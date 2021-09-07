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Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм. ВIДЕО

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Противники вакцинації проти коронавірусу під час протесту закидали невеликим камінням прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що інцидент стався в Лондоні, провінція Онтаріо, через кілька годин після передвиборчого заходу Трюдо, на якому він заявив, що "не відступить" перед обличчям "антивакцинаторського натовпу".

"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які зляться, не вірять у науку, влаштовують расистські, женоненависницькі напади. Канадці, переважна більшість канадців не є ними... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію", – говорив Трюдо за кілька годин до інциденту.

Після цього протестувальники, багато з яких виступали проти вакцинації від коронавірусу і заходів громадської охорони здоров'я, закидали прем'єра Канади гравієм, коли він в оточенні журналістів та охорони сідав до автобуса. На відео цей інцидент показано приблизно на 01:30.

Також читайте: У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19

Уже в літаку Трюдо сказав репортерам, що камені можливо потрапили йому в плече. "Там були невеликі шматочки гравію. Це не велика проблема", – заявив він.

Політичний опонент Трюдо, лідер консерваторів Ерін О'Тул, назвав у Twitter цей інцидент "огидним", і засудив дії демонстрантів "найрішучішим чином".

"Політичне насильство ніколи не може бути виправдано, і наші ЗМІ не повинні піддаватися залякуванню, переслідуванню і насильству", – заявив він.

Нагадаємо, 15 серпня Трюдо призначив позачергові парламентські вибори в Канаді. Зараз у його Ліберальної партії немає більшості. Сам же Трюдо заявив, що "канадцям потрібно обрати, як країна закінчить боротьбу з COVID-19".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
если отбросить все ярлыки и оскорбления ТО ЕНАУКА ПОКАНИЧЕГО внятного не сказала пока Вирус Ковид побеждает науку панацеей вакцинирование не стало что опровергают РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ заражений людей от новых вариативности и штаммов вируса Ковид.. без эмоций вывод напрашивается сам по себе не люди маргиналы а власть и наука пережевав миллиарды принеся в мир катастрофу Депрессию и стагнацию морали медицины экономики образования будущего наших детей и подростков осталось там где и было на начало пандемии в Ухане китаезам все сошло с рук сами они или в глобальном сговоре с ОЛИГАРХИЧЕСКОММАССОНСКИМИ ПРИДУРКАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ В СТРАНАХ вопрос из вопросов полагаю что не надо ждать 3 Мировой войны.... она уже идет второй год.... и мы этого никак не заметили...
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07.09.2021 09:39
+5
В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения.


