? а мамки кажуть, що пакунок узяли б для первенця, бо там були класні няшки. чого при Зе це все здохло? Порошенко винуватий?
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06.09.2021 17:56 Відповісти
але все заскрінено. такі шедеври треба лише скрінити. для консіліума.
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06.09.2021 17:57 Відповісти
Зарплату затримують? Та невже до сих пір "кормят нахлебніков із Євросоюза"?
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06.09.2021 18:10 Відповісти
Ну и? Мне как украинцу это не интересно. Это их выбор. Почему меня это должно волновать? Меня больше интересует к примеру а как у нас в троллейбусных депо дела обстоят? Что, у нас работники общественного транспорта ходят в костюмах от Версаче и каждое утро завтракают бутербродами с черной икрой?
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06.09.2021 18:52 Відповісти
"Как можно прожить на такие деньги? Администрация не помогает, никто нам ничего не помогает. Как можно нам жить?", - говорит одна из сотрудниц депо.Источник: https://censor.net/ru/v3286634 , потерпи маларасиська, скоро у вас и эти деньги станут роскошью! ***** ввел вайска!!! =)
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06.09.2021 18:56 Відповісти
Вспомните свою подпольную «Молодую гвардию», которая боролась с фашизмом, найдите своего Олега Кошевого, и уперед - боритесь в Краснодоне с русским фашизмом.
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06.09.2021 19:15 Відповісти
Та ну їх дурнів, своїх проблем вистачає.
Потрібно було думати в 2014 році.
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06.09.2021 19:41 Відповісти
Депо є, то добре...
А тролейбус, хоч один, залишився???
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06.09.2021 19:46 Відповісти
Колись писали що є, від копростанського тролейбусного цвинтаря...
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06.09.2021 21:25 Відповісти
Навіщо там взагалі тролейбуси? Он у Луганську знищили трамвай і нічого, живуть. А у цьому селищі краснодон тролейбус-це занадто
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06.09.2021 20:18 Відповісти
ух ты, там еще и троллейбусы до сих пор есть. неожиданно.
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06.09.2021 21:23 Відповісти
Дык, зато без биндер!
Твари ...
Что, кто-то хочет вернуть их обратно, в Украину? Ну, разве что персонально к вам в квартиру.
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06.09.2021 21:30 Відповісти
Может их пожалеть?
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06.09.2021 21:31 Відповісти
От суки колорадські . Їх кацапи спасають від біндєравцев , а вони гади грошей хочуть . Продажні ватні тварі .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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06.09.2021 22:18 Відповісти
 
 