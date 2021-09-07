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Разумков про ДТП "слуги народу" Трухіна: "Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував масштабну ДТП за участю народного депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Після цих подій я Трухіна не бачив. Ми всі люди, можемо потрапити в неприємності - так, це погано, але, на щастя, всі живі. І правильна реакція була - вийти і сказати: так, сталося ДТП, я не був за кермом, я був поруч, тверезий/нетверезий. І зняти всі ці питання. Сьогодні все це виглядає дивно, коли людина знаходиться незрозуміло де, потім у лікарні... Навіть якщо всього цього не було, довести буде складно", - зазначив глава парламенту.

За словами Разумкова, громадськість говоритиме, що Трухін представник влади і його покривають, відмазують, знаходять інші аргументи, щоб його не покарали.

"Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно, йому в першу чергу як народному депутату. Для мене дивна така поведінка, ми ж всім говоримо про публічність. Найбільш правильний варіант розвитку подій - чесно вийти і сказати, яка ситуація, це б зняло багато питань, і для нього в першу чергу. Індульгенцій не буде ані від поліції, ані від ГБР", - додав  спікер Ради.

Також читайте: Монастирський про ДТП "слуги народу" Трухіна: Найближчим часом будуть отримані всі відповіді

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

Також читайте: ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Все спикеры "слуг" активно выгораживающие своего подельника, почему-то: "не видел", "не общались", "не обсуждали с ним" и т.п..
Все в лучших традициях: "Пастернака не читал, но осуждаю"
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07.09.2021 09:50
+6
Якщо відмовився від тесту на алкоголь, значить був п'яний. Звичайній людині так би й написали. А сказки про ьув-небув за кермом, чи в автомобілі, це взагалі наглість і буде бити по рейтингу зелі дуже сильно. Хоча я думаю що зеля занадто тупий, щоб це розуміти.
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07.09.2021 09:59
+5
Разумков о ДТП "слуги народа" Трухина: "Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно" - Цензор.НЕТ 9258
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07.09.2021 09:53
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"сейчас опять начнутся твои эти беспочвенные подозрения, голословные обвинения!.." (тм)
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07.09.2021 09:49 Відповісти
скорее всего зеленые сольют скоро Разумкова
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07.09.2021 09:50 Відповісти
Разумков о ДТП "слуги народа" Трухина: "Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно" - Цензор.НЕТ 6378
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07.09.2021 09:50 Відповісти
Все спикеры "слуг" активно выгораживающие своего подельника, почему-то: "не видел", "не общались", "не обсуждали с ним" и т.п..
Все в лучших традициях: "Пастернака не читал, но осуждаю"
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07.09.2021 09:50 Відповісти
Щось майже кожна новина про лупатого. Вовочка трепещі, буде тобі капець.
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07.09.2021 09:50 Відповісти
Та вся зграя слуг на чолі з їх "найвеличнішим то просто зборище безвідповідального сміття, яке брехнею і завдяки довбанутим 73% дорвались до влади. По-суті, то зборище всілякого сцикливого гімна. Тут воно все таке круте, так воно себе вміє по телевізору показати. а насправді гімно-гімном, підленьке і ниценьке.
І знову 73% дебілам - а все це ви, придурки. ну як можна було віддати владу в країні такому непотребу? Сумнівів, ідіоти, у своїй власній неповноцінності у вас так і не виникає? Прибирати за собою не збираєтесь? Хоча, акакаяразніца?
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07.09.2021 09:52 Відповісти
Разумков о ДТП "слуги народа" Трухина: "Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно" - Цензор.НЕТ 9258
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07.09.2021 09:53 Відповісти
Тут есть два варианта.
1. Трухин не пил, но скорость превысил и вьехал - бывает со всеми. Но если он умный человек, которому можно доверить государство, то он бы сам настоял на алькогольной пробе, чтобы пресечь все разговоры. Но он дурак - пробы не сделал, а на хрен нам в управлении дураки.
2. Бухал за рулем, поэтому не сделал пробу и врет. А на хрен нам в управлении государством дураки, которые пьют и врут!

В общем как ни крути - не те люди у власти.
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07.09.2021 09:57 Відповісти
Якщо відмовився від тесту на алкоголь, значить був п'яний. Звичайній людині так би й написали. А сказки про ьув-небув за кермом, чи в автомобілі, це взагалі наглість і буде бити по рейтингу зелі дуже сильно. Хоча я думаю що зеля занадто тупий, щоб це розуміти.
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07.09.2021 09:59 Відповісти
Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно.-Чтобы да так нет. Таки будем посмотреть. Как попугай долбит барыга.
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07.09.2021 10:17 Відповісти
Верблюду, справка ненужна.
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07.09.2021 10:18 Відповісти
Они знают , что мы знаем , что они врут....
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07.09.2021 11:54 Відповісти
 
 