А Трюдо жжёт как завзятый балабол. Так тупо и подло оббрехивать оппоненто, навешивать ярлыки в - часть политической борьбы в США и Канаде. Особонно это ********* леваки, к которым трюдо и относится.
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07.09.2021 09:39
+4
Антивексери і тут відкукурікались в каментах та плкахали свою дурість. Не згадуйте науку вже хоч, клоуни.
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07.09.2021 09:51
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Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 9481 Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 9481 Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 9481
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07.09.2021 09:34 Відповісти
Надо было так Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 1859
Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 1735
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07.09.2021 09:43 Відповісти
Насправді треба було як у анегдоті:
Кльозетовий анеґдот з часів прабабці Австрії:
Вернувся з Першої світової жовнір у глухе але рідне село, посідали з родиною за стіл, а згодом вийшли з неньом на подвір'я попахкати люлькою. Той сина й питає:
- Сину, що приніс' ис файного додому з тої войни?
- Ну, карабіна приніс, тату.
- А покажи яка з него користь!
Хлопака наладував карабін і каже:
- Видите тату ворону на дубі?
- Вижу.
Паль і ворона вже під деревом нежива.
- О, то файна річ, - каже старий, - а ше шо маєш доброго?
- Маю ґранат.
- А ну, покажи.
Син дістає з мішка гранату й каже:
- Видите тату той старенький кльозет вуйка Стефка?
- Но, певні жи вижу.
Хлопака жбурляє гранату і дерев'яний туалет вуйка розлітається на друзки, тільки хмара пилюки догори.
- Файно, - каже батько, - то би ся Стефко тішив, якби у тім кльозеті не сидів зі свойов француватов ґазетов!
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07.09.2021 10:02 Відповісти
Весь колорит насмарку - просто потому, что "видите" - калька с русского, а правильно - "бачити"
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07.09.2021 13:45 Відповісти
"просто потому, что "видите" - калька с русского, а правильно - "бачити"" -0 треба просто знати як розмовляють на Галиччині тепер і колись за бабці Австрії. Бо новоспечені російськомовні "українофіли" за звичкою поправляють усіх заледве вивчивши кілька слів з української мови. Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 2137
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07.09.2021 14:37 Відповісти
Просто надо понимать, что кичащиеся своим знанием языка ребята обычно знают его достаточно посредственно, только и всего.
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07.09.2021 14:41 Відповісти
У мене племінник на 4 курсі політеху у Львові здавав екзамен з укр.мови. комізм ситуації в тому що придумали таку шнягу не аутохтонні громадяни України котрі захопили владу над аутохтонним населенням, хоча самі ледве розмовляють тою мовою котру промують як мову агресора і окупанта ,з матюками. Цілий ексміністр внутрішніх справ -бебебе за 7 років так і неосвоїв один з предметів з обов'язкової програми середньої школи. Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 2179
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07.09.2021 15:38 Відповісти
Видишь ли... тот язык, который возник вследствие влияния романо-германской группы языков на украинский (вследствие оккупации австрией/австро-венгрией) вряд ли можно назвать автохтонным украинским. "Файно", например. Та много всего, я бывал там, не раз.
Втім, ти правий. Знання мови нашими міністрами вводить мене у стан неконтрольованого реготу.
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07.09.2021 16:06 Відповісти
А що ж тоді називати українською мовою? Суржик чи переклад ґуґлтранслейт з китайської ? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 6848
Так от ті що вводять своїми знаннями у стан істеричного сміху вирішили що всі решту тупіші від них і не знають державну мову навіть на їх рівні! Це вже діагноз ,на мою скромну думку. А як ти думаєш...?
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07.09.2021 16:48 Відповісти
Думаю, ты прав на счёт наших чиновников. Абсолютно и безспорно прав.
Хм. А вот первый вопрос и вправду... занимателен. К сожалению, образцы письменности и языка автохтонного населения, скажем, племен тавров - не сохранились. А то и более ранние вещи типа трипольской культуры... а жаль. Было б проще)
Хм №2. Вот прям даже и не знаю. Ты меня удивил - ведь и "мою" версию вряд ли можно назвать 100% автохтонной, там заимствований хватает.
Тогда... тогда... а знаешь? Цель языка - объединять, верно? Да и вообще нашей стране не хватает единства, так? Ну так пусть они все будут верными? Главное чтоб понятными. А меряться цветом штанов... будем в другом месте. Пойдет?)
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07.09.2021 17:22 Відповісти
"Цель языка - объединять, верно?"- а хто розєднює? Просто піzдоболи ,коли нема аргументів починають волати що їх щось розєднює! Політики якраз входять у цю "касту".

