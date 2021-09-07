Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм. ВIДЕО
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Противники вакцинації проти коронавірусу під час протесту закидали невеликим камінням прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє The Washington Post.
Зазначається, що інцидент стався в Лондоні, провінція Онтаріо, через кілька годин після передвиборчого заходу Трюдо, на якому він заявив, що "не відступить" перед обличчям "антивакцинаторського натовпу".
"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які зляться, не вірять у науку, влаштовують расистські, женоненависницькі напади. Канадці, переважна більшість канадців не є ними... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію", – говорив Трюдо за кілька годин до інциденту.
Після цього протестувальники, багато з яких виступали проти вакцинації від коронавірусу і заходів громадської охорони здоров'я, закидали прем'єра Канади гравієм, коли він в оточенні журналістів та охорони сідав до автобуса. На відео цей інцидент показано приблизно на 01:30.
Уже в літаку Трюдо сказав репортерам, що камені можливо потрапили йому в плече. "Там були невеликі шматочки гравію. Це не велика проблема", – заявив він.
Політичний опонент Трюдо, лідер консерваторів Ерін О'Тул, назвав у Twitter цей інцидент "огидним", і засудив дії демонстрантів "найрішучішим чином".
"Політичне насильство ніколи не може бути виправдано, і наші ЗМІ не повинні піддаватися залякуванню, переслідуванню і насильству", – заявив він.
Нагадаємо, 15 серпня Трюдо призначив позачергові парламентські вибори в Канаді. Зараз у його Ліберальної партії немає більшості. Сам же Трюдо заявив, що "канадцям потрібно обрати, як країна закінчить боротьбу з COVID-19".
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Кльозетовий анеґдот з часів прабабці Австрії:
Вернувся з Першої світової жовнір у глухе але рідне село, посідали з родиною за стіл, а згодом вийшли з неньом на подвір'я попахкати люлькою. Той сина й питає:
- Сину, що приніс' ис файного додому з тої войни?
- Ну, карабіна приніс, тату.
- А покажи яка з него користь!
Хлопака наладував карабін і каже:
- Видите тату ворону на дубі?
- Вижу.
Паль і ворона вже під деревом нежива.
- О, то файна річ, - каже старий, - а ше шо маєш доброго?
- Маю ґранат.
- А ну, покажи.
Син дістає з мішка гранату й каже:
- Видите тату той старенький кльозет вуйка Стефка?
- Но, певні жи вижу.
Хлопака жбурляє гранату і дерев'яний туалет вуйка розлітається на друзки, тільки хмара пилюки догори.
- Файно, - каже батько, - то би ся Стефко тішив, якби у тім кльозеті не сидів зі свойов француватов ґазетов!
Втім, ти правий. Знання мови нашими міністрами вводить мене у стан неконтрольованого реготу.
Так от ті що вводять своїми знаннями у стан істеричного сміху вирішили що всі решту тупіші від них і не знають державну мову навіть на їх рівні! Це вже діагноз ,на мою скромну думку. А як ти думаєш...?
Хм. А вот первый вопрос и вправду... занимателен. К сожалению, образцы письменности и языка автохтонного населения, скажем, племен тавров - не сохранились. А то и более ранние вещи типа трипольской культуры... а жаль. Было б проще)
Хм №2. Вот прям даже и не знаю. Ты меня удивил - ведь и "мою" версию вряд ли можно назвать 100% автохтонной, там заимствований хватает.
Тогда... тогда... а знаешь? Цель языка - объединять, верно? Да и вообще нашей стране не хватает единства, так? Ну так пусть они все будут верными? Главное чтоб понятными. А меряться цветом штанов... будем в другом месте. Пойдет?)
"Да и вообще нашей стране не хватает единства, так?" - зелена піzдобратія об'єднала країну як ні одна попередня банда. 99,5% ладні порвати їх як тузік шапку. Просто вичікують хто почне.
"К сожалению, образцы письменности и языка автохтонного населения, скажем, племен тавров - не сохранились. А то и более ранние вещи типа трипольской культуры... а жаль. Было б проще)"- це вже немає значення , вони вже не живуть тут з нами. а може просто гіпотеза "науковців" введена у ранг наукової "істини". Подібно як гіпотеза Чарліка Дарвіна була насильно нав'язана Хакслі як безальтернативна,хоча й бездоказова.
2) Проблема в том, что когда это удастся, то опять начнется бардак ибо нет единства среди противников Зе.
3) Живут. В своих потомках. Нас)) А может Вы и правы))
Будь они едины... было бы интересно.
Вот я. Вроде не дурак)) Имею желание работать на народ - именно на народ, на страну.
Допустим, я пришел к власти, не важно как.
Первое что я сделаю - будет физическая деолигархизация (в отличие от "потемкинской" у зе). Вот почти прям как в 1917 году. Как думаешь, пустят меня во власть?))
Был бы рад согласиться с их отсутствием... но они живут, здравствую, имеют деньги и влияние. "- поки що.....
Антиваксери такі дебіли ппц))))
А Трюдо жжёт как завзятый балабол. Так тупо и подло оббрехивать оппоненто, навешивать ярлыки в - часть политической борьбы в США и Канаде. Особонно это ********* леваки, к которым трюдо и относится.
Ученые завтра скажут, что они заблуждались..... И всего делов.
"Зємля єсмь плоская" - нє-учоньіє "плоскозємєльщікі" ХХІ вєка.
І тогда, і сєйчас ані настаівалі (-ют), шо нє ашибалісь. Всєво дєлов-то.
Калавур!
Жёлтая пресса, зелёный президент. Они друг друга стоят.
Ха-ха-ха.
А вообще весело...
1) дубинкой копа в рыло при разгоне законного антиковидистеричного митинга - это норм.
2) кусочком гравия на излете в плечо - цитирую: "расистские, женоненавистнические нападенияИсточник: https://censor.net/ru/v3286725"
А де =врачиха= з ТоронтА з =подружкою= ?
Щоб пропагандисти лайкали і помийниці дякували за "правду".
А Трюдо уже не перший раз так стрічають під час передвиборчих гастролей. В одному місті навіть змушені були анулювати захід (торонтівська околиця). І тепер (хоч він бравурненько заявляє, що його подібні виступи не примусять відступити) штаб партії не публікує заздалегідь, де він буде. В останню хвилину.
І дружка його по коаліції, сикха, теж =люб*язно= зустрічали, аж казали =забирайся назад додому=.
https://www.cbc.ca/player/play/1939699267775