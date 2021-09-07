Разумков про ДТП "слуги народу" Трухіна: "Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно". ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував масштабну ДТП за участю народного депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Після цих подій я Трухіна не бачив. Ми всі люди, можемо потрапити в неприємності - так, це погано, але, на щастя, всі живі. І правильна реакція була - вийти і сказати: так, сталося ДТП, я не був за кермом, я був поруч, тверезий/нетверезий. І зняти всі ці питання. Сьогодні все це виглядає дивно, коли людина знаходиться незрозуміло де, потім у лікарні... Навіть якщо всього цього не було, довести буде складно", - зазначив глава парламенту.

За словами Разумкова, громадськість говоритиме, що Трухін представник влади і його покривають, відмазують, знаходять інші аргументи, щоб його не покарали.

"Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно, йому в першу чергу як народному депутату. Для мене дивна така поведінка, ми ж всім говоримо про публічність. Найбільш правильний варіант розвитку подій - чесно вийти і сказати, яка ситуація, це б зняло багато питань, і для нього в першу чергу. Індульгенцій не буде ані від поліції, ані від ГБР", - додав спікер Ради.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

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