"Да и вообще нашей стране не хватает единства, так?" - зелена піzдобратія об'єднала країну як ні одна попередня банда. 99,5% ладні порвати їх як тузік шапку. Просто вичікують хто почне.
"К сожалению, образцы письменности и языка автохтонного населения, скажем, племен тавров - не сохранились. А то и более ранние вещи типа трипольской культуры... а жаль. Было б проще)"- це вже немає значення , вони вже не живуть тут з нами. Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 9399 а може просто гіпотеза "науковців" введена у ранг наукової "істини". Подібно як гіпотеза Чарліка Дарвіна була насильно нав'язана Хакслі як безальтернативна,хоча й бездоказова.
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07.09.2021 17:55 Відповісти
1) Согласен.
2) Проблема в том, что когда это удастся, то опять начнется бардак ибо нет единства среди противников Зе.
3) Живут. В своих потомках. Нас)) А может Вы и правы))
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07.09.2021 18:09 Відповісти
2) Був Кравчук - дістав 10% населення своїм безперервним хитруванням і кражею ЧМП. Був кучмарик , задовбав 40-50% своєю бандократією і приватизацією всього прибуткового. Потім прийшли "руки котрі нічого не крали" ніхрєна не робили і продали за 1 млрд. янику. Дістав 60-70% народу , взяв гроші і пішов на пасіку. Був яник віддав країну на пограбування братві ,набрав всього чого міг дістав 70-80% народу і його розвели як лоха. Кондитер влаштував разом з бандою війну заради грошей, пристроїв продавати наш газ нам за ціною німецького хаба , вугілля возити в Ротердам з Донбасу через Росію і назад . І все для ахмета ,щоб бути з ним у долі. Дістав 80-90% народу і передав клондайк у руки клоунів котрі проявляють зашкальну наглість у справі пограбування країни і народу. От ці справді об'єднали 99,5 % народу і не тільки проти себе але й проти всіх "папєрєдніків". От де єдність.
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07.09.2021 18:43 Відповісти
Ты не учитываешь, что эти самые 99,5% - они не монолитны в понимании того что будет после. А после - там несколько групп, каждая из которых подвязана под тех кого ты перечислил или их говорящих голов и желает ее привести к власти (снова).
Будь они едины... было бы интересно.
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07.09.2021 18:52 Відповісти
Добитися єдності зміг тільки зєля у своїй "партії"! Після повалення системи влади олігархічного монополізму. Єдність не так важлива, треба щоб народ підняв до влади розумних лідерів, здатних працювати на народ. А боятися того "тех кого ты перечислил или их говорящих голов и желает ее привести к власти (снова)." -думаю не варта , через відсутність їх, приблизно як таврів чи трипільців.
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08.09.2021 07:44 Відповісти
Был бы рад согласиться с их отсутствием... но они живут, здравствую, имеют деньги и влияние. И я очень бы хотел увидеть умных лидеров, которые будут работать на народ. Только как-то не верится что такое возможно при нынешней избирательной системе.
Вот я. Вроде не дурак)) Имею желание работать на народ - именно на народ, на страну.
Допустим, я пришел к власти, не важно как.
Первое что я сделаю - будет физическая деолигархизация (в отличие от "потемкинской" у зе). Вот почти прям как в 1917 году. Как думаешь, пустят меня во власть?))
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08.09.2021 10:11 Відповісти
"
Был бы рад согласиться с их отсутствием... но они живут, здравствую, имеют деньги и влияние. "- поки що.....
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08.09.2021 10:16 Відповісти
Ну... позовете, если шо. Когда настанет время заканчивать это самое "пока что".
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08.09.2021 13:27 Відповісти
Сам побачиш ,залишилось дожати 0,4-0,3%, а вони це вміють. Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 26
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08.09.2021 14:44 Відповісти
Противники вакцінанії - це як антиглобалісти. Ніхто не бачив демонстрації за глобалізм та за вакцинацію...
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07.09.2021 09:38 Відповісти
А ще демонстрацій за медицину, науку за круглу Землю)))
Антиваксери такі дебіли ппц))))
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07.09.2021 09:53 Відповісти
"за медицину, науку за круглу Землю" - именно ученые и утверждали, в свое время, что земля плоская. Именно медики еще сто лет назад использовали кокаин, как анестезирующее и героин от кашля. А кто не признавал такие достижения науки, тот объявлялся дремучим неучем.
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07.09.2021 10:59 Відповісти
Не брешить, не було такого
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07.09.2021 20:05 Відповісти
если отбросить все ярлыки и оскорбления ТО ЕНАУКА ПОКАНИЧЕГО внятного не сказала пока Вирус Ковид побеждает науку панацеей вакцинирование не стало что опровергают РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ заражений людей от новых вариативности и штаммов вируса Ковид.. без эмоций вывод напрашивается сам по себе не люди маргиналы а власть и наука пережевав миллиарды принеся в мир катастрофу Депрессию и стагнацию морали медицины экономики образования будущего наших детей и подростков осталось там где и было на начало пандемии в Ухане китаезам все сошло с рук сами они или в глобальном сговоре с ОЛИГАРХИЧЕСКОММАССОНСКИМИ ПРИДУРКАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ В СТРАНАХ вопрос из вопросов полагаю что не надо ждать 3 Мировой войны.... она уже идет второй год.... и мы этого никак не заметили...
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07.09.2021 09:39 Відповісти
В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения.


