Разумков про ДТП "слуги народу" Трухіна: "Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно". ВIДЕО
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував масштабну ДТП за участю народного депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Після цих подій я Трухіна не бачив. Ми всі люди, можемо потрапити в неприємності - так, це погано, але, на щастя, всі живі. І правильна реакція була - вийти і сказати: так, сталося ДТП, я не був за кермом, я був поруч, тверезий/нетверезий. І зняти всі ці питання. Сьогодні все це виглядає дивно, коли людина знаходиться незрозуміло де, потім у лікарні... Навіть якщо всього цього не було, довести буде складно", - зазначив глава парламенту.
За словами Разумкова, громадськість говоритиме, що Трухін представник влади і його покривають, відмазують, знаходять інші аргументи, щоб його не покарали.
"Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно, йому в першу чергу як народному депутату. Для мене дивна така поведінка, ми ж всім говоримо про публічність. Найбільш правильний варіант розвитку подій - чесно вийти і сказати, яка ситуація, це б зняло багато питань, і для нього в першу чергу. Індульгенцій не буде ані від поліції, ані від ГБР", - додав спікер Ради.
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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
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Все в лучших традициях: "Пастернака не читал, но осуждаю"
І знову 73% дебілам - а все це ви, придурки. ну як можна було віддати владу в країні такому непотребу? Сумнівів, ідіоти, у своїй власній неповноцінності у вас так і не виникає? Прибирати за собою не збираєтесь? Хоча, акакаяразніца?
1. Трухин не пил, но скорость превысил и вьехал - бывает со всеми. Но если он умный человек, которому можно доверить государство, то он бы сам настоял на алькогольной пробе, чтобы пресечь все разговоры. Но он дурак - пробы не сделал, а на хрен нам в управлении дураки.
2. Бухал за рулем, поэтому не сделал пробу и врет. А на хрен нам в управлении государством дураки, которые пьют и врут!
В общем как ни крути - не те люди у власти.