А Трюдо жжёт как завзятый балабол. Так тупо и подло оббрехивать оппоненто, навешивать ярлыки в - часть политической борьбы в США и Канаде. Особонно это ********* леваки, к которым трюдо и относится.
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07.09.2021 09:39 Відповісти
Нещодавно пані з Канади писала про те, як канадці обожнюють Трюдо та підтримують примусову вакцинацію.
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07.09.2021 09:40 Відповісти
А где в мире, кроме кацапстана, применяется принудительная вакцинация от КОВИДа? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 2618
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07.09.2021 10:05 Відповісти
Уже почти везде. На бумажке пока не оформили, но на деле в большинстве стран на работу или в кафе/ресторан/кинотеатр можно попасть только с сертификатом. Не говоря уже о передвижении.
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07.09.2021 13:14 Відповісти
И прям заставляют вакцинироваться? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 2332 Т.е. у тебя нет вариантов отказаться? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 5982
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07.09.2021 13:17 Відповісти
Они и Морисю Дюплесси в свое время рукоплескали. Поинтересуйся.
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07.09.2021 13:46 Відповісти
І Путіну канєц? а хто будєт вмєста Путіна?
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07.09.2021 09:55 Відповісти
Антивексери і тут відкукурікались в каментах та плкахали свою дурість. Не згадуйте науку вже хоч, клоуни.
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07.09.2021 09:51 Відповісти
"Табачный дым, по мнению ученых XVIII века, должен был также пробуждать жизненные силы, поэтому табачные клистиры употреблялись в качестве средства первой помощи для пострадавших в кораблекрушениях."
Ученые завтра скажут, что они заблуждались..... И всего делов.
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07.09.2021 11:07 Відповісти
"Зємля єсмь плоская і пакоіцца на трьох кітах" - нє-учоньіє дрєвності.
"Зємля єсмь плоская" - нє-учоньіє "плоскозємєльщікі" ХХІ вєка.
І тогда, і сєйчас ані настаівалі (-ют), шо нє ашибалісь. Всєво дєлов-то.
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07.09.2021 14:57 Відповісти
С уроков пришел?
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07.09.2021 15:27 Відповісти
Останній раз - більш як 60 років тому. А тобі ще до школи рано? Ну хоч абетку тобі купили - то й добре.
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07.09.2021 22:46 Відповісти
Старики, они как дети.....
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08.09.2021 10:21 Відповісти
...а діти - як старі.
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08.09.2021 11:54 Відповісти
Канада велика країна, хтось заважає тим антиваксерам жити десь в лісі подалі від цивілізації з усіма її "вадами"? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 8393
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07.09.2021 09:56 Відповісти
Смердить "скрепами"
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07.09.2021 10:00 Відповісти
Це ж замах на політичного діяча!
Калавур!
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07.09.2021 10:07 Відповісти
оцените красоту игры. в действительности какой-то дикий обезъян кинул жменьку мелкого гравия, причем навесом и не попав в премьера. в заголовке на "цензоре": "...забросали премьера Канады Трюдо гравием".
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07.09.2021 10:49 Відповісти
Это примерно, как весь мир аплодирует украинской военной разведке.
Жёлтая пресса, зелёный президент. Они друг друга стоят.
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07.09.2021 11:37 Відповісти
Впевнений без москалів там не обійшлося
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07.09.2021 10:54 Відповісти
Забросали?
Ха-ха-ха.
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07.09.2021 12:17 Відповісти
Все в кучу. Женоненавистнические... это что, каминг-аут? Он себя женщиной признал?))
А вообще весело...
1) дубинкой копа в рыло при разгоне законного антиковидистеричного митинга - это норм.
2) кусочком гравия на излете в плечо - цитирую: "расистские, женоненавистнические нападенияИсточник: https://censor.net/ru/v3286725"
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07.09.2021 13:39 Відповісти
Трюдо, очевидно, любитель становиться на коленки перед БЛМовцами!
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07.09.2021 15:44 Відповісти
Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 7471

А де =врачиха= з ТоронтА з =подружкою= ?
Щоб пропагандисти лайкали і помийниці дякували за "правду".
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07.09.2021 21:16 Відповісти
Оця - Тепнопіль? Ну, якшо так в Тернополі з українською, як вона пише, то нам взагалі - гаплик.
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07.09.2021 21:32 Відповісти
В темі про Трампа подивіться.

А Трюдо уже не перший раз так стрічають під час передвиборчих гастролей. В одному місті навіть змушені були анулювати захід (торонтівська околиця). І тепер (хоч він бравурненько заявляє, що його подібні виступи не примусять відступити) штаб партії не публікує заздалегідь, де він буде. В останню хвилину.

І дружка його по коаліції, сикха, теж =люб*язно= зустрічали, аж казали =забирайся назад додому=.
https://www.cbc.ca/player/play/1939699267775
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08.09.2021 05:43 Відповісти
